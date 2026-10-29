Perú

Vladimiro Montesinos saldría en noviembre y estaría dispuesto a asesorar al Gobierno, afirma su abogado

“Estoy seguro que él lo haría ad honorem”, sostuvo el letrado Carlos Mariluz, defensa del ‘Doc’. Poder Judicial aún no resuelve los pedidos de refundición de penas

¿Qué pasará con Vladimiro Montesinos? Su abogado, Carlos Mariluz, revela las expectativas sobre una posible salida antes de mediados de noviembre, abordando aspectos legales y el estado actual de su condena.
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El exasesor del exdictador Alberto Fujimori, Vladimiro Montesinos, podría salir a mediados de noviembre de este año de la Base Naval del Callao y no descarta brindar asesoría al Ejecutivo, según declaró su abogado Carlos Mariluz.

Como se recuerda, Infobae dio a conocer que Montesinos se acogió a la Ley 32181, considerada “procrimen” por un sector político y especialistas, para ser excarcelado mientras se resuelven sus pedidos de refundición de las penas de los casos Sobres bomba y Pativilca.

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“Estamos esperando que la Fiscalía regrese su opinión fundamentando el porqué sí se debe llevar a cabo la salida de él mediante la ley 32181, por tener ya 81 años. Si es que es positiva nuestra pretensión y la Tercera Sala considera que es positiva nuestra pretensión, el doctor Montesinos debería salir en unos 15 o 20 días. (¿15 de noviembre?) Así es, podría ser", declaró Mariluz en entrevista con Panamericana.

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La figura de Vladimiro Montesinos quedó asociada a la crisis del régimen fujimorista y a diversos procesos judiciales que impactaron la historia reciente del Perú. (Andina)

El letrado recordó que, en caso de que los jueces superiores acceden a su pedido, a Montesinos se le impondrían restricciones como no ausentarse de Lima sin autorización judicial. No obstante, dijo, si las refundiciones son declaradas fundadas “ya quedaría libre de todo”. “Entonces se levanta cualquier tipo de restricción y sería ya un ciudadano libre”, apuntó.

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Al ser consultado sobre si Montesinos estaría dispuso a brindar asesoría al Gobierno de Keiko Fujimori para contrarrestar la inseguridad ciudadana, el abogado Carlos Mariluz indicó que “la preocupación de él está latente y tiene muchas estrategias para poder eliminar la criminalidad, que no solamente es que nace aquí, sino que es una estrategia internacional”. “Si es convocado a que él pueda participar y sus conocimientos ponerlo al servicio de la nación y a la patria, estoy seguro que él lo haría ad honorem”, sostuvo.

Refundiciones

Luego de cumplir su condena del caso Barrios Altos, Vladimiro Montesinos inició una estrategia para salir de prisión. El Ministerio Público se pronunció a favor de que se dé por cumplida la pena de 19 años y 8 meses que el ‘Doc’ recibió por el caso Pativilca, al considerar procedente que esa condena quede absorbida por la sentencia de 25 años del caso Barrios Altos, ya cumplida en junio de este año. En paralelo, la defensa del exasesor busca el mismo mecanismo para la condena de 20 años que pesa sobre él por el caso Sobres bomba.

Texto de una resolución judicial con párrafos numerados y líneas con nombres y direcciones cubiertos por rectángulos negros
Un documento judicial emitido en Lima tramita la solicitud de detención domiciliaria de Vladimiro Montesinos tras señalar su condición de adulto mayor.

El fiscal adjunto superior Telmo Michel Morales ratificó ante la Sala Superior Liquidadora la posición favorable del Ministerio Público respecto al caso Pativilca, donde Montesinos aceptó los cargos por homicidio calificado y desaparición forzada en autoría mediata, tras el asesinato de seis campesinos a manos del Grupo Colina en 1992. “No se está vulnerando ningún derecho fundamental de las víctimas ni tampoco se está señalando algo que fuera ajeno de la misma norma”, sostuvo el fiscal, que pidió declarar fundada la petición de refundición.

La figura jurídica que invoca la defensa de Montesinos permite que una condena menor desaparezca al quedar subsumida en una mayor. De prosperar en el caso Pativilca, el exasesor no tendría que permanecer recluido hasta 2037, como había dispuesto la Corte Suprema.

Morales sustentó su posición en jurisprudencia reciente del Tribunal Constitucional. Citó el precedente del exintegrante del Grupo Colina Arturo Pino Díaz, quien solicitó refundir una pena de 20 años en una de 22. El Poder Judicial había rechazado ese pedido, pero el Tribunal Constitucional determinó que correspondía aplicar la Ley 10124, vigente en 1992, que permite la refundición de penas en casos conexos. La defensa de Montesinos invocó, además, el antecedente de Juan Rivero Lazo, a quien el máximo intérprete constitucional ordenó la libertad tras refundir sus penas al amparo de la misma norma.

Además del trámite sobre Pativilca, Montesinos busca que el Poder Judicial aplique el mismo mecanismo a la condena de 20 años de prisión que recibió por el caso Sobres bomba, donde fue hallado responsable como autor mediato del homicidio de la periodista Ruth Melissa Alfaro Méndez y de Víctor Hugo Ruiz León, además de la tentativa de homicidio contra otras tres personas en 1991. La defensa del ‘Doc’ pretende que esta pena corra la misma suerte que la de Pativilca y sea absorbida por la condena del caso Barrios Altos.

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