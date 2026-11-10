Perú

Papa León XIV en Cusco: ofrecen entradas de hasta S/150 para verlo en Sacsayhuamán y la Plaza Mayor pese a que son gratis

¡Cuidado con las estafas! El Arzobispado recordó que los accesos son personales e intransferibles y que los asistentes deberán presentar su DNI junto con el código QR para ingresar.

Esta eucaristía marca la primera vez que un pontífice visita oficialmente el archipiélago canario y congrega a más de 46.000 fieles acreditados en el Estadio de Gran Canaria como el gran acto central de su viaje apostólico.
El Papa León XIV durante la celebración de la Santa Misa, a 11 de junio de 2026, en Las Palmas de Gran Canaria, (Eros Santana / ACFI / Europa Press)
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El papa León XIV llegará al Perú este miércoles 11 de noviembre para iniciar una visita apostólica de seis días, que incluirá actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa. Uno de los encuentros más esperados se realizará el domingo 15 en la ciudad imperial, donde el pontífice se reunirá con miles de fieles en la explanada de Sacsayhuamán y la Plaza Mayor.

A pocos días de esta actividad, el Arzobispado del Cusco advirtió sobre la venta de entradas para ambos escenarios, pese a que los accesos fueron habilitados de manera gratuita. En redes sociales se detectaron ofertas que llegan hasta los 150 soles por un pase a Sacsayhuamán, mientras que otros anuncios ofrecen boletos para la Plaza Mayor por hasta 70 soles.

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Estafan con hasta S/150 para ver al papa León XIV en Cusco

Según la información difundida por RPP, se detectaron ofertas de supuestos pases para los dos encuentros religiosos del pontífice. Los precios anunciados oscilaban entre S/50 y S/150 para ingresar a Sacsayhuamán, mientras que para la Plaza Mayor se ofrecían entre S/20 y S/70.

Está previsto un desplazamiento desde el aeropuerto hasta Sacsayhuamán, con una distancia aproximada de ocho kilómetros. Su realización dependerá de las condiciones climáticas. Composición: Infobae
Está previsto un desplazamiento desde el aeropuerto hasta Sacsayhuamán, con una distancia aproximada de ocho kilómetros. Su realización dependerá de las condiciones climáticas. Composición: Infobae

Las imágenes de las publicaciones compartidas también muestran anuncios con tarifas de S/25 para Sacsayhuamán y S/35 para la Plaza de Armas. En uno de los mensajes, el presunto vendedor asegura que todavía tiene las últimas entradas disponibles y justifica el incremento de los precios por la demanda.

Ante esta situación, el Arzobispado reiteró que no existe una venta oficial de boletos y exhortó a la población a no entregar dinero a personas que ofrecen estos accesos.

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Las entradas para ver al papa en Cusco son gratuitas

El papa León XIV dirige la oración del Ángelus en su 70 cumpleaños, desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano, 14 de septiembre de 2025. REUTERS/Vincenzo Livieri
El papa León XIV dirige la oración del Ángelus en su 70 cumpleaños, desde la ventana del Palacio Apostólico en el Vaticano, 14 de septiembre de 2025. REUTERS/Vincenzo Livieri

Los accesos gratuitos para participar en la misa en la explanada de Sacsayhuamán y en el rezo del Ángelus en la Plaza Mayor del Cusco fueron habilitados mediante la plataforma Joinnus desde las 00:00 horas del sábado 7 de noviembre. Para obtenerlos, los interesados debían registrarse con su correo electrónico y número de DNI, y generar un código QR personal para ingresar al escenario elegido

La organización dispuso 105.000 entradas gratuitas, distribuidas de la siguiente manera:

  • Sacsayhuamán: 75.000 accesos para el encuentro con los fieles, programado para las 10:30 horas.
  • Plaza Mayor del Cusco: 30.000 accesos para el rezo del Ángelus, previsto para las 11:45 horas.

Los boletos eran personales e intransferibles. Además, cada usuario podía solicitar hasta tres entradas y solo podía elegir uno de los dos escenarios.

¿Ya se agotaron las entradas para ver al papa León XIV?

Los 105.000 accesos habilitados para las actividades en Cusco se agotaron pocas horas después de que comenzara el registro en Joinnus. La disponibilidad para ambos escenarios quedó agotada desde el sábado 7 de noviembre, por lo que ya no es posible obtener nuevos pases mediante la plataforma.

Por ello, el Arzobispado pidió a los fieles no dejarse engañar por quienes ofrecen entradas a cambio de pagos. También recordó que los códigos QR deben corresponder a los datos de la persona que asistirá y que será obligatorio presentar el documento de identidad para ingresar a los recintos.

¿Dónde podrán ver al papa León XIV quienes no consiguieron entradas?

Las personas que no lograron obtener un pase podrán acompañar el recorrido del pontífice por las calles de Cusco, donde el acceso será libre, de acuerdo con lo informado por el Arzobispado. También se habilitarán espacios públicos para seguir las actividades mediante pantallas gigantes.

Entre estos puntos se encuentran la Plaza San Francisco y la Plaza Regocijo, donde los asistentes podrán observar la transmisión de los encuentros programados para el domingo 15 de noviembre.

El papa León XIV llegará a Cusco ese día y tiene previsto participar primero en una actividad religiosa en Sacsayhuamán, donde entregará la Rosa de Oro a la Virgen Reina de Belén. Posteriormente, se trasladará a la Plaza Mayor para rezar el Ángelus y entregar un sudario pontificio al Señor de los Temblores.

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