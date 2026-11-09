Precio del dólar hoy en Perú: cotización de apertura del 9 de noviembre

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En la apertura del día, el dólar estadounidense se cotiza en promedio a 3,42 soles peruanos, evidenciando una disminución del 0,57% en comparación con el precio de cierre anterior de 3,44 soles. Dow Jones

En la última semana, el dólar estadounidense ha experimentado un descenso de -1,22%, aunque en términos interanuales presenta un avance del 1,06%.

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El tipo de cambio entre el dólar y el sol peruano presenta una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando una depreciación de la moneda local. La volatilidad actual del 3,98% se sitúa por debajo de la volatilidad de referencia del 6,63%, lo que sugiere un período de relativa estabilidad en el mercado cambiario.