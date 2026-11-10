Mañana 11 de noviembre es día no laborable en Lima y Callao por la llegada el papa León XIV: para quiénes aplica

El papa León XIV saluda a una multitud desde el papamóvil durante su recorrido por la Avenida del Libertador en Argentina.

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Como parte de las medidas previstas por la visita al Perú del papa León XIV, quien arriba mañana, miércoles 11 de noviembre, el gobierno ya dispuso que sea día no laborable compensable en Lima y Callao, tanto para el sector público como privado desde la una de la tarde hasta la medianoche.

La medida figura en el Decreto Supremo N.º 020-2026-TR, publicado en el diario oficial El Peruano. La norma contempla jornadas no laborables, entre el 11 y 16 de noviembre, con alcances diferenciados para trabajadores del sector público y privado, pero no solo para Lima y Callao, sino también para otras regiones.

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En el caso de Lima y Callao, la disposición alcanzará a las entidades públicas y a las empresas privadas. Para los trabajadores del sector privado, la aplicación del día no laborable requiere un acuerdo entre empleador y trabajadores.

Una comerciante acomoda camisetas con la imagen del papa León XIV junto a una figura de cartón del pontífice en una calle de Chiclayo. (Infobae)

El decreto establece que las horas no trabajadas deberán recuperarse, ya que la fecha no tiene carácter de feriado. Las reglas para esa compensación cambian según el sector laboral.

¿A qué hora inicia el día no laborable?

La jornada no laborable del miércoles 11 se iniciará a la una de la tarde y se extenderá hasta la medianoche. El mismo horario regirá para el jueves 12 de noviembre en las dos jurisdicciones.

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Además, el lunes 16 de noviembre será día no laborable durante toda la jornada laboral en Lima y Callao. Esa fecha coincidirá con el cierre de la visita del pontífice, que incluirá una actividad en un asilo del Callao y una misa en la Base Aérea Las Palmas, en Surco.

De acuerdo con la agenda oficial mencionada en la disposición, las primeras actividades se realizarán la tarde del miércoles e incluirán visitas al Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas de Lima y el Gran Teatro Nacional, en San Borja.

El papa León saluda con la mano mientras sube al avión papal antes de emprender su primer viaje apostólico a Uruguay, Argentina y Perú, en el aeropuerto de Fiumicino, cerca de Roma (Italia), el 6 de noviembre de 2026. REUTERS/Remo Casilli IMÁGENES DEL DÍA DE TPX

El Ejecutivo indicó que la presencia del pontífice constituye un acontecimiento de trascendencia espiritual, histórica y social para el país. La medida busca facilitar el desplazamiento de los fieles y su participación en las actividades, reuniones y celebraciones vinculadas con la agenda papal.

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Cómo se recuperarán las horas no trabajadas

Los días no laborables establecidos por el Gobierno son compensables. Esto implica que las horas dejadas de laborar deberán recuperarse de acuerdo con las condiciones previstas para cada ámbito.

En las entidades del sector público, la compensación deberá realizarse dentro de los 10 días posteriores a la jornada no laborable o en la fecha que determine el titular de cada entidad. La norma deja en manos de las autoridades de cada institución la definición del mecanismo y la oportunidad para recuperar esas horas.

El papa León XIV llegará a Lima este miércoles 11 de noviembre y recorrerá parte de la capital en un vehículo cerrado antes de abordar el papamóvil (Créditos: TVPerú)

Para las empresas privadas, la recuperación dependerá de un acuerdo entre empleadores y trabajadores. Si ambas partes no alcanzan un consenso, corresponderá al empleador determinar la forma en que se compensará el tiempo no trabajado.

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La aplicación de la medida en el sector privado también debe acordarse previamente entre la empresa y su personal. El decreto establece este criterio para Lima y Callao, así como para las demás jurisdicciones incluidas en el cronograma.

Las otras fechas

La norma dispone jornadas no laborables durante el viernes 13 y el sábado 14 de noviembre en Cajamarca, La Libertad, Lambayeque y Piura. En esos cuatro departamentos, la medida comprenderá al sector público y al privado durante toda la jornada de ambos días.

El itinerario oficial prevé que el papa viaje a Chiclayo el viernes 13 de noviembre y permanezca allí hasta el sábado. Entre las actividades programadas figura una misa con asistencia masiva de fieles.

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La agenda oficial del pontífice contempla visitas iniciales al Palacio de Gobierno, la Plaza de Armas de Lima y el Gran Teatro Nacional.

Los trabajadores que no presten servicios durante esas fechas también deberán recuperar las horas. En el ámbito estatal, cada titular de entidad podrá definir cuándo se cumplirá la compensación dentro del plazo de 10 días posteriores. En el sector privado, el mecanismo quedará sujeto al acuerdo entre trabajadores y empleadores o, si no lo hubiera, a la decisión de la empresa.

El sábado 15 de noviembre será día no laborable durante toda la jornada para el sector privado de Cusco y Ucayali. La disposición no incluye al sector público de ambas jurisdicciones.

Para esa fecha, la agenda de León XIV contempla actividades en las ciudades de Cusco y Ucayali, con encuentros con comunidades de fieles antes de su retorno a Lima para la jornada final de la visita.

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Los trabajadores del sector público deberán recuperar las horas dejadas de laborar dentro de los diez días posteriores a cada fecha. (AFP/Canva)

Los servicios esenciales

Las entidades públicas ubicadas en las jurisdicciones comprendidas en el decreto deberán adoptar medidas para garantizar la continuidad de los servicios indispensables para la comunidad.

En las empresas privadas, aquellas que desarrollen actividades de especial relevancia para la población podrán determinar los puestos que quedarán excluidos del día no laborable. La relación incluye servicios sanitarios y de salubridad, limpieza y saneamiento, electricidad, agua, desagüe, gas y combustible.

También abarca servicios de sepelio, comunicaciones y telecomunicaciones, transporte, pesca, puertos, aeropuertos y terrapuertos. El decreto incorpora a los establecimientos de hospedaje que reciban huéspedes, restaurantes, seguridad, custodia y vigilancia.

Las excepciones alcanzan, además, a las empresas del sistema financiero y otros servicios financieros, el traslado de valores y el expendio de víveres y alimentos. Cada compañía vinculada con estas actividades podrá establecer qué puestos deberán mantener sus operaciones durante las jornadas no laborables.

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