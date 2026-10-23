Fenómeno El Niño podría cambiar los planes del Gobierno para elevar el sueldo mínimo a S/ 1.300 en 2027

Sheput advirtió que, ante las proyecciones de que El Niño se prolongue durante todo 2027, el Gobierno podría modificar el calendario previsto para completar el aumento del sueldo mínimo. Foto: Centinel Consulting

Guardar

El compromiso del Gobierno de elevar la remuneración mínima vital (RMV) a S/ 1.300 durante el primer semestre de 2027 podría modificarse ante las nuevas proyecciones sobre el fenómeno El Niño. El ministro de Trabajo, Juan Sheput, reconoció que la duración prevista de este evento climático podría obligar al Ejecutivo a reconsiderar el segundo tramo del aumento salarial, que contempla un incremento de S/ 70.

En declaraciones a RPP, el titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) explicó que la decisión deberá evaluarse en el Consejo de Ministros y con la participación del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Mientras tanto, sostuvo que la prioridad es reducir las consecuencias del fenómeno climático sobre las empresas y los trabajadores, especialmente en actividades económicas que podrían experimentar dificultades para operar con normalidad.

PUBLICIDAD

¿Por qué El Niño podría modificar el aumento del sueldo mínimo?

Sheput señaló que las previsiones actuales apuntan a que El Niño “dure todo el 2027”, escenario que podría cambiar los plazos establecidos para completar el incremento de la remuneración mínima. Aunque el objetivo inicial contemplaba alcanzar los S/ 1.300 durante la primera mitad del próximo año, el Gobierno tendría que reconsiderar el compromiso frente a los riesgos económicos asociados al evento climático.

“(La evaluación) corresponde al Consejo de Ministros y al ministro de Economía”, indicó el funcionario al referirse a la posibilidad de revisar el calendario del reajuste. De esta manera, la decisión no dependerá únicamente del sector Trabajo, sino también de la evaluación que realice el Ejecutivo sobre las condiciones económicas y las medidas necesarias para enfrentar los efectos de El Niño.

PUBLICIDAD

La meta era elevar el sueldo mínimo a S/ 1.300 en el primer semestre de 2027, pero los efectos económicos de El Niño podrían llevar al Ejecutivo a replantear ese plazo. Foto: El Nuevo Herald

El ministro remarcó que se desarrolla una evaluación multisectorial debido a que las consecuencias podrían variar según la actividad productiva. Entre los rubros que podrían verse afectados mencionó la pesca, la construcción civil y el agro. Según explicó, “cada uno tiene una realidad distinta”, por lo que las respuestas deberán considerar las particularidades de cada sector.

¿Desde cuándo rige el sueldo mínimo de S/ 1.230?

Actualmente, la RMV asciende a S/ 1.230, monto vigente desde el 1 de octubre de 2026 para los trabajadores sujetos al régimen laboral de la actividad privada. El primer tramo del incremento fue oficializado mediante el Decreto Supremo N.º 015-2026-TR, publicado el 28 de septiembre de ese año, que dispuso elevar el ingreso mínimo mensual desde los S/ 1.130 anteriores.

PUBLICIDAD

El ajuste de S/ 100 constituye la primera parte del incremento previsto por el Gobierno para alcanzar los S/ 1.300. Los S/ 70 restantes debían aplicarse durante el primer semestre de 2027 mediante una nueva norma. Sin embargo, las declaraciones de Sheput abren la posibilidad de que el cronograma sea revisado debido a las perspectivas sobre el fenómeno climático.

La decisión de fraccionar el reajuste estuvo vinculada a las condiciones económicas consideradas por el Ejecutivo, incluida la capacidad de las empresas para asumir mayores costos laborales. El proceso también generó diferencias con representantes sindicales. César Bazán, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores del Perú (CUT), cuestionó que el aumento se dividiera en dos etapas y defendió que el monto completo se aplicara en un solo tramo.

PUBLICIDAD

Desde el 1 de octubre de 2026, los trabajadores del régimen laboral privado perciben una remuneración mínima vital de S/ 1.230. Foto: difusión

Gobierno evalúa medidas para empresas y trabajadores afectados

Además de la revisión del sueldo mínimo, el MTPE contempla recurrir a mecanismos legales para responder ante las dificultades que El Niño pueda generar en el sector empresarial. Sheput indicó que la suspensión perfecta de labores es una alternativa disponible para aquellas compañías que no puedan continuar temporalmente con sus operaciones o que enfrenten una situación económica crítica.

“Existen dispositivos legales. Es obvio que el fenómeno El Niño impedirá que algunas empresas trabajen o podrían quebrar. El gobierno no esperará al último minuto (...) El objetivo final es no dejar a los trabajadores desamparados”, manifestó el ministro. Con estas declaraciones, dejó en claro que el Ejecutivo busca anticiparse a los posibles problemas laborales derivados del evento climático.

PUBLICIDAD

La eventual entrega de un bono para los trabajadores afectados por la suspensión perfecta también fue mencionada como una posibilidad que requiere evaluación. Al respecto, Sheput sostuvo que “corresponderá al ministro de Economía (Elmer Cuba)” analizar esa alternativa. El titular del MTPE recordó, además, que existe experiencia previa con este mecanismo durante la pandemia de COVID-19.

Por ahora, el Gobierno mantiene sobre la mesa la necesidad de proteger el empleo y la actividad económica frente a El Niño, mientras la posibilidad de completar el aumento salarial en los plazos previstos queda sujeta a una evaluación posterior. El resultado dependerá de las decisiones que adopte el Ejecutivo ante las proyecciones climáticas y sus posibles repercusiones sobre los distintos sectores productivos.

PUBLICIDAD