Perú

Esposa de Pedro Castillo pide al papa León XIV que visite al expresidente en el penal de Barbadillo

Lilia Paredes también solicitó al sumo pontífice que, en caso de que su agenda no se lo permita, el sumo pontífice pueda enviar a un emisario al centro penitenciario donde está el exmandatario

Visita del papa León XIV a la Argentina -Palacio San Martín
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La esposa del expresidente Pedro Castillo, Lilia Paredes, que permanece asilada en México, solicitó al papa León XIV que considere una visita “pastoral y humanitaria” a su esposo, detenido desde diciembre de 2022, durante la próxima llegada del pontífice a Perú.

En una carta difundida por RPP, Paredes indicó que la detención del expresidente desde diciembre del 2022, hace casi cuatro años, y la distancia a la que se enfrenta su familia actualmente “han profundizado nuestras preocupaciones por su bienestar físico, emocional y espiritual”.

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“Por ello, me permito solicitar humildemente que, durante su próxima visita al Perú, si su agenda y las circunstancias lo permiten, tenga a bien considerar una visita pastoral y humanitaria a mi esposo en el establecimiento penitenciario donde permanece recluido”, expresó Paredes en el texto enviado al sumo pontífice el pasado 6 de noviembre.

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Paredes pidió que León XIV visite al exgobernante en la cárcel donde está detenido, siempre que la agenda y las circunstancias de la eventual visita papal lo permitan debido a su apretada agenda de actividades. En ese sentido, solicitó que Castillo pueda ser visitado por algún representante del Vaticano.

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“Comprendo plenamente las múltiples responsabilidades y compromisos que acompañan una visita apostólica. Por ello, si no fuera posible realizar personalmente esta visita, le suplico considerar el envío de un delegado pontificio, una comisión episcopal o un representante de la pastoral penitenciaria, e incluso, si Su Santidad lo estima pertinente, un visitador apostólico, para brindarle acompañamiento espiritual y conocer su situación desde una perspectiva estrictamente humanitaria”, indica la carta.

Según expresó Paredes en el texto difundido por el medio radial, una visita en el penal de Barbadillo sería “un inmenso consuelo espiritual” para Castillo y un gesto de misericordia para su familia.

La carta aclara que no busca trasladar al papa una controversia política ni pedirle que sustituya a las autoridades judiciales. La petición se centra en evitar que el sufrimiento de Castillo y de sus familiares “permanezca invisible”.

Pedro Castillo se conectó desde el Penal Barbadillo donde cumple una condena de 11 años de prisión por el golpe de Estado y una orden de prisión preventiva por organización criminal.
Pedro Castillo se conectó desde el Penal Barbadillo donde cumple una condena de 11 años de prisión por el golpe de Estado y una orden de prisión preventiva por organización criminal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La esposa del expresidente incluso citó el pasaje bíblico de Mateo 25,36: “Estuve en la cárcel y vinisteis a verme”. Para Paredes, esas palabras expresan la esperanza de que ninguna persona, sin importar su condición, quede sin compasión, cercanía humana ni acompañamiento espiritual.

Paredes pide al papa que ore por el expresidente

La misiva enviada al papa también menciona que en Perú existen voces ciudadanas y representantes políticos que promueven una amnistía y otras alternativas para atender la situación de Pedro Castillo. Paredes diferenció esas iniciativas de su pedido a León XIV, al que definió como una solicitud “humanitaria” vinculada con la justicia, la reconciliación y la dignidad de las personas.

Paredes solicitó al papa una bendición apostólica para Castillo, sus hijos y el resto de su familia. También incluyó a las víctimas de las protestas sociales posteriores a la detención del exmandatario, en particular a quienes murieron, a los heridos y a las familias que continúan afectadas por esas pérdidas.

Colectivos de peruanos residentes en el exterior suscribieron un respaldo a la solicitud. Las agrupaciones señalaron que su adhesión responde a principios de solidaridad, dignidad humana, misericordia cristiana y respeto por los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.

Un pontífice vestido de blanco saluda con la mano alzada en una pista frente a la bandera de Perú, un avión y varias personas
El papa León XIV saluda a los asistentes tras descender del avión en Perú durante la visita oficial programada con días no laborables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Agenda de León XIV al llegar a Lima

El papa León XIV llegará por primera vez al Perú como líder de la Iglesia Católica mañana, 11 de noviembre y realizará actividades en diferentes regiones por seis días, hasta el 16 de noviembre, el tiempo más largo que un sumo pontífice ha permanecido en territorio nacional.

Según la agenda pública del papa, el 11 de noviembre León XIV saldrá del Aeropuerto Internacional de Buenos Aires con destino a Lima a las 2:00 p.m. y llegará a la Base Aérea del Callao a las 5:30 p.m., donde recibirá una bienvenida oficial por parte de funcionarios del gobierno.

El itinerario del día para el santo padre continúa con una ceremonia de bienvenida en Palacio de Gobierno a las 6:15 p.m. y una visita a la presidenta Keiko Fujimori a las 6:45 p.m. El último evento del día para León XIV se producirá a las 7:45 p.m., un encuentro con autoridades, sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional, que incluirá un discurso del santo padre.

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