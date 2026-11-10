Perú

Emprendedora que vendía por TikTok denuncia el robo de 150 mil soles, siete iPhone 18 y su auto

Los sujetos rompieron paredes y ventanas de su vivienda en Santa Eulalia para apoderarse de cuantiosos ahorros comerciales, escapando rápidamente en cuatro vehículos diferentes

Un grupo de 12 delincuentes robó 150 mil soles en efectivo, siete teléfonos móviles y un vehículo en una vivienda de Santa Eulalia.
Un grupo de 12 delincuentes robó 150 mil soles en efectivo, siete teléfonos móviles y un vehículo en una vivienda de Santa Eulalia. (Latina Noticias)
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Una emprendedora denunció que un grupo de 12 delincuentes irrumpió en su vivienda de Santa Eulalia y le robó siete celulares, S/150 mil en efectivo y su vehículo. La mujer aseguró que el asalto ocurrió cuando se preparaba para iniciar una transmisión en TikTok, espacio que utilizaba para promocionar los productos que comercializa.

El caso fue difundido por Latina Noticias. Según el testimonio de la víctima, los sujetos ingresaron a la vivienda y revisaron los ambientes mientras ella se encontraba en el segundo piso. La emprendedora relató que, antes del hecho, se alistaba para bajar y comenzar una nueva transmisión en redes sociales.

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“Me fui al segundo piso a arreglarme para bajar a hacer mi transmisión y de pronto escucho bulla. Veo y acá estaban esas personas moviendo todas las cosas”, declaró la mujer al medio.

La denunciante sostuvo que los asaltantes actuaron con insultos, amenazas, forcejeos y armas. Además de los equipos móviles y del efectivo, señaló que los sujetos se llevaron productos que todavía debía pagar al banco, por lo que perdió parte de su capital de trabajo.

La víctima afirmó que el dinero provenía de retiros bancarios

La emprendedora explicó que había reunido el efectivo a través de retiros realizados de manera progresiva en una entidad bancaria. De acuerdo con su versión, guardaba S/150 mil en su vivienda antes del ingreso de los delincuentes.

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“No solamente eso, había retirado dinero poco a poco del banco. Tenía ciento cincuenta mil soles. Me he dejado sin nada, sin nada en realidad”, expresó.

Entre los bienes sustraídos figuraban siete teléfonos de alta gama que formaban parte de su actividad comercial. En el material difundido por el noticiero se escucha a la víctima promocionar uno de los modelos antes del asalto: “Ocho Pro de doscientos cincuenta y seis gigas a cinco mil setecientos sellado”.

La mujer también describió el momento en que uno de los presuntos implicados la llevó hacia una esquina del inmueble. Dijo que reconocería a un sujeto alto, de cabello algo crespo, aunque no conoce su nombre.

Afuera me arrinconaron, me hicieron caminar de una esquina y un chico alto, que lo reconozco, no sé su nombre, medio crespo, me quería golpear”, relató. Añadió que sintió miedo cuando el hombre se acercó a hablarle al oído y le puso una mano cerca del cuerpo.

La víctima señaló que esa experiencia la dejó en estado de alerta. “Yo escucho y ya estoy reaccionando por protección porque me ha pasado esto”, afirmó.

Los asaltantes escaparon en cuatro vehículos, según la denuncia

De acuerdo con la versión recogida por Latina Noticias, los delincuentes causaron daños en paredes y ventanas de la vivienda antes de retirarse. La denunciante indicó que los responsables escaparon en cuatro vehículos, entre ellos su auto blanco.

La mujer afirmó que pidió ayuda a la Policía Nacional del Perú (PNP) mientras el hecho se desarrollaba y cuando los sospechosos abandonaban la zona. Sin embargo, cuestionó la respuesta que recibió tras comunicarse con dependencias policiales de Santa Eulalia y Chosica.

“Llamé a la comisaría de Santa Eulalia. Llamamos varias veces. Al de Chosica le dije: ‘Va a bajar mi carro, va a bajar mi carro’. Tampoco he recibido ninguna ayuda”, sostuvo.

Según su declaración, la diligencia para levantar huellas se realizó cerca de las 4:00 de la madrugada. También indicó que fue derivada al médico legista recién al día siguiente del asalto.

Las huellas demoraron hasta las cuatro de la mañana. Hasta mandarme al médico legista fue al día siguiente recién”, dijo la emprendedora.

Una cámara registró el auto robado en un grifo cercano

Las imágenes de una cámara de seguridad de un grifo cercano mostraron el ingreso del vehículo blanco que, según la denunciante, le fue robado durante el asalto. El automóvil se detuvo en el establecimiento para abastecerse de combustible.

Al observar las grabaciones, la víctima aseguró que pudo identificar a los hombres que ingresaron a su vivienda. “Yo los reconozco a cada uno de ellos”, respondió ante la consulta de Latina Noticias.

La emprendedora también declaró que reconoció a algunos de los presuntos asaltantes en un video difundido por la Policía. Según su versión, se trataría de integrantes de una banda criminal que fue capturada en Lurín dos meses antes.

Esa afirmación corresponde al testimonio de la víctima y no se informó en el material difundido si existe una confirmación oficial que vincule a los detenidos con el robo en Santa Eulalia.

La mujer solicitó que las autoridades ubiquen a los responsables del asalto y expresó preocupación por su seguridad. Tras la denuncia, pidió garantías para su vida e integridad, debido a que asegura haber perdido el dinero que había reunido, los equipos de su negocio y su vehículo.

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