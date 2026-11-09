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Cesc Fabregas llenó de elogios a Francesco Andrealli tras su primera convocatoria con Perú: “Es como mi hijo, estoy muy feliz”

El campeón del mundo con España en 2010 y actual DT del primer equipo de Como 1907, se pronunció por el llamado a la ‘bicolor’ del joven volante, a quien conoce por las juveniles del cuadro italiano

Cesc Fabregas llenó de elogios a Francesco Andrealli tras su primera convocatoria con Perú.
Cesc Fabregas llenó de elogios a Francesco Andrealli tras su primera convocatoria con Perú.
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Una de las sorpresas de la convocatoria de Mano Menezes para enfrentar a Bolivia este viernes 13 de noviembre es la presencia de Francesco Andrealli, que venía siendo citado por la selección peruana sub 20. El futbolista forma parte de las juveniles de Como 1907, donde ejerce como capitán del equipo Primavera.

La primera citación del joven volante a la ‘bicolor’ adulta recibió el respaldo de Cesc Fabregas, técnico español del primer equipo del club italiano y campeón del mundo con España en Sudáfrica 2010.

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Es como mi hijo. Cuando tomé los juveniles hace tres años, no dejaron hacer ningún fichaje, entonces me dieron un equipo y dije ‘vale, trabajo con eso, no experimento’. Vino a trabajar y fue con la sub 17 en ese momento y jugamos un partido contra Inter de Milán de Chivu. Nos ganaron 5-2, pero jugó 10-15 minutos y me gustó mucho. Después de eso le dije a su entrenador si podía venir con nosotros”, contó para Radio Ovación.

Gran acción del volante ítalo-peruano en el duelo ante los 'diablos rojos'. (Video: Gian Franco Zelaya)

Ha crecido mucho realmente. Fue definitivamente el único jugador que he podido tomar a pesar de que era de nuestras inferiores en el buen sentido”, señaló el DT de la escuadra ‘lariana’ acerca de la evolución del jugador nacido en Como.

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Cesc Fabregas consideró que el llamado representa un reconocimiento al proceso de Francesco Andrealli y una instancia que debe aprovechar. “Muy feliz por él, merecido. Es solo el comienzo”, expresó.

El exfutbolista de Barcelona también aludió al desafío que supone integrar una selección mayor para un jugador de edad formativa. “Que disfrute la experiencia y que siga”, indicó el español sobre Andrealli y los jóvenes que intentan abrirse paso en el fútbol profesional.

El entrenador español de Como 1907 elogió al volante ítalo-peruano por su primer llamado a la 'bicolor' adulta por su buena labor en el equipo Primavera del club italiano. (Video: Radio Ovación)

Mano Menezes sobre la primera convocatoria de Francesco Andrealli para la selección peruana

Por otro lado, Mano Menezes explicó que la presencia de Francesco Andrealli en la lista no surgió de manera aislada. El mediocampista ya había participado en la sub 20, categoría con la que el comando técnico de la selección adulta mantiene contacto permanente.

Andrealli ya estaba en la selección sub 20, ese fue el primer paso”, manifestó en conferencia de prensa. El entrenador señaló que recibió informes favorables desde el equipo dirigido por su asistente Thiago Kosloski.

El estratega brasileño puso el foco en las condiciones que observa en el futbolista de Como 1907. “Es un jugador que trabaja de área a área y que es muy necesario para el fútbol que se juega hoy”, declaró. La valoración se vincula con su capacidad para intervenir en ambas fases del juego.

El entrenador añadió que la citación también permitirá fortalecer el contacto entre la FPF y el club italiano. Para Menezes, esa relación resultará útil para acompañar la evolución del mediocampista de 19 años.

Eso no fue todo, ya que el experimentado DT consideró que el desarrollo de Francesco Andrealli puede modificar el ritmo de su proceso o debut con la ‘blanquirroja’, aunque aseguró que existe confianza en su futuro. “Tenemos convicción que andaremos para adelante con Andrealli”, agregó.

Francesco Andrealli respondió al llamado de Perú U18. - Crédito: FPF
Francesco Andrealli ya tuvo un acercamiento con la selección peruana adulta: fue 'sparring' para la gira en Rusia en 2025. - créditos: FPF

Otras novedades de la selección peruana para el amistoso con Bolivia

La nómina de 26 jugadores incluyó otra aparición destacada: Erinson Ramírez, volante de Juan Pablo II. El mediocampista formado en Alianza Lima tendrá la oportunidad de mostrarse ante el comando técnico en el amistoso programado en el estadio Alejandro Villanueva.

La convocatoria también contempla los regresos de Fabio Gruber y Andy Polo, quienes no estuvieron en la lista anterior. De hecho, la ‘Joya’ vuelve tras ser convocado a la Copa América 2024, bajo el mando de Jorge Fossati.

Maxloren Castro retornó al estar ausente en los amistosos tras el Mundial 2026, mientras que Luis Iberico no integraba la lista de la selección peruana desde la era Ricardo Gareca.

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