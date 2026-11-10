Roberto Burneo reaparece y dice que desde el JNE “nunca íbamos a avalar ninguna reelección encubierta”

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, explica las razones constitucionales y legales detrás de la decisión del JNE de no permitir la reelección encubierta de alcaldes. Declaraciones durante la supervisión de la impresión de cédulas de votación.

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, defendió este martes el criterio del organismo electoral que impide a los alcaldes en funciones acceder nuevamente al cargo tras postular como primeros regidores en las elecciones de 2026.

Burneo indicó que la postulación de alcaldes como primeros regidores no es algo nuevo, sino que ya ocurrió en los comicios municipales de 2018 y 2022. Sin embargo, dijo “lo que sí determinamos es que nunca íbamos a avalar ninguna reelección encubierta”.

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“Íbamos a actuar conforme a la Constitución, a la ley y al ordenamiento electoral respectivo”, dijo durante la prueba de color e impresión de las cédulas de sufragio de la segunda vuelta regional. Este es el primer evento en público del magistrado tras el fallo que frena las reelecciones encubiertas.

El presidente del JNE aseveró que la determinación de que un alcalde saliente no puede ejercer inmediatamente “no es algo nuevo” ya que el artículo 194 de la Constitución Política del Perú lo prohíbe expresamente.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, ofrece un discurso durante una actividad oficial en Perú.

“El punto aquí que no habíamos determinado, que ya está resuelto, es qué caminos podría ser que podrían llevar a eso. Y hemos dicho que cualquiera de los caminos que pueda llevar a la prohibición que establece claramente la Constitución, no de ahorita, así lo decidió el legislador en el año 2015, el año 2014, no puede ser reelegido inmediatamente. Eso es muy claro, no es nuevo y eso es lo que queremos decir”, apuntó.

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Diferencias

El presidente del tribunal electoral precisó que la postulación de un alcalde como primer regidor o regidor en general no representa, por sí misma, una irregularidad, y recordó que el JNE ha reconocido esa posibilidad desde los procesos de 2018 y 2022. Distinto es el caso, señaló, de quien busca retornar al cargo a través de esa vía.

“Un alcalde como primer regidor que sea elegido y que quiera, por ese camino, ser nuevamente alcalde o por sucesión quiera ser nuevamente alcalde, es un tema que hemos decidido indicando de que eso quiebra la prohibición constitucional”, declaró Roberto Burneo.

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Rafael López Aliaga habla por un micrófono durante un mitin en Carabayllo junto a un recuadro con el logotipo del Jurado Nacional de Elecciones.

El magistrado aclaró que, hasta antes de la resolución, se había abstenido de pronunciarse sobre el fondo del asunto por su condición de integrante de un órgano colegiado. “Antes no nos hemos pronunciado y yo no me he pronunciado porque yo no puedo adelantar opinión porque soy parte de un colegiado. Es el colegiado, el jurado, quien ha determinado claramente eso”, concluyó.}

Resolución

El JNE, mediante la Resolución N.º 4557-2026-JNE, estableció un criterio que impide a los alcaldes en funciones acceder a un nuevo mandato mediante su postulación como primeros regidores. El fallo, emitido por mayoría de tres votos contra dos, alcanza a 153 alcaldes elegidos en las Elecciones Regionales y Municipales 2022 que postularon en octubre pasado al cargo de primer regidor en la misma circunscripción donde gobiernan o gobernaron.

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El fundamento 28 de la resolución sostiene que la prohibición de reelección inmediata, contenida en el artículo 194 de la Constitución, no puede leerse de manera exclusivamente formal, es decir, atendiendo solo al nombre del cargo consignado en la solicitud de inscripción. “Una interpretación contraria permitiría que la prohibición constitucional sea eludida mediante la postulación a un cargo distinto cuando, por las circunstancias de la elección, dicha postulación constituye el mecanismo para acceder nuevamente a la alcaldía”, señala el documento.

Para sustentar el criterio, el pleno recurrió al artículo 24 de la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM), que regula el reemplazo del alcalde en casos de vacancia o ausencia y dispone que asuma el teniente alcalde, definido como el “primer regidor hábil” de la lista electoral. El tribunal tomó como punto de partida el término “hábil” para frenar las denominadas reelecciones encubiertas: “La condición de primer regidor no determina, por sí sola, la habilitación para asumir la alcaldía”, precisa la resolución.

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