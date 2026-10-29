Perú

Renuncia el vocero de Ahora Nación en la Cámara de Diputados

La salida de César Holguín se produce en medio de la crisis por el debate de facultades legislativas, que también llevó a Jorge Gavidia a dejar la bancada de Buen Gobierno en el Senado

César Holguin, vocero de la bancada de diputados de Ahora Nación.
César Holguin, vocero de la bancada de diputados de Ahora Nación.
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El diputado César Holguín Loaiza presentó su renuncia irrevocable al cargo de vocero titular de la bancada de Ahora Nación en la Cámara de Diputados.

Según la carta de renuncia dirigida al presidente de la agrupación, Alfonso López Chau, la dimisión de Holguín se produce en medio de una semana de tensiones internas en el Congreso peruano, marcada por el debate sobre el otorgamiento de facultades legislativas al Poder Ejecutivo.

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En el documento difundido por el periodista Carlos Viguria, Holguín, diputado electo por la región Cusco, explicó que su decisión responde a “razones estrictamente políticas”. El legislador sostuvo que mantuvo una posición contraria al otorgamiento de facultades legislativas al Ejecutivo y respaldó la moción de censura contra el ministro del Interior, posturas que, según detalló, reflejaban “el sentir” de su región pero que difirieron de las decisiones adoptadas por la mayoría de la bancada.

“Considero que tales diferencias son incompatibles con la función de coordinación y representación que exige la vocería. Por ello, decido, de manera responsable, dar un paso al costado”, señaló el legislador en la carta.

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Documento impreso con párrafos de texto formal, fecha en el encabezado y una firma con tinta azul sobre un nombre mecanografiado al pie
El diputado César Augusto Holguín Loaiza presenta su renuncia irrevocable a la vocería de la bancada de Ahora Nación mediante una carta dirigida a Alfonso López Chau en Lima.

César Holguín agregó que confía en que la bancada “pueda profundizar su diálogo con las regiones e incorporar sus perspectivas a la hora de decidir” y agradeció la confianza depositada durante su gestión al frente de la vocería.

Tras la dimisión de Holguín, la bancada de Ahora Nación en la Cámara de Diputados deberá designar un nuevo vocero titular que asuma las funciones de coordinación y representación del grupo parlamentario. Hasta el momento, la agrupación no emitió un pronunciamiento oficial sobre el reemplazo ni sobre las diferencias internas señaladas por el legislador cusqueño.

Las secuelas de las facultades

La controversia por la delegación de facultades al Ejecutivo generó fisuras en al menos dos bancadas del Congreso durante los últimos días. Holguín reconoció que su postura contraria al pedido del Ejecutivo, sumada a su apoyo a la censura del titular del Ministerio del Interior, lo colocó en una posición minoritaria dentro de Ahora Nación.

Ese mismo debate derivó, días antes, en la salida de otro legislador de una bancada distinta. El senador Jorge Gavidia, entonces integrante de Buen Gobierno, el partido liderado por Jorge Nieto, renunció tanto a la militancia como a la bancada tras votar a favor del pedido de facultades legislativas tras el pleno del Senado del 21 de octubre, pese a que el acuerdo interno de su agrupación establecía la abstención.

Jorge Nieto sobre renuncia del senador Gavidia: “Hay una operación en marcha para debilitar a la oposición”. (Foto: Composición - Infobae)
Jorge Nieto sobre renuncia del senador Gavidia: “Hay una operación en marcha para debilitar a la oposición”. (Foto: Composición - Infobae)

El senador Daniel Barragán, de Obras, señaló que “las puertas” de su partido “siempre están abiertas” para el legislador, aunque aclaró que la decisión final correspondía a Gavidia.

López Chau, por su parte, descartó de plano que Ahora Nación reciba al senador. “No, nosotros no abrimos la puerta a nadie”, afirmó el líder de la agrupación, quien además pidió a Gavidia “reconsiderar su salida y volver a su bancada” y calificó cualquier maniobra de ese tipo como una forma de tránsfuguismo. López Chau lamentó además los problemas internos de Buen Gobierno y sostuvo que el país necesita “un partido de centro consolidado”.

Niega transfuguismo

Gavidia negó de forma reiterada que su salida constituya un acto de deslealtad. “No soy traidor, porque desde que entré dije por si acaso pienso diferente y (Jorge Nieto) me dijo perfecto, Jorge, este es un partido abierto”, recordó sobre su incorporación a la agrupación.

Distinguió su caso de una traición propiamente dicha: “Uno no es traidor cuando dentro del grupo dices: ‘¿Sabes qué? Mejor me retiro antes de hacer más daño al partido’. Traidor sería que comience a decir: ‘Síganme’. El partido tiene un norte y un rol importante en el país”.

Sobre su voto, lo defendió como ejercicio de autonomía parlamentaria: “Esta indisciplina refleja justamente una libertad de ejercer mi voto y mi posición”.

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