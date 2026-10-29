Leslie Stewart se pronuncia tras atropello de su hijo a anciana de 82 años y asegura que la familia le pide 50 mil soles

La actriz Leslie Stewart se pronunció respecto a un accidente de tránsito en el distrito del Rímac en el que estuvo involucrado su hijo. Mediante declaraciones difundidas junto a imágenes de la asistencia médica a una mujer de la tercera edad, Stewart explicó su versión sobre los hechos, la atención hospitalaria brindada a la afectada y las demandas económicas planteadas por la parte denunciante.

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Leslie Stewart habló por primera vez sobre el atropello que involucró a su hijo, Malek Rifai, y una adulta mayor de 82 años en el distrito del Rímac. La actriz afirmó que la familia de la mujer le exige 50 mil soles, aunque sostuvo que han acompañado el proceso de atención médica desde que ocurrió el accidente.

En declaraciones a América Hoy, Stewart defendió la actuación de su hijo y rechazó que hubiera conducido bajo los efectos del alcohol. También indicó que el vehículo contaba con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) vigente al momento del hecho.

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La intérprete aseguró que el accidente se produjo cuando la adulta mayor, a quien identificó como una paciente con Alzheimer, se cruzó en el trayecto del automóvil. “Mi hijo estaba trabajando por el Rímac, no había tomado, tiene el SOAT en regla, tiene todo”, manifestó.

La actriz Leslie Stewart aparece junto a una imagen de su hijo, quien enfrenta señalamientos tras el atropello de una mujer de 82 años en Lima.

La actriz remarcó que, a su juicio, su hijo no fue responsable de lo sucedido “Él no tuvo la culpa, fue la señora enferma con Alzheimer que se le cruzó y obviamente hay que ayudarla. Esto ha sido fortuito”, afirmó durante la entrevista.

Stewart señaló que, pese a las diferencias surgidas con el entorno de la víctima, su familia ha buscado colaborar con los gastos vinculados a la atención de la mujer. Según relató, han brindado dinero al hijo de la adulta mayor para que pueda movilizarse hasta la clínica.

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“Se le ha estado dando al hijo 50 soles diarios para su movilidad, para que pueda ver a la mamá”, declaró. Además, sostuvo que un integrante de su familia ha permanecido en el centro médico para mantenerse al tanto de la evolución de la paciente.

Leslie Stewart afirma que la familia afectada exige cincuenta mil soles luego del atropello en el que se vio involucrado su hijo.

La artista cuestionó que el diálogo con los familiares se haya tornado más difícil después de la participación de un abogado. Según su versión, el letrado llegó acompañado por representantes de la prensa y planteó una solicitud económica que ella consideró imposible de asumir.

“Hasta que llegó el abogado el día de ayer con la prensa pidiendo 50 mil soles. Una vez que llegó el abogado ya no se pudo conversar con él porque no entraba en razones, porque pedía plata y amenazaba con que afuera estaban las cámaras”, sostuvo.

Stewart afirmó que no posee una situación económica que le permita atender una exigencia de ese monto. “Como la mayoría de limeños, vivimos con un sueldo ahí nomás. No es que yo tenga grandes ahorros ni mucho menos”, expresó.

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Malek Rifai Stewart, hijo de Leslie Stewart, permanece detenido en la comisaría del Rímac mientras continúan las investigaciones por el atropello

Leslie Stewart aclara el estado de salud de la adulta atropellada

La actriz reconoció que la mujer sufrió lesiones y permanece bajo atención médica. No obstante, cuestionó las versiones que, según dijo, la presentan en una situación crítica o al borde de la muerte.

“La señora sí está mal, no voy a decir que está bien, pero en UCI, muriéndose, no”, señaló. Stewart sostuvo que la paciente habló después del accidente e intentó levantarse, aunque no se lo permitieron debido a su condición.

“La señora se ha caído, ha hablado, se quería parar, no la dejaron, atontada, pero no es que la señora se esté muriendo”, agregó sobre la situación de la adulta mayor.

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Stewart también contó que, en la primera evaluación médica, los especialistas alertaron sobre una posible fractura de cadera y un coágulo en la cabeza. Ante ese diagnóstico preliminar, indicó que un familiar sugirió solicitar otra valoración médica antes de avanzar con una intervención.

La actriz Leslie Stewart ofrece declaraciones públicas sobre el atropello que involucró a su hijo y a una mujer de 82 años.

“El día que llegó la señora, el primer día, sale el médico diciendo que se había roto la cadera, que parecía que tenía un coágulo en la cabeza y que había que operarla de la cadera”, relató la actriz.

Por último, Leslie Stewart afirmó que escuchó a familiares de la mujer comentar que ella habría salido de su vivienda sin compañía antes del atropello. “Cuando mi hijo ha atropellado a la señora, han subido familiares y atrás del carro decían cómo se había escapado la señora”, sostuvo.

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La intérprete añadió que, de acuerdo con esa versión, la adulta mayor tenía antecedentes de salir sola de su casa debido a los problemas de salud que enfrenta.