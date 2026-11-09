Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 9 de noviembre

En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,42 soles peruanos, evidenciando una disminución del 0,57% en comparación con el precio de cierre anterior de 3,44 soles. Dow Jones
En la última semana, el dólar estadounidense ha experimentado un descenso de -1,22%, aunque en términos interanuales presenta un avance del 1,06%.
PUBLICIDAD
El tipo de cambio entre el dólar y el sol peruano presenta una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando una depreciación de la moneda local. La volatilidad actual del 3,98% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 6,63%, lo que sugiere un período de relativa estabilidad en el mercado cambiario.
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Más Noticias
MEF alista emisiones de bonos por hasta USD 10 mil millones con Citigroup, Crédit Agricole, Deutsche Bank y Santander
El Gobierno saldrá a buscar financiamiento mediante bonos internacionales para refinanciar, canjear o recomprar deuda pendiente, tras contratar a cuatro bancos globales para estructurar las operaciones
Papa León XIV EN VIVO: faltan dos días para el regreso a casa de Robert Prevost y así avanzan los preparativos en Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa
El Santo Padre llegará este miércoles 11 de noviembre a Lima, donde comenzará una visita apostólica que lo llevará también a Chiclayo, Cusco y Pucallpa. Las ciudades ultiman los preparativos para recibir al pontífice. Sigue aquí las últimas noticias, los detalles de su agenda y todo lo que debes saber antes de su llegada
Días no laborables por la visita del papa León XIV: ¿desde cuándo rigen en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa?
El Gobierno estableció jornadas no laborables compensables en varias regiones por el retorno de Robert Prevost al Perú. Chiclayo tendrá fechas adicionales por una disposición regional, mientras que en Cusco y Pucallpa la medida del 15 de noviembre alcanza únicamente al sector privado
Florcita Polo anuncia su separación de Luiggi Yarasca tras imágenes de agresión: “Hoy abro paso a una nueva etapa”
La hija de Susy Díaz usó sus redes sociales para dejar en claro cuál es su posición frente a las imágenes de agresión por parte de su ahora expareja
Andrés Hurtado manejaba dinero ligado al narcotráfico, según Fiscalía: “Podrían ser algunas veces $20.000 o $50.000”
La investigación fiscal recoge testimonios y conversaciones que apuntan a entregas de dinero por intermediarios vinculados a ‘Chicho’, presunto cabecilla de la organización criminal ‘La Gran Manzana’
MÁS NOTICIAS