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Eddie Fleischman cuestionó a Mano Menezes tras revelación sobre regreso de Renato Tapia a la selección peruana: “Ante la presión sí lo llama”

El periodista dio su opinión sobre el semblante del técnico brasileño en su última conferencia y de la decisión de convocar al ‘Cabezón’ para marzo del 2027

El periodista habló sobre la decisión del técnico brasileño de expresarse acerca del futuro retorno del 'Cabezón' a la 'bicolor', cuando antes no lo hizo. (Video: Full Deporte)
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Mano Menezes resolvió las dudas sobre Renato Tapia al presentar la lista de convocados de la selección peruana para el amistoso ante Bolivia de este viernes 13 de noviembre. El técnico brasileño dejó abierta la posibilidad de que el mediocampista vuelva a ser llamado en marzo de 2027.

Bajo esa premisa, el periodista Eddie Fleischman puso el foco en la explicación que el DT ofreció sobre las etapas de su trabajo al frente de la ‘bicolor’. “Si la primera etapa era para encontrar a nuevos y la segunda etapa era para unirlos con los que tenían una trayectoria en la selección, ¿cómo se explica que convocó a André Carrillo, Lapadula, Yotún, Gallese, Araujo, Cartagena?”, planteó en el programa Full Deporte.

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Desde su lectura, el comunicador consideró que la ausencia del ‘Cabezón’ hasta ahora obedecía a una negativa previa que se modificó ante el debate público. “Hasta este momento le habían dicho Tapia no. Y ahora, ante la presión, Tapia sí”, afirmó.

Mano Menezes tomará decisiones radicales en la selección peruana para amistosos de noviembre. - créditos: FPF
Mano Menezes llamó a varios jugadores de experiencia a sus primeras convocatorias en la selección peruana. - créditos: FPF

El periodista vinculó esa apreciación con la relación que Nicolás Rey habría tenido con los jugadores de la plantilla que dirigió Gareca. “La llegada de Nicolás Rey a la Gerencia de Comunicaciones de la Federación y qué tan buena relación tenía él con todos los jugadores de la plantilla que tuvo en su momento Ricardo Gareca, puede tener que ver en que se haya abierto el diálogo con Tapia”, expresó.

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Eddie Fleischman y su opinión sobre la actualidad de Mano Menezes en la selección peruana

Eddie Fleischman también cuestionó la respuesta de Mano Menezes, quien cuestionó que se haya dudado el motivo real sobre la ausencia de Renato Tapia. “A mí me queda claro con esta respuesta, él dice que nos gusta creer en otras cosas. No, nosotros solamente analizamos lo que él dice, responde y lo que viene respondiendo desde que llegó”, señaló.

“Cuando se le preguntó por Tapia más de una vez, siempre dijo ‘solo hablo de los que están, no hablo de los que no están’. ¿Y ahora por qué sí habla de varios que no están?”, criticó.

Luego de no llamar al 'Cabezón' para el amistoso con Bolivia, el técnico brasileño confirmó cuándo lo citará a la 'bicolor'. (Video: Canal N)

El comunicador mencionó la necesidad de que el veterano entrenador se pronuncie sobre los problemas que encuentra en la FPF y el fútbol peruano. “Necesitamos un técnico de selección que no tenga tapujos en decir las cosas claras, que no esté temblando porque de repente sus jefes se molestan si dice algo que se sale un poquito de la línea”, sostuvo, comparando a Menezes con Ricardo Gareca, quien sí alzó su voz para cuestionar las irregularidades en el balompié nacional.

Eddie Fleischman aclaró que su valoración no tiene un componente personal contra Mano Menezes. Aun así, describió de forma crítica el semblante que observa en el brasileño durante sus apariciones públicas. “Cuando lo veo a Mano Menezes responder lento, bajoneado, plano, no entona, no se entusiasma con nada”, declaró.

El periodista consideró que el presente de la selección peruana tampoco ayuda a generar entusiasmo. No obstante, sostuvo que el DT mantiene el mismo tono y proyecta una actitud de continuidad sin cambios visibles. “Está ahí por inercia”, afirmó, añadiendo que Menezes “simplemente sobrevive a su chamba en la selección”.

Para cerrar, el comunicador repartió responsabilidades por el manejo de la situación de Renato Tapia. “Es culpa compartida, porque él ha permitido un montón de cosas, entre ellas, que no le permitan hablar de Tapia, hasta que se lo han permitido”, concluyó.

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