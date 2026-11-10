Andrés Roca Rey descarta un romance con Victoria Federica: "La quiero como a una hermana"

Andrés Roca Rey descartó un romance con Victoria Federica tras su viaje compartido por Perú y México.

Guardar

Andrés Roca Rey, el torero peruano que ha llevado el nombre de Perú a las principales plazas de España, Francia y México durante la última década, descartó públicamente un romance con Victoria Federica, sobrina del rey Felipe VI, tras un viaje que ambos compartieron por Latinoamérica. El diestro limeño ofreció estas declaraciones a su llegada al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, el lunes 9 de noviembre, en medio de la expectativa generada por su reciente ruptura con Tana Rivera.

El torero peruano que conquistó las plazas más importantes del mundo taurino

Andrés Raúl Roca-Rey Valdez nació en Santiago de Surco, Lima, el 21 de octubre de 1996, en el seno de una familia con una tradición taurina que se remonta a su bisabuelo. Su hermano mayor, Fernando Roca Rey, también se convirtió en matador de toros años antes que él, mientras que su abuelo administró durante mucho tiempo la plaza de toros de Acho, en Lima, y su tío José Antonio ejerció como rejoneador. La familia también posee una ganadería en Chontabamba, Oxapampa, fundada en 1987.

PUBLICIDAD

El diestro dejó el Perú a los 14 años para formarse en la Escuela de Tauromaquia de Badajoz, en España, con el objetivo de convertirse en figura del toreo. Su progresión fue acelerada, al punto de debutar como novillero en 2013 y salir por la Puerta Grande de la plaza de Las Ventas, en Madrid, apenas dos años después, al cortar una oreja a cada uno de sus novillos. Tomó la alternativa el 19 de septiembre de 2015 en Nimes, Francia, con Enrique Ponce como padrino, y confirmó esa alternativa en Las Ventas en mayo de 2016, también con todas las localidades vendidas.

Roca Rey se convirtió en 2018 en el primer torero peruano en liderar el escalafón taurino, el segundo no español en lograrlo desde que el venezolano César Girón lo consiguiera en 1954. Desde entonces ha encabezado ese escalafón en varias temporadas, entre ellas 2023 y 2024, y ha salido a hombros en tres oportunidades de Las Ventas, además de consolidarse como el torero más taquillero de las grandes ferias en España y México.

PUBLICIDAD

¿Quién es Andrés Roca Rey, el torero peruano que envuelto en triángulo amoroso de la alta sociedad española?

El viaje por Perú y México que reavivó los rumores con Victoria Federica

La presencia de Victoria Federica junto a Roca Rey durante su reciente gira por Perú y México reactivó las especulaciones sobre un posible romance entre ambos, luego de que la sobrina de Felipe VI lo acompañara en distintos compromisos taurinos junto a otros amigos cercanos del torero, entre ellos Tomás Páramo y María García de Jaime. No es la primera vez que ambos nombres aparecen relacionados sentimentalmente: antes de que el diestro iniciara su noviazgo con Tana Rivera, la cercanía entre ambos ya había generado comentarios similares en la prensa española.

Consultado directamente sobre la naturaleza de ese vínculo, Roca Rey fue contundente al descartar cualquier relación romántica. “La quiero como a una hermana”, afirmó el torero ante los micrófonos de Europa Press, declaración que reiteró ante la insistencia de los periodistas sobre una posible historia de amor entre ambos. “Amor de hermanos, sí”, agregó el diestro, en un intento por zanjar de manera definitiva las versiones que circularon durante su estadía en Latinoamérica.

PUBLICIDAD

Victoria Federica, por su parte, optó por mantener silencio sobre los comentarios que la vinculan con el torero peruano a su llegada a Madrid, y tampoco se pronunció sobre el estado actual de su relación con Jorge Navalpotro.

02/11/2026 Victoria Federica acompaña a Roca Rey en Perú en plena nueva etapa tras su ruptura con Tana Rivera. La vida de Andrés Roca Rey continúa marcada por sus compromisos profesionales y por los cambios tras su ruptura con Tana Rivera. En estos días, el torero se encuentra en Perú, donde cuenta con el apoyo de familiares y amigos en una de las citas más importantes de su temporada taurina. Entre ellos se encuentra Victoria Federica, que ha viajado hasta Lima para acompañarle, tal y como publica Isabel González en el portal Chic, de Libertad Digital. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD

La ruptura con Tana Rivera y la relación que mantienen tras la separación

El torero también se refirió a su situación con Tana Rivera, hija del torero retirado Francisco Rivera Ordóñez y de Eugenia Martínez de Irujo, duquesa de Montoro, con quien mantuvo una relación sentimental desde la primavera de este año. La separación trascendió a mediados de octubre, luego de que la pareja protagonizara una fuerte discusión en Valencia el 9 de ese mes, episodio que coincidió con el aniversario número 27 de Tana Rivera y que, según informó en su momento la revista ¡Hola!, llevó a la joven a cancelar una celebración que tenía prevista en la finca del diestro.

PUBLICIDAD

Pese al quiebre sentimental, Roca Rey remarcó que la relación con su expareja se mantiene en buenos términos. “Yo a ella la quiero mucho y somos muy buenos amigos”, declaró el torero, quien cumplió 30 años el mes pasado y celebró su cumpleaños rodeado de familiares y amigos, en una fiesta que, según reconoció, generó comentarios que calificó de poco precisos. “Son comentarios que a veces no son reales. Eran mis 30 y lo disfruté mucho con mi familia y mis amigos”, sostuvo.

El torero, que durante seis meses mantuvo una relación con Tana Rivera marcada por su acompañamiento en distintas plazas de España, entre ellas su recuperación tras una cogida que lo llevó a la unidad de cuidados intensivos en Sevilla, evitó pronunciarse sobre si mantiene actualmente alguna nueva ilusión sentimental. El diestro tiene previsto regresar a México a finales de noviembre para cumplir con nuevos compromisos profesionales, en el marco de la temporada americana que suele combinar con sus presentaciones en las ferias taurinas de España y Francia.

PUBLICIDAD