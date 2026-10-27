Segundo aumento del sueldo mínimo sigue en pie: Ejecutivo no ve que el fenómeno El Niño lo aplace

La RMV subirá a S/1.230. Tu pago de octubre ya tendrá considerado este monto, si ganas menos. - Crédito Infobae/Paula Elizalde

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Se espera que el fenómeno El Niño sea extraordinario y genere gran impacto en el Perú. Pero, a pesar de esto, los posibles efectos no pararán el plan del Gobierno para continuar con el segundo tramo, el final, del aumento del sueldo mínimo.

Como se recuerda, se aprobó el primer alza de la remuneración mínima vital a fines de septiembre, la cual ya aplica para los sueldos de octubre. Pero esta solo contempla el monto de S/1.230: los faltantes S/70 se aplicarán hacia el siguiente año, tras los efectos del fenómeno El Niño. ¿Pero si el impacto es muy grande se podría aplazar? El gobierno no lo cree así.

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“Tal y como lo ha dicho el ministro de Economía, el sueldo mínimo se va a respetar. Es muy probable que sea durante el primer trimestre o durante los cuatro primeros meses del próximo año. Yo creo que en ese sentido no va a [cambiar] absolutamente”, reveló el ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Juan Sheput.

Así se aplica la medida del aumento del sueldo mínimo a S/1.300. - Crédito Captura de El Peruano

Aún falta segundo tramo del sueldo mínimo

Ya desde el 1 de octubre la remuneración mínima vital sube a S/1.230 —un aumento de S/100 al monto anterior de S/1.130—. Esto significa que para las labores realizadas durante el mes de octubre el pago de los que ganen menos del nuevo mínimo tendría que ser de S/1.230, o calculado en base a este nuevo monto.

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Así, incluso cuando el pago se haya hecho a la quincena este monto deberá considerarse que el sueldo entero debe ser calculado con respecto al nuevo monto.

Pero con esto el sueldo mínimo queda a S/1.230, y falta aún aplicarse el segundo tramo, otra alza en S/70 para llegar a los S/1.300, el monto prometido por la presidenta Keiko Fujimori.

Sheput reveló que sí se dará el segundo aumento, a pesar del impacto de El Niño. - Crédito MTPE

Segunda alza de la RMV llega en 2027

Como se recuerda, el segundo tramo del aumento del sueldo mínimo llegará en 2027. En versiones del Ministerio de Economía y Finanzas y el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo se ha planteado que esto se haría hacia el primer trimestre del 2027, o a más tardar en abril.

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Pero esta segunda alza no vendrá sola, sino que, además, del bono automático que se dará a las pequeñas empresas por el primer alza, el gobierno planea también darle la posibilidad a las empresas de aplicar la suspensión perfecta de labores.

“Lo que buscamos es garantizar los derechos laborales de todos los trabajadores, así como de los empresarios. Una situación excepcional como la del fenómeno del Niño necesita adoptar una serie de medidas contracíclicas y eso es lo que está planteando el Gobierno”, acotó el ministro de Trabajo.

Así, apuntó que cualquier empresa podrá acogerse a la suspensión perfecta mediante una declaración jurada. En este caso será la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) la que se encargue de aprobarla.

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Desde el Palacio de Gobierno, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, anuncia un importante incremento en la remuneración mínima vital, explicando que la medida fue tomada de manera institucional y consensuada para beneficiar a los trabajadores del país. | Canal N

¿A quién se da el bono?

Como se recuerda, anteriormente, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, remarcó que esta decisión no solo considera la situación de los trabajadores, sino también la capacidad de las micro y pequeñas empresas para afrontar el incremento. Por ello, anunció un apoyo dirigido a las empresas que cuenten con entre 2 y 10 trabajadores (algo ya señalado por la presidenta en su Mensaje a la Nación).

“Somos conscientes de que el Perú depende de los emprendedores y de este sector del capitalismo popular, que es el motor de nuestra economía. Y conversando con el ministro de Economía y con el premier, era importante darle un bono, un respaldo para que esta medida tenga este impulso y pueda llevarse a cabo de manera sostenible”, anotó entonces.

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Este bono para las micro y pequeñas empresas se recibirá a finales de octubre y será de S/100 por cada trabajador, “como parte del acompañamiento dispuesto por el Gobierno para la implementación del nuevo monto de la remuneración mínima”. También se ha revelado que será automático, y no se tendrá que hacer algún trámite.