Perú

Concierto gratuito de Max Castro: fecha, lugar y detalles para asistir

El intérprete convocó a sus seguidores para una presentación especial, que tendrá capacidad reducida y requerirá registro antes del ingreso

Max Castro dará concierto gratuito este sábado 31 de octubre en el Auditorio MICPA
Max Castro dará concierto gratuito este sábado 31 de octubre en el Auditorio MICPA
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Max Castro ofrecerá un concierto gratuito este sábado 31 de octubre en el Auditorio MICPA, ubicado en la avenida Angamos 1551, Plaza Hogar, tercer piso. El espectáculo comenzará a las 18:00 y tendrá un aforo limitado, por lo que los asistentes deberán registrarse previamente para asegurar su ingreso.

El cantante convocó a sus seguidores a una presentación con un sentido personal. Asimismo, señaló que la velada estará dedicada a Jesús y buscará trasladar al escenario un mensaje de amistad, fe y esperanza a través de sus canciones.

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La propuesta se aleja de un recital convencional. Max Castro adelantó que el público encontrará una noche marcada por la música y por momentos de reflexión, en un encuentro que plantea una conexión directa entre el artista y sus seguidores.

La presentación en el Auditorio MICPA tendrá un significado especial para Max Castro. El intérprete explicó que decidió preparar un espectáculo distinto, inspirado en una amistad que ocupa un lugar importante en su vida.

Quiero que sea un concierto diferente, dedicado a mi amigo Jesús. Más que cantar, quiero compartir con el público algo que nace de mi corazón, a través de la música y de todo lo que significa esta amistad para mí”, señaló el artista.

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Castro indicó que espera que los asistentes acompañen cada una de las interpretaciones y participen de una experiencia construida alrededor de las emociones y los recuerdos.

“Espero que las personas disfruten cada canción y que juntos vivamos una noche inolvidable”, añadió.

El cantante no ha precisado el repertorio que interpretará durante el show ni si habrá invitados especiales. Sin embargo, adelantó que cada melodía tendrá un lugar dentro del homenaje que prepara para esta fecha.

Ingreso gratis con registro previo por aforo limitado

El acceso al concierto será libre, aunque el público deberá completar un registro anticipado debido a la capacidad limitada del recinto. Los interesados pueden inscribirse en el siguiente enlace: AQUÍ.

El cantante dedicará la presentación a su amigo Jesús y preparó un repertorio con mensajes de amistad, fe y esperanza.
El cantante dedicará la presentación a su amigo Jesús y preparó un repertorio con mensajes de amistad, fe y esperanza.

La organización recomendó realizar el registro con anticipación y verificar cualquier actualización vinculada con el ingreso. Hasta ahora no se han informado detalles sobre la cantidad de asistentes permitidos, la distribución de espacios ni el horario de apertura de puertas.

La cita será el sábado 31 de octubre desde las 18:00 en el Auditorio MICPA, situado en Plaza Hogar, en la avenida Angamos 1551, tercer piso. El encuentro se realizará durante un fin de semana que concentra diversas actividades por Halloween y el Día de la Canción Criolla.

Max Castro busca compartir una experiencia distinta con su público

El concepto del espectáculo propone un encuentro centrado en la cercanía entre el cantante y sus seguidores. Max Castro planteó el concierto como una oportunidad para salir al escenario con un propósito distinto al de una presentación habitual. La intención es que el público no solo acompañe las canciones, sino que también conecte con el mensaje detrás de la velada.

El artista ha puesto el foco en el carácter íntimo de la propuesta, pese a tratarse de un evento abierto al público. La dedicatoria a Jesús será el hilo conductor de un espectáculo que incluirá interpretaciones elegidas para compartir emociones y recuerdos.

La convocatoria está dirigida a seguidores del cantante y a quienes busquen una actividad gratuita para este sábado. Debido al aforo limitado, el registro previo será un requisito indispensable para acceder al recinto.

Max Castro ofrecerá un concierto gratuito este sábado 31 de octubre en el Auditorio MICPA, con registro previo por aforo limitado.
Max Castro ofrecerá un concierto gratuito este sábado 31 de octubre en el Auditorio MICPA, con registro previo por aforo limitado.

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