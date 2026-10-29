Nuevo sueldo mínimo de S/1.230 ya se paga y Sunat aprobó nueva versión de planilla electrónica

Un aumento en dos tramos. Es decir, dos alzas del sueldo mínimo. Una se aplica este octubre. La otra viene luego del fenómeno El Niño. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

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Para este sábado 31 de octubre, miles de trabajadores formales que ganan el sueldo mínimo deberán haber recibido su pago ya con el nuevo cálculo, tras el alza vigente desde el 1 de octubre.

Así, el nuevo monto de la remuneración mínima vital asciende ahora a S/1.230, el primer tramo para alcanzar los S/1.300 prometidos por la presidenta Keiko Fujimori. (El segundo tramo, se aprobaría entre los primeros cuatro meses del 2027).

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Por esto, la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) ya aprobó la nueva versión 4.7 del PDT Planilla Electrónica-Plame, con la finalidad de adecuar dicho aplicativo al cambio de la remuneración mínima vital o sueldo mínimo.

Sunat ya dejó todo preparado para que las empresas hagan el pago del sueldo mínimo y lo registren correctamente. Crédito Andina

Ya se paga nueva RMV

Como se sabe, el Gobierno dispuso el incremento del sueldo mínimo de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada de S/1.130 a S/1.300, el cual se ejecutará en dos tramos:

El primero en octubre de este año en S/100

El segundo en S/70 en el primer semestre de 2027.

Así, mediante la Resolución de Superintendencia 000213-2026/Sunat, publicada en el diario oficial El Peruano, se aprobó la versión 4.7 del PDT Planilla Electrónica (Formulario Virtual 0601) que será utilizada desde octubre de 2026 justamente para adecuar este aumento de sueldo.

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Sheput reveló que sí se dará el segundo aumento, a pesar del impacto de El Niño. - Crédito MTPE

Así, la presente norma indica que la nueva versión del PDT Planilla Electrónica también se utilizará para la declaración correspondiente a los periodos tributarios de noviembre de 2011 a setiembre de 2026, así como para efectuar el pago respectivo.

“El PDT Planilla Electrónica versión 4.7 se encuentra a disposición de todos los interesados, a partir del 30 de octubre de 2026, en la siguiente dirección electrónica: www.sunat.gob.pe”, resalta la Sunat.

¿Por qué se actualizó? Porque “en los considerandos de la norma se explica que para la determinación de algunos conceptos que se declaran utilizando el PDT Planilla Electrónica se debe considerar como referencia la remuneración mínima vital, por lo que resulta necesario aprobar una nueva versión del mencionado aplicativo con la finalidad de actualizarlo”.

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Desde el Palacio de Gobierno, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, anuncia un importante incremento en la remuneración mínima vital, explicando que la medida fue tomada de manera institucional y consensuada para beneficiar a los trabajadores del país. | Canal N

¿El fenómeno El Niño detendrá el segundo aumento?

Dado que se espera que el fenómeno El Niño sea extraordinario y genere gran impacto en el Perú, los posibles efectos podrían detener el plan del Gobierno para continuar con el segundo tramo, el final, del aumento del sueldo mínimo. Esto fue algo que pidieron los empresarios, quienes inclusive consideraban que el primer aumento se pasará para el 2027.

Pero, como se recuerda, se aprobó el primer alza de la remuneración mínima vital a fines de septiembre, la cual ya aplica para los sueldos de octubre. Esta solo contempla el monto de S/1.230: los faltantes S/70 se aplicarán hacia el siguiente año, tras los efectos del fenómeno El Niño. ¿Pero si el impacto es muy grande se podría aplazar? El gobierno no lo cree así.

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“Tal y como lo ha dicho el ministro de Economía, el sueldo mínimo se va a respetar. Es muy probable que sea durante el primer trimestre o durante los cuatro primeros meses del próximo año. Yo creo que en ese sentido no va a [cambiar] absolutamente”, reveló el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput.

Así se aplica la medida del aumento del sueldo mínimo a S/1.300. - Crédito Captura de El Peruano

Segunda alza de la RMV llega en 2027

Como se recuerda, el segundo tramo del aumento del sueldo mínimo llegará en 2027. En versiones del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se ha planteado que esto se haría hacia el primer trimestre del 2027, o a más tardar en abril.

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Pero esta segunda alza no vendrá sola, sino que, además, del bono automático que se dará a las pequeñas empresas por el primer alza, el gobierno planea también darle la posibilidad a las empresas de aplicar la suspensión perfecta de labores.

“Lo que buscamos es garantizar los derechos laborales de todos los trabajadores, así como de los empresarios. Una situación excepcional como la del fenómeno del Niño necesita adoptar una serie de medidas contracíclicas y eso es lo que está planteando el Gobierno”, acotó el ministro de Trabajo.

Así, apuntó que cualquier empresa podrá acogerse a la suspensión perfecta mediante una declaración jurada. En este caso será la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) la que se encargue de aprobarla.

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