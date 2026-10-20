Papa León XIV en Perú: misión del Vaticano llegará a Lima el 26 de octubre para cerrar los preparativos de la visita

Una misión de avanzada del Vaticano arribará a Lima el 26 de octubre para revisar y cerrar los últimos detalles del encuentro del papa León XIV con el pueblo peruano, en un contexto marcado por la expectativa sobre la recuperación de salud del pontífice. El grupo evaluará aspectos de seguridad, liturgia y logística antes de la llegada del santo padre al país, informó monseñor Guillermo Inca, coordinador nacional del evento, en declaraciones a la agencia Andina.
Se trata de la tercera misión de avanzada que llega al Perú con este propósito. Según explicó el religioso, el objetivo del equipo es confirmar los avances logrados con los dos grupos anteriores, verificar los escenarios previstos para las actividades papales y resolver los pendientes antes del arribo del pontífice. “Es muy importante este grupo de avanzada, porque viene para sellar lo que ya se ha trabajado con las otras dos. Se visitó todos los lugares, se vieron todos los escenarios, se corrigieron con la segunda algunos lugares que no eran los mejores. Esta viene para sellar”, manifestó.
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Delegación tendrá hasta doce integrantes
Monseñor Inca precisó que la delegación inicial estará compuesta por ocho personas, a las que se sumarán posteriormente otros integrantes procedentes de Uruguay, hasta alcanzar entre 10 y 12 miembros en total. La mayoría de ellos permanecerá en el país durante toda la visita del santo padre, lo que permitirá un seguimiento directo de la organización hasta el cierre del evento.
El coordinador señaló que, hasta el momento, se mantiene lo planificado y expresó confianza en que el papa pueda cumplir con la agenda prevista. A casi tres semanas de la fecha prevista, el religioso indicó que crece tanto la emoción como el trabajo de coordinación. “Estamos a casi tres semanas exactas, con lo cual crece la emoción, pero también la acción, porque tenemos que preparar todo para que esté listo y que podamos recibir al santo padre como él lo merece, así es, como un peruano”, expresó.
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Coordinador destaca la mejoría del papa
Consultado sobre el estado de salud del papa León XIV, monseñor Inca destacó la importancia de la oración y la cercanía de los fieles en este proceso de recuperación. “Estamos en el mes del Señor de los Milagros, tiempo de fe, confianza, profundidad en nuestro compromiso con Dios, y creo que eso nos anima para esperar que el sumo pontífice se recupere como lo estamos viendo. Yo creo que el poder de la oración es innegable”, afirmó.
El religioso agregó que, según las comunicaciones que mantienen con personas que trabajan en Roma y con la comisión encargada de la visita, el santo padre se encuentra sereno y comprometido con los preparativos. “Lo sentimos muy sereno, tranquilo y comprometido. Nosotros no hemos parado los preparativos. Estamos avanzando con los detalles; todo lo que estaba programado lo seguimos afinando”, indicó. Según el coordinador, el pontífice mantiene un vínculo cercano con el país, al que considera su “casa” y su “familia”.
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Visita coincidirá con el Año Jubilar de Santo Toribio
La llegada del papa León XIV coincidirá con el Año Jubilar por los 300 años de la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, proclamado santo el 10 de diciembre de 1726 por el papa Benedicto XIII. Monseñor Inca destacó la figura del santo, considerado patrono del episcopado latinoamericano por san Juan Pablo II, y lo describió como un referente de evangelización y compromiso pastoral.
El coordinador señaló que existen importantes coincidencias entre la labor evangelizadora de Santo Toribio y el ministerio del actual pontífice, en particular por su vocación misionera, su cercanía con la población y su compromiso con las personas más sencillas. Para el religioso, ambas figuras comparten la disposición de acercarse a las comunidades más alejadas y acompañar a quienes más lo necesitan.
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Monseñor Inca, responsable de la organización de la visita papal al Perú, invitó a los fieles a mantener sus oraciones por el pontífice y a participar en los encuentros multitudinarios ya programados. “Prosigamos orando para que no haya ninguna sombra que nos pueda empañar esta luz que esperamos con la visita del santo padre. Y gracias a todos los que están trabajando. Participemos en los encuentros multitudinarios que ya los conocen”, señaló para el citado medio.
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