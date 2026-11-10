Perú

Los departamentos de entre 40 y 60 m² concentraron el 39% de las ventas en Lima

Entre enero y agosto de 2026, los datos de CODIP muestran que los compradores de la capital priorizaron formatos compactos, en un mercado orientado a la eficiencia del espacio sobre el metraje

Conjunto de edificios de apartamentos de varios pisos con fachadas coloridas, con áreas verdes, árboles, arbustos, caminos y bancos de hormigón
Un conjunto de edificios de departamentos con fachadas de colores y áreas verdes ilustra la necesidad de aumentar la oferta de viviendas en Perú, donde el déficit habitacional es considerable. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Entre enero y agosto de 2026, los departamentos de entre 40 y 60 m² concentraron el 39% de las ventas en Lima, según datos de la Confederación de Desarrolladores Inmobiliarios del Perú (CODIP), una cifra que revela cómo el mercado residencial de la capital se orienta cada vez más hacia la eficiencia y no hacia el metraje. Sin embargo, el debate entre comprar más metros o mejor ubicación sigue siendo la disyuntiva que enfrenta la mayoría de los compradores antes de tomar una decisión de esta envergadura.

La elección de una vivienda va mucho más allá del precio del metro cuadrado. La distribución del inmueble es el factor más valorado por los compradores en Lima, por encima del precio y la ubicación, según el sistema Real Estate Data Analytics de CODIP. Ese dato es clave: una vivienda bien distribuida puede superar en funcionalidad a otra con mayor superficie pero con ambientes mal aprovechados.

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“Elegir una vivienda implica evaluar mucho más que los metros cuadrados. Mientras algunas familias necesitan espacios más amplios, otras pueden beneficiarse de una ubicación que les permita reducir sus tiempos de traslado y estar cerca de sus actividades cotidianas”, señaló Ana Cecilia Gálvez, gerente general de CODIP. “Lo importante es identificar qué aspectos tienen mayor valor para cada hogar”, completó.

Un moderno apartamento con sala, cocina integrada y un área de estudio. Se ven un sofá, una mesa de centro, televisor, una barra de cocina, electrodomésticos y un escritorio con laptop.
El diseño eficiente, que incorpora iluminación natural, ventilación y espacios adaptables para trabajo remoto, es ahora el factor clave que define el valor de los departamentos en Lima, superando la mera dimensión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La especialista identificó cinco factores concretos que los futuros compradores deberían analizar antes de firmar cualquier contrato. Las recomendaciones apuntan a que la decisión contemple tanto las necesidades del presente como los posibles cambios en la composición del hogar.

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Los tiempos de traslado inciden directamente en la calidad de vida

La conectividad y la cercanía a los centros de actividad cotidiana son el primer punto de análisis. Evaluar la distancia al trabajo, a los colegios y a los servicios de salud puede determinar cuántas horas al día se destinan a moverse dentro de la ciudad. Una vivienda céntrica o bien conectada al transporte público puede compensar con creces un metraje menor.

Gálvez recomienda visitar la zona en distintos horarios —mañana, tarde y noche— para conocer las condiciones reales del tránsito. Esta simple acción puede revelar diferencias significativas entre la distancia teórica y el tiempo efectivo de desplazamiento, especialmente en una ciudad como Lima, donde la congestión varía considerablemente según el horario.

Familia peruana en un departamento de Lima: el hombre habla con la mujer y un niño mira por la ventana hacia edificios y la calle.
Una joven familia peruana, compuesta por padres y su hijo pequeño, visita un departamento en Lima, conversando y evaluando el espacio con vista a edificios en desarrollo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una distribución funcional vale más que los metros cuadrados en papel

El tamaño de un departamento no garantiza su comodidad. Un inmueble compacto pero bien distribuido puede resultar más habitable que otro de mayor superficie con ambientes desconectados o mal iluminados. Por eso, el segundo factor a evaluar es la disposición interna: circulación entre ambientes, entrada de luz natural, ventilación cruzada y espacios de almacenamiento.

Este criterio explica, en parte, por qué los formatos de entre 40 y 60 m² lideran las preferencias del mercado limeño. Los compradores han aprendido a leer los planos con mayor detenimiento y priorizan la eficiencia del espacio por sobre la extensión bruta. Una cocina integrada, un dormitorio bien orientado o un baño accesible pueden cambiar completamente la experiencia de habitar un inmueble.

Las necesidades futuras del hogar deben proyectarse antes de comprar

Una vivienda es una inversión de largo plazo. El tercer punto que destaca CODIP es la proyección hacia adelante: el crecimiento de la familia, la posibilidad de trabajar desde casa o la llegada de un adulto mayor al hogar son escenarios que pueden cambiar radicalmente los requisitos de espacio en pocos años.

Una familia peruana mira por una ventana grande que da a una ciudad con edificios, grúas de construcción, calles con tráfico y un cielo gris.
Una joven familia peruana, compuesta por padres y su hijo pequeño, evalúa un departamento en Lima mientras observa el dinámico paisaje urbano con edificios en construcción y calles concurridas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Anticipar esos cambios al momento de comprar permite tomar una decisión que no quede obsoleta en el corto plazo. Un departamento que hoy parece suficiente puede resultar estrecho en tres años si no se consideraron las variables de crecimiento del núcleo familiar o de nuevas dinámicas laborales.

El precio de compra es solo una parte del costo real de la vivienda

Los gastos asociados al inmueble van más allá del valor de adquisición. El cuarto factor que señala Gálvez incluye el mantenimiento mensual, los servicios, el estacionamiento y los costos de movilidad. Zonas más alejadas del centro suelen ofrecer mayor metraje a menor precio, pero ese ahorro inicial puede diluirse si se suma el gasto en combustible o transporte privado a lo largo del tiempo.

Comparar el precio por metro cuadrado entre distintos distritos de Lima es una herramienta útil para dimensionar la diferencia real entre opciones. Un departamento más pequeño en una zona consolidada puede representar un menor gasto total mensual que uno más grande en la periferia, cuando se suman todos los costos asociados a vivir allí.

Centro de Lima, vista panorámica
El Centro de Lima en 2025 fue más caro para alquilar y comprar casa que en 2024. Las inmobiliarias señalan que se ha "revalorizado" la zona. - Crédito Albamar

El entorno inmediato define la experiencia cotidiana del vecindario

El quinto y último factor apunta al ecosistema del barrio. La disponibilidad de comercios, áreas verdes y transporte público en las inmediaciones de la vivienda incide directamente en la calidad de vida. Aspectos como el nivel de ruido, la iluminación nocturna y las características del vecindario suelen subestimarse durante la búsqueda, pero cobran peso significativo una vez que se habita el inmueble.

La seguridad del entorno también entra en esta ecuación. Consultar datos de incidencia delictiva, recorrer la zona a distintas horas y conversar con residentes del edificio o la cuadra son acciones que aportan una perspectiva más completa que la que puede ofrecer cualquier folleto comercial.

Para quienes están en proceso de búsqueda, la próxima edición de la Feria Nexo Inmobiliario, organizada por CODIP, se realizará del 12 al 15 de noviembre en la Explanada de la Costa Verde, en el distrito de Magdalena del Mar. El evento concentrará una amplia variedad de proyectos residenciales en un solo espacio, con posibilidad de comparar opciones en simultáneo.

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