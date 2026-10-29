Perú

Leslie Stewart se pronuncia tras atropello de su hijo a anciana de 82 años y asegura que la familia le pide 50 mil soles

La actriz rompió su silencio y dejó en claro que su familia no se ha desentendido de la salud de la mujer afectada

La actriz Leslie Stewart se pronunció respecto a un accidente de tránsito en el distrito del Rímac en el que estuvo involucrado su hijo. Mediante declaraciones difundidas junto a imágenes de la asistencia médica a una mujer de la tercera edad, Stewart explicó su versión sobre los hechos, la atención hospitalaria brindada a la afectada y las demandas económicas planteadas por la parte denunciante.
Guardar

Leslie Stewart habló por primera vez sobre el atropello que involucró a su hijo, Malek Rifai, y una adulta mayor de 82 años en el distrito del Rímac. La actriz afirmó que la familia de la mujer le exige 50 mil soles, aunque sostuvo que han acompañado el proceso de atención médica desde que ocurrió el accidente.

En declaraciones a América Hoy, Stewart defendió la actuación de su hijo y rechazó que hubiera conducido bajo los efectos del alcohol. También indicó que el vehículo contaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente al momento del hecho.

PUBLICIDAD

La intérprete aseguró que el accidente se produjo cuando la adulta mayor, a quien identificó como una paciente con Alzheimer, se cruzó en el trayecto del automóvil. “Mi hijo estaba trabajando por el Rímac, no había tomado, tiene el SOAT en regla, tiene todo”, manifestó.

Composición de dos imágenes: una mujer con blusa bicolor a la izquierda y un hombre con lentes junto a un automóvil a la derecha
La actriz Leslie Stewart aparece junto a una imagen de su hijo, quien enfrenta señalamientos tras el atropello de una mujer de 82 años en Lima.

La actriz remarcó que, a su juicio, su hijo no fue responsable de lo sucedido “Él no tuvo la culpa, fue la señora enferma con Alzheimer que se le cruzó y obviamente hay que ayudarla. Esto ha sido fortuito”, afirmó durante la entrevista.

Stewart señaló que, pese a las diferencias surgidas con el entorno de la víctima, su familia ha buscado colaborar con los gastos vinculados a la atención de la mujer. Según relató, han brindado dinero al hijo de la adulta mayor para que pueda movilizarse hasta la clínica.

PUBLICIDAD

Se le ha estado dando al hijo 50 soles diarios para su movilidad, para que pueda ver a la mamá”, declaró. Además, sostuvo que un integrante de su familia ha permanecido en el centro médico para mantenerse al tanto de la evolución de la paciente.

Leslie Stewart frente a un fondo amarillo con círculos, junto a un texto grande en letras mayúsculas blancas con borde negro
Leslie Stewart afirma que la familia afectada exige cincuenta mil soles luego del atropello en el que se vio involucrado su hijo.

La artista cuestionó que el diálogo con los familiares se haya tornado más difícil después de la participación de un abogado. Según su versión, el letrado llegó acompañado por representantes de la prensa y planteó una solicitud económica que ella consideró imposible de asumir.

“Hasta que llegó el abogado el día de ayer con la prensa pidiendo 50 mil soles. Una vez que llegó el abogado ya no se pudo conversar con él porque no entraba en razones, porque pedía plata y amenazaba con que afuera estaban las cámaras”, sostuvo.

Stewart afirmó que no posee una situación económica que le permita atender una exigencia de ese monto. “Como la mayoría de limeños, vivimos con un sueldo ahí nomás. No es que yo tenga grandes ahorros ni mucho menos”, expresó.

Malek Rifai Stewart, hijo de Leslie Stewart, permanece detenido en la comisaría del Rímac mientras continúan las investigaciones por el atropello
Malek Rifai Stewart, hijo de Leslie Stewart, permanece detenido en la comisaría del Rímac mientras continúan las investigaciones por el atropello

Leslie Stewart aclara el estado de salud de la adulta atropellada

La actriz reconoció que la mujer sufrió lesiones y permanece bajo atención médica. No obstante, cuestionó las versiones que, según dijo, la presentan en una situación crítica o al borde de la muerte.

La señora sí está mal, no voy a decir que está bien, pero en UCI, muriéndose, no”, señaló. Stewart sostuvo que la paciente habló después del accidente e intentó levantarse, aunque no se lo permitieron debido a su condición.

“La señora se ha caído, ha hablado, se quería parar, no la dejaron, atontada, pero no es que la señora se esté muriendo”, agregó sobre la situación de la adulta mayor.

Stewart también contó que, en la primera evaluación médica, los especialistas alertaron sobre una posible fractura de cadera y un coágulo en la cabeza. Ante ese diagnóstico preliminar, indicó que un familiar sugirió solicitar otra valoración médica antes de avanzar con una intervención.

Retrato de Leslie Stewart con blusa brillante sobre fondo amarillo y texto sobreimpreso con declaraciones entrecomilladas
La actriz Leslie Stewart ofrece declaraciones públicas sobre el atropello que involucró a su hijo y a una mujer de 82 años.

“El día que llegó la señora, el primer día, sale el médico diciendo que se había roto la cadera, que parecía que tenía un coágulo en la cabeza y que había que operarla de la cadera”, relató la actriz.

Por último, Leslie Stewart afirmó que escuchó a familiares de la mujer comentar que ella habría salido de su vivienda sin compañía antes del atropello. “Cuando mi hijo ha atropellado a la señora, han subido familiares y atrás del carro decían cómo se había escapado la señora”, sostuvo.

La intérprete añadió que, de acuerdo con esa versión, la adulta mayor tenía antecedentes de salir sola de su casa debido a los problemas de salud que enfrenta.

Temas Relacionados

Leslie Stewartperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Perú enfrentará a Alemania: día, hora y canal TV del duelo histórico en fútbol femenino

Será la primera vez que la ‘bicolor’ enfrente a un rival europeo y a una selección campeona del mundo. Conoce todos los detalles de este amistoso

Perú enfrentará a Alemania: día, hora y canal TV del duelo histórico en fútbol femenino

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

El creador de contenido venezolano conversa con Infobae Perú sobre el estreno de Caso 1992, su regreso a la actuación, sus inicios y el reconocimiento que siente por Perú y por los conductores de Hablando Huevadas

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

Fenómeno El Niño en el sector financiero: La mitad de usuarios ya está reduciendo gastos para afrontarlo

Datos recopilados por Interbank revelan cómo se preparan sus clientes ante el fenómeno El Niño, el que será el más de las últimas décadas

Fenómeno El Niño en el sector financiero: La mitad de usuarios ya está reduciendo gastos para afrontarlo

Julieta Lazcano confiesa cómo quedó su relación con jugadoras de Alianza Lima y el impacto de las críticas: “Se habló mucho de mi profesionalismo”

La ‘Princesita’ también anticipó el duelo de Atenea ante las tricampeonas de la Liga Peruana de Vóley y habló sobre la recepción que podría tener de parte de los hinchas ‘blanquiazules’

Julieta Lazcano confiesa cómo quedó su relación con jugadoras de Alianza Lima y el impacto de las críticas: “Se habló mucho de mi profesionalismo”

SBS simplifica controles para 17 tipos de seguros, ¿cuáles son y qué cambia para los clientes?

La Superintendencia aprobó reglas para que las aseguradoras apliquen una revisión menos intensa de sus clientes en seguros de bajo riesgo, como los de accidentes personales, sepelio y garantía extendida

SBS simplifica controles para 17 tipos de seguros, ¿cuáles son y qué cambia para los clientes?
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Reprograman audiencia donde se evaluará exclusión de Marisel Linares: Juez sufrió accidente

Reprograman audiencia donde se evaluará exclusión de Marisel Linares: Juez sufrió accidente

El TC ya tomó una decisión sobre la ley de amnistía a policías y militares

Renuncia el vocero de Ahora Nación en la Cámara de Diputados

Vladimiro Montesinos saldría en noviembre y estaría dispuesto a asesorar al Gobierno, afirma su abogado

José Chlimper descarta ser el reemplazo de Luis Galarreta en la PCM: “quieren usar mi nombre para debilitarlo”

ENTRETENIMIENTO

Jhovan Tomasevich critica a Cachuca por agresión a su músico en Juliaca: “Es un caso triste y lamentable”

Jhovan Tomasevich critica a Cachuca por agresión a su músico en Juliaca: “Es un caso triste y lamentable”

Bruno Odar habla de la vigencia de ‘Al Fondo hay Sitio’ y asegura que la historia ‘ya murió’: “Está ahí porque es un clásico”

Magaly Medina cuestiona la presunta convivencia de Andrea San Martín con Yerko Santiago: “No te aportan nada”

Precio de entradas para el concierto de Pitbull en Costa 21: descuentos de preventa y link de compra

Pitbull llegará a Lima para presentarse en Costa 21: fecha, cuándo inicia la preventa de entradas y más detalles del concierto

DEPORTES

Perú enfrentará a Alemania: día, hora y canal TV del duelo histórico en fútbol femenino

Perú enfrentará a Alemania: día, hora y canal TV del duelo histórico en fútbol femenino

Julieta Lazcano confiesa cómo quedó su relación con jugadoras de Alianza Lima y el impacto de las críticas: “Se habló mucho de mi profesionalismo”

Programación de la fecha 15 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026: partidos, horarios y canales TV

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal HOY: partidazo clave en el Gallardo por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Yoshimar Yotún lidera distinguido ránking y supera a grandes ‘cracks’ de Sudamérica por su alto nivel con Sporting Cristal el 2026