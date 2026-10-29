Perú

Lita Pezo le cantará al papa León XIV durante la misa en Pucallpa: “Va a ser una gran bendición para mí”

La joven cantante peruana reveló cómo se dio esta oportunidad y las intervenciones que tendrá en la Santa Misa del 15 de noviembre

La artista detalla la invitación recibida por parte del obispado y sus interpretaciones dentro de recintos religiosos, además de recordar sus inicios musicales en Iquitos
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La cantante Lita Pezo será parte de la Santa Misa que oficiará el papa León XIV en Pucallpa el próximo 15 de noviembre. La artista iquiteña interpretará el Salmo y otras canciones religiosas durante la ceremonia, una de las actividades previstas en la visita del Pontífice al Perú.

La intérprete contó que recibió la invitación luego de una presentación que ofreció en la región Ucayali. El acercamiento se produjo a partir de la asistencia de una autoridad del vicariato apostólico a uno de sus espectáculos.

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Estaba trabajando en shows en Pucallpa y dio la casualidad de que el monseñor asistió al show, le gustó y comenzamos a hablar. Me hizo la invitación, si me encantaría participar, y yo dije que sí”, relató Pezo en una entrevista con Latina Noticias.

Primer plano de una mujer de cabello oscuro durante una videollamada emitida por televisión con gráficos informativos en pantalla
La cantante Lita Pezo ofrece una entrevista televisiva en la que aborda su participación musical en una misa y su relación con la fe.

La artista explicó que su participación se extenderá durante tres días. Llegará a la ciudad el viernes 13 de noviembre y formará parte de la recepción popular preparada para el arribo del jefe de la Iglesia Católica.

“Yo llego el 13 a Pucallpa. Estaré cantando con el pueblo en la Plaza de Armas esperando la llegada del papa. El 14 también estaré en diversas actividades”, precisó la cantante.

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Para la exponente amazónica, la convocatoria tiene un valor personal por su vínculo previo con la música religiosa. Pezo recordó que sus primeras experiencias como cantante estuvieron ligadas a la iglesia y destacó el significado familiar que tendrá esta presentación.

La fe ha sido parte de mi vida, de mi camino. He iniciado cantando en la iglesia, y ahora, tener esta gran oportunidad va a ser una gran bendición para mí y para mi familia”, manifestó la intérprete.

Montaje de una mujer que canta con micrófono y un hombre vestido con sotana papal blanca que sostiene una hoja de papel
La cantante Lita Pezo participará con su música en la misa que presidirá el papa León XIV en la ciudad de Pucallpa.

La jornada central llegará el domingo 15, cuando el papa León XIV celebre la misa ante los fieles reunidos en Pucallpa. La artista tendrá dos intervenciones durante la liturgia, una de ellas destinada a la interpretación del Salmo.

“Están preparando algo muy bonito para él. Yo estoy emocionada por ser una hija amazónica. Aparte de cantar el Salmo, tengo otra intervención en la misa con canciones para él, para Dios, muy religiosas”, señaló en declaraciones al noticiero.

León XIV recorrerá Perú de la costa norte a la Amazonía en seis días

La agenda del papa León XIV en Perú se desarrollará entre el 11 y el 16 de noviembre de 2026. El itinerario incluye actividades en Lima, Callao, Chiclayo, Cajamarca, Cusco y Pucallpa.

El viaje comenzará el miércoles 11 de noviembre con su llegada a la Base Aérea del Callao. Ese día participará en una ceremonia oficial en Palacio de Gobierno y tendrá un encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

Al día siguiente, el Pontífice se reunirá con obispos, sacerdotes y religiosos en la Catedral de Lima. La programación también contempla una vigilia con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

Una computadora portátil abierta sobre una mesa muestra en su pantalla la página web con el anuncio de la misa del papa León XIV
Las entradas para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas son gratuitas y estarán disponibles a través de Ticketmaster del 5 al 8 de noviembre. (CAptura de video / Ticketmaster)

El viernes 13 viajará a Chiclayo, donde celebrará una misa en las Pampas de Pimentel y mantendrá reuniones con integrantes de la Iglesia y representantes del ámbito universitario.

La visita continuará el sábado en Santa Cruz de Succhabamba, en Cajamarca. Allí encabezará una misa y otras actividades relacionadas con el Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo.

El domingo 15 de noviembre, antes de llegar a Pucallpa, el papa estará en Cusco para un encuentro con fieles en Saqsaywaman y el rezo del Ángelus frente a la catedral. Después se trasladará a la ciudad amazónica, donde se reunirá con misioneros y representantes de pueblos amazónicos.

La gira concluirá el lunes 16 con una visita a adultos mayores en el Callao, una misa en la Base Aérea Las Palmas y el retorno del papa León XIV a Roma.

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