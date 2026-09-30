Perú

Sueldo mínimo sube a S/1.230 desde mañana 1 de octubre: ¿Cuándo pagan con el nuevo monto?

Salario mínimo aumenta en S/100 en este primer tramo. Aún falta un incremento de la RMV en S/70 que vendría en el primer semestre de 2027

Mano con billetes de 100 soles
La RMV subirá a S/1.230. Tu pago de octubre ya tendrá considerado este monto, si ganas menos. - Crédito Infobae/Paula Elizalde
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Finalmente se aprobó el primer aumento del sueldo mínimo, entendido como el primer tramo del incremento a S/1.300, prometido por la presidenta Keiko Fujimori en su Mensaje a la Nación por 28 de julio, al tomar el mandato.

Desde el 1 de octubre la remuneración mínima vital sube a S/1.230 —un aumento de S/100 al monto anterior de S/1.130—. Esto significa que para las labores realizadas durante el mes de octubre el pago de los que ganen menos del nuevo mínimo tendría que ser de S/1.230, o calculado en base a este nuevo monto.

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Eso quiere decir que incluso cuando el pago se haga a la quincena este monto deberá pagarse en base al nuevo monto. Sin embargo, como ha señalado el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, el bono de S/100 por trabajador para las empresas se pagará aún a finales de octubre.

Desde el Palacio de Gobierno, el ministro de Trabajo, Juan Sheput, anuncia un importante incremento en la remuneración mínima vital, explicando que la medida fue tomada de manera institucional y consensuada para beneficiar a los trabajadores del país. | Canal N

Sueldo mínimo de S/1.230

¿Qué dice el decreto supremo que aprueba el aumento del sueldo mínimo? “Se incrementa en S/170,00 la Remuneración Mínima Vital de los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada, en dos tramos, con lo que la RMV pasará a ascender de S/1.130,00 a S/1.300,00″, señala la norma legal.

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Así, se ordenarán los aumentos de la siguiente maneras (se puede entender como dos aumentos, o un solo aumento en dos tramos):

  • Primer tramo: Se aumentará en S/100 la RMV, y pasará a ser de S/1.230 desde el pago del mes de octubre
  • Segundo tramo: Se aumentará en S/70 la RMV, y pasará a ser de S/1.300 desde una fecha aún no determinada, pero dentro del primer semestre del 2027.

Como se recuerda, era un compromiso del Gobierno incrementar la Remuneración Mínima Vital a S/1.300 “para mejorar los ingresos de los trabajadores, en el marco del diálogo social y la consulta tripartita, habiéndose alcanzado consenso respecto al monto de dicho aumento en la Sesión Extraordinaria Nº 49 del Pleno del Consejo Nacional de Trabajo y Promoción del Empleo (CNTPE) de fecha 3 de setiembre de 2026″.

Captura de El Peruano del decreto del aumento del sueldo mínimo a S/1.300
Así se aplica la medida del aumento del sueldo mínimo a S/1.300. - Crédito Captura de El Peruano

¿Cuándo viene el segundo aumento?

“El segundo tramo del incremento es de S/70,00, el cual se establece mediante Decreto Supremo a emitirse durante el primer semestre del año 2027″, señala el decreto actual.

Como se recuerda, el Gobierno ya ha resaltado anteriormente que este segundo tramo se haría pasado el fenómeno El Niño, en 2027. Si bien ahora se detalla que podría ser durante el primer semestre del siguiente año, ya antes diferentes ministros del Gobierno calcularon que este podría darse en abril.

También se debe apuntar que los representantes de las empresas, en el Consejo Nacional de Trabajo, buscaban que inclusive el primer tramo del aumento se dieran luego de los efectos del FEN, pero el Gobierno ha continuado con lo ya planeado.

Keiko Fujimori
Keiko Fujimori aprobó el aumento del sueldo mínimo. - Crédito Lino Chipana

¿Y el bono?

El ministro de Trabajo, Juan Sheput, ha remarcado que esta decisión no solo considera la situación de los trabajadores, sino también la capacidad de las micro y pequeñas empresas para afrontar el incremento. Por ello, anunció un apoyo dirigido a las empresas que cuenten con entre 2 y 10 trabajadores (algo ya señalado por la presidenta en su Mensaje a la Nación).

“Somos conscientes de que el Perú depende de los emprendedores y de este sector del capitalismo popular, que es el motor de nuestra economía. Y conversando con el ministro de Economía y con el premier, era importante darle un bono, un respaldo para que esta medida tenga este impulso y pueda llevarse a cabo de manera sostenible”, anotó.

Pero este bono para las micro y pequeñas empresas se recibirá a finales de octubre y será de S/100 por cada trabajador, “como parte del acompañamiento dispuesto por el Gobierno para la implementación del nuevo monto de la remuneración mínima”.

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