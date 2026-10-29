Perú

Independencia: JEE proclama como primer regidor al actual alcalde Alfredo Reynaga

Jurado de Lima Norte no se pronunció sobre el aparente caso de reelección inmediata. Al igual que en otros casos detectados, quien postulaba al cargo de burgomaestre renunció en medio del proceso electoral

Hombre con gafas y traje azul habla por un micrófono frente a una mesa con un cartel con su nombre
El alcalde distrital de Independencia, Alfredo Reynaga Ramírez, habla mediante un micrófono durante una actividad oficial.
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El Jurado Electoral Especial de Lima Norte 2 proclamó como primer regidor de Independencia al actual alcalde del distrito, Alfredo Reynaga Ramírez. El caso del actual burgomaestre es considerado por expertos y sectores políticos como una reelección encubierta.

En la audiencia de proclamación celebrada este jueves 29 de octubre, el JEE declaró a Somos Perú como ganador de las elecciones municipales en el distrito de Independencia, tras obtener 31.858 votos, equivalentes al 25,675% de los votos válidos.

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La lista de la agrupación pasó a ser encabezada por Alfredo Reynaga Ramírez, actual alcalde del distrito, luego de que la candidata a burgomaestre Felicita María Rodríguez Peña renunció a su postulación.

Detrás de Somos Perú, la organización Renovación Popular obtuvo el segundo lugar con 27.871 votos (22,462% de los válidos), seguida por Podemos Perú, que alcanzó 23.427 votos (18,88%). Más atrás se ubicaron Ahora Nación, con 8.001 votos; Fuerza Popular, con 6.967; y Perú Primero, con 6.383 votos.

Transmisión digital con tres funcionarios en una mesa y un documento de texto que contiene una tabla con nombres de autoridades municipales
El Jurado Electoral Especial Lima Norte dos presenta en una transmisión en directo el acta con la lista de regidores electos para el distrito de Independencia en Lima, Perú.

El resto de las agrupaciones políticas registraron porcentajes menores al cinco por ciento de los votos válidos: el Partido Popular Cristiano (PPC) obtuvo 5.400 votos; Juntos por el Perú, 3.858; Partido Cívico Obras, 2.768; Acción Popular, 2.490; País para Todos, 1.757; Partido Demócrata Verde, 1.330; Partido Morado, 1.258; Visión Perú, 418; y Cooperación, Verdad y Honradez, 295 votos.

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El nuevo Concejo Municipal de Independencia

De acuerdo con el artículo 25 de la Ley de Elecciones Municipales, la distribución de regidurías se definió mediante el mecanismo que sea más favorable para la lista ganadora entre la cifra repartidora y el premio a la mayoría. En este caso, a Somos Perú le correspondió el premio a la mayoría, que le otorgó la mitad más uno de los cargos de regidores, es decir, ocho de los once escaños en disputa.

Así, se proclamó a Alfredo Reynaga Ramírez como regidor distrital con el número. Los otros 7 regidores de Somos Perú son: Elsa Elvira Ramírez Estrada de Rojas, Víctor Joel Calvo Fretel, Ángela Milagros Salinas Agreda, Thomas Abner Flores Sánchez, Lorena Florencia Chávez Carmona, Jorge Alfredo Leiva Urbano y Beatriz Alejandra Quilla Bernilla.

Por Renovación Popular resultaron electos Rommel Iván Loro Ramírez y Estrella Andrea Alvarado Atalaya, mientras que Podemos Perú obtuvo la regiduría de Luis Miguel Antonio Castillo Medina.

El alcalde de Independencia, Alfredo Reynaga, conversó con Infobae Perú a un mes del estado de emergencia declarado en su distrito| Infobae Perú (Clara Giraldo)
El alcalde de Independencia, Alfredo Reynaga, conversó con Infobae Perú a un mes del estado de emergencia declarado en su distrito| Infobae Perú (Clara Giraldo)

Una vez instalado el Concejo Municipal de Independencia, este deberá solicitar al Jurado Nacional de Elecciones que expida la credencial de alcalde al primer regidor. Sin embargo, este es el actual burgomaestre.

El Pleno que preside el magistrado Roberto Burneo deberá determinar si entrega la credencial de alcalde a Alfredo Reynaga, con lo que extendería su mandato otros 4 años.

Reelecciones encubiertas

Catorce alcaldes distritales en ejercicio postularon como tenientes alcaldes en listas cuyos candidatos a la alcaldía renunciaron antes de los comicios del 4 de octubre, y sus organizaciones políticas obtuvieron la mayor votación en sus respectivos distritos, según las actas procesadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En Lima, además del caso de Independencia, un patrón similar se registró en San Juan de Lurigancho, donde Jesús Maldonado Amao se presentó como teniente alcalde de Somos Perú luego de que César Usquiano Maldonado renunciara a la candidatura, y la agrupación alcanzó el 45,774% de los votos.

En El Agustino, Richard Robert Soria Fuerte postuló como teniente alcalde de Podemos Perú, cuya lista obtuvo el 31,465% de los votos, casi 17 puntos por encima de Alianza para el Progreso, segunda fuerza en el distrito.

El presidente del JNE, Roberto Burneo, sostuvo durante la campaña que no existía una disposición constitucional o legal que prohibiera a un alcalde en ejercicio postular como regidor. El organismo electoral evaluará los catorce casos de forma individual una vez que se complete la proclamación definitiva de resultados en cada distrito.

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