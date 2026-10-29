SUTEP afirma que “la huelga nacional no es un imposible” si el Gobierno no atiende sus demandas

Sutep se fundó en 1972 en Cusco. Foto: difusión

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El secretario general del Sindicato Único de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep), Lucio Castro, advirtió el 29 de octubre que gremio podría pasar del paro preventivo a una huelga nacional indefinida si el Gobierno y el Congreso de la República no atienden las demandas laborales y presupuestarias del magisterio vinculadas al presupuesto disponible para el sector educativo.

“La huelga nacional no es un imposible”, precisó el dirigente, y añadió que la decisión quedará en manos de los delegados y los docentes, quienes reclaman el cumplimiento de un convenio colectivo firmado el 15 de julio. Los manifestantes esperan que estos compromisos se traduzca en normas legales y recursos para el presupuesto del próximo año, que el Congreso debe aprobar hasta el 30 de noviembre.

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Entre los pedidos del sindicato figuran el aumento del presupuesto para Educación, la reglamentación de la ley sobre pensiones para maestros cesantes y jubilados, el cumplimiento de acuerdos laborales y mejoras en las asignaciones de docentes que trabajan en zonas rurales, de frontera y del VRAEM.

El dirigente también mencionó pagos pendientes de compensación por tiempo de servicios para maestros contratados y auxiliares, además de subsidios para familiares de docentes fallecidos.

Los maestros se han movilizado para pedir el debate y aprobación de la Ley que le dará 'pensiones dignas'. - Crédito SUTEP

Sutep aceptaría diálogo si se incluyen sus reclamos

Castro indicó que el Sutep está dispuesto a reunirse con el Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori y el Congreso si las autoridades abordan los reclamos del magisterio. “Si el Gobierno nos convoca, si el Congreso atiende estas justas demandas en beneficio de la educación y defensa de los derechos laborales, nos sentaremos a conversar”, declaró.

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El secretario general sostuvo que una escalada del conflicto dependerá de la respuesta de los poderes Ejecutivo y Legislativo. “Si no se pone en la agenda, si no hay voluntad política para atender estos temas, la voluntad de conflicto va a estar del lado del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo”, indicó.

Descuento salarial para manifestantes

El Ministerio de Educación informó que descontará la remuneración a quienes se ausenten de sus labores para participar en la paralización de 24 horas convocada por el Sutep. La cartera exhortó a los docentes a cumplir su jornada y a los padres a enviar a sus hijos a las instituciones educativas, cuyo servicio aseguró que está garantizado.

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Ante la decisión del Ministerio de Educación, Castro atribuyó la medida a una acción contra la movilización sindical. “El Ministerio y el ministro están haciendo su trabajo: pretender intimidar, amedrentar al magisterio con el descuento. Lo cierto es que esa decisión es ilegal”, afirmó.

El Ministerio de Educación de Perú advierte descuentos salariales para los docentes del Sutep que acaten la paralización nacional de labores convocada por el sindicato. (Infobae Perú/Agencia Andina)

El dirigente señaló que el sindicato propuso alternativas para limitar el impacto de la protesta sobre los alumnos. “Nosotros hemos planteado al ministro de Educación nuestra voluntad de no afectar a los padres de familia y a nuestros queridos alumnos. Una de ellas, la recuperación de clases”, sostuvo.

Castro señaló que el Sutep realizó más de 30 movilizaciones en turnos alternos con el objetivo de no perjudicar las actividades escolares. También señaló que el gremio mantuvo conversaciones con el Ejecutivo y el Congreso antes de convocar al paro.

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