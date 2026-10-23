Perú

Papa León XIV más que confirmado en Perú tras itinerario revelado por la Cancillería

El pontífice estará del 11 al 16 de noviembre de 2026 y su recorrido contempla actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa

El papa León saluda a los fieles a su llegada para celebrar su primera audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro tras su operación de cáncer, en el Vaticano, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
El papa León saluda a los fieles a su llegada para celebrar su primera audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro tras su operación de cáncer, en el Vaticano, el 21 de octubre de 2026. REUTERS/Yara Nardi
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La Cancillería confirmó que el papa León XIV visitará el Perú del 11 al 16 de noviembre de 2026, con una agenda que incluirá Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. El itinerario difundido por las autoridades despeja las dudas que surgieron por la recuperación médica del pontífice y mantiene en marcha los preparativos religiosos, institucionales, logísticos y de seguridad para su llegada.

El Ministerio de Relaciones Exteriores publicó: “Del 11 al 16 de noviembre, el papa León XIV estará en el Perú para compartir con miles de peruanos un momento que nos invita a acercarnos, escucharnos y mirar hacia aquello que tenemos en común”. La institución añadió que el viaje busca abrir espacios de conversación y sostener el trabajo compartido entre distintos sectores del país.

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Nuncio apostólico ratificó que el viaje mantiene el cronograma previsto

La confirmación también fue respaldada por el nuncio apostólico, monseñor Paolo Rocco Gualtieri, durante el Desayuno Nacional de Oración 2026, celebrado en Lima con alrededor de 300 líderes, políticos y empresarios.

“Esta mañana el Santo Padre ha dado la audiencia general y lo hemos visto restablecido. El viaje está confirmado. Lo esperamos con tanta alegría”, afirmó el representante de la Santa Sede.

Gualtieri indicó que el viaje conserva el cronograma previsto y explicó el sentido pastoral de la visita. “Él conoce nuestro país y va a venir para confirmarnos en la fe”, manifestó en declaraciones a EWTN News Español.

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Además, convocó a la población a prepararse para los encuentros programados: “Como dice el lema, que cada peruano y cada peruana pueda abrir su corazón para acoger su mensaje”.

Los resultados médicos difundidos por la Oficina de Prensa del Vaticano aportaron contexto a esa expectativa. Los exámenes histológicos confirmaron que el pontífice padecía un adenocarcinoma pulmonar localizado, luego de una intervención para extirpar la lesión.

El comunicado, firmado por el doctor Luigi Carbone y el profesor Stefano Margaritora, indicó: “Una posterior evaluación oncológica ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional”.

El anuncio no ofreció detalles clínicos adicionales, pero ratificó que la visita apostólica sigue prevista para noviembre. La programación oficial contempla encuentros con representantes de la Iglesia, autoridades, jóvenes y comunidades locales.

También incluye celebraciones religiosas en las ciudades seleccionadas. La llegada del pontífice está fijada para el 11 de noviembre y el cierre de las actividades, para el 16.

El papa León saluda a los fieles a su llegada para celebrar su primera audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro tras su operación de cáncer, en el Vaticano, el 21 de octubre de 2026.
El papa León saluda a los fieles a su llegada para celebrar su primera audiencia general semanal en la Plaza de San Pedro tras su operación de cáncer, en el Vaticano, el 21 de octubre de 2026.

Misión del Vaticano revisará los detalles antes de la llegada del pontífice

Una tercera misión de avanzada del Vaticano llegará a Lima el 26 de octubre para revisar las coordinaciones finales. El grupo verificará aspectos logísticos, litúrgicos y de seguridad, además de los acuerdos alcanzados por dos delegaciones anteriores.

Monseñor Guillermo Inca, coordinador nacional del evento, señaló: “Es muy importante este grupo de avanzada, porque viene para sellar lo que ya se ha trabajado con las otras dos”.

El equipo estará integrado inicialmente por ocho personas y después sumará representantes procedentes de Uruguay, hasta alcanzar entre 10 y 12 miembros. De acuerdo con la información difundida, la ruta del papa León XIV incluirá actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa.

La agenda coincidirá con el Año Jubilar por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, proclamado santo en 1726. La Cancillería sostuvo que el recorrido plantea espacios de encuentro, escucha y diálogo entre los peruanos durante los seis días previstos.

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