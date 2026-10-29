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Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Luego de una década, el clásico regresa al estadio Alberto Gallardo con una cita crucial para que los ‘celestes’ renueven sus chances de aspirar al título

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06:16 hsHoy

Tarde de reencuentros

El clásico tendrá dos protagonistas con pasado en la vereda opuesta. Luis Advíncula volverá al estadio Alberto Gallardo, recinto donde jugó durante cinco temporadas y con el que fue campeón nacional en 2012 y 2014. Su llegada a Alianza Lima generó malestar en parte de la hinchada ‘celeste’, que prepara un recibimiento especial con billetes impresos con la imagen del lateral.

Los hinchas de Sporting Cristal esperarán a Luis Advíncula con billetes alusivos a su decisión de fichar por Alianza Lima. - créditos: PaseGol
Los hinchas de Sporting Cristal esperarán a Luis Advíncula con billetes alusivos a su decisión de fichar por Alianza Lima. - créditos: PaseGol

En el lado de Sporting Cristal estará Hernán Barcos, referente de Alianza Lima y máximo goleador extranjero de su historia. El delantero argentino, bicampeón con los ‘íntimos’ en 2021 y 2022, enfrentará por primera vez al club con el que construyó una identificación que, según él mismo afirmó tras firmar por los rimenses, no cambiará por su presente profesional.

Hernán Barcos podría renovar con Sporting Cristal y sería clave para posible llegada de canterano de Alianza Lima que brilla en Liga 1.
Hernán Barcos registra un pasado importante con Alianza Lima.
06:16 hsHoy

¿Cómo llegan Sporting Cristal y Alianza Lima?

Sporting Cristal y Alianza Lima llegan al clásico de este jueves con 25 puntos y la obligación de ganar para sostenerse en la pelea por el Torneo Clausura. Ambos están a tres unidades del líder Sport Huancayo, aunque el cuadro ‘celeste’ presenta una mejor diferencia de goles, con +11 frente al +8 de los ‘íntimos’.

Alianza Lima atraviesa una racha de cuatro victorias consecutivas. El equipo ‘blanquimorado’ recuperó terreno en la tabla, donde marcha séptimo con 13 partidos disputados. Una victoria en el estadio Alberto Gallardo puede acercarlo a la cima y reforzar su candidatura en la recta final.

Sporting Cristal, por su parte, había encadenado tres triunfos antes de caer ante Cusco FC en su última presentación. El conjunto rimense se ubica cuarto, también con 25 unidades, y buscará recuperarse ante su rival directo para evitar que Alianza lo alcance o supere en la clasificación.

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por fecha 14 del Torneo Clausura 2026 de la Liga 1 2026.
En el Torneo Apertura, Sporting Cristal y Alianza Lima igualaron 1-1 en Matute.
06:16 hsHoy

Últimos enfrentamientos

Alianza Lima y Sporting Cristal se han visto las caras en innumerables ocasiones a lo largo de la historia del fútbol peruano. Sin embargo, si contamos los últimos 10 enfrentamientos, nos daremos cuenta de que hay una paridad con seis empates, tres triunfos para los ‘celestes’ y uno para los ‘blanquiazules’.

El último choque se dio el 9 de mayo del presente año, en el marco de la jornada 14 del Torneo Apertura. El estadio Alejandro Villanueva fue testigo del empate 1-1 entre ambos equipos con los goles de Gustavo Cazonatti y Esteban Pavez.

'Blanquiazules' y 'celestes' empataron 1-1 en un partidazo con agónico final por Torneo Apertura - Crédito: L1MAX.
06:16 hsHoy

Alianza Lima vs Sporting Cristal: ¿qué pasa si hay triunfo, empate o derrota en la lucha por el título del Torneo Clausura 2026?

Los ‘blanquiazules’ visitarán a los ‘cerveceros’ este jueves 29 de octubre en el estadio Alberto Gallardo, este duelo definirá el futuro de abos equipos en la competición. ¿quién quedará fuera de carrera?

Sporting Cristal recibe a Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo por el Torneo Clausura 2026. (Liga 1)
Sporting Cristal recibe a Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo por el Torneo Clausura 2026. (Liga 1)

Se viene un partidazo: Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo este jueves 29 de octubre, y ya se vive un ambiente de final adelantada. Este duelo no es un clásico más, definirá la lucha por el título del Torneo Clausura 2026.

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06:16 hsHoy

La última vez Alianza Lima visitó el Alberto Gallardo

La última visita de Alianza Lima al estadio Alberto Gallardo fue el 3 de julio de 2016. El equipo de La Victoria venció 2-0 a Sporting Cristal por el Torneo Clausura de aquella temporada.

Con Víctor Hugo Carrillo como árbitro, Lionard Pajoy abrió el marcador para los ’íntimos’ en el primer tiempo. El delantero colombiano le dio ventaja a su equipo antes del descanso.

Óscar ’Neka’ Vílchez anotó el segundo tanto en la etapa complementaria. El volante recibió una asistencia de Andy Pando y definió por encima del arquero Diego Jenny para establecer el resultado definitivo.

Aquel encuentro tuvo presencia de ambas hinchadas. Roberto Mosquera dirigía a Alianza Lima y Mariano Soso era el entrenador de Sporting Cristal. Diez años después, Mosquera estará al frente del cuadro ’bajopontino’ para enfrentar al club que condujo en esa victoria.

Alianza Lima celebró en su última visita al estadio Alberto Gallardo.
Alianza Lima celebró en su última visita al estadio Alberto Gallardo. Crédito: Historia Blanquiazul.
06:16 hsHoy

El firme mensaje de Diego Enríquez en la previa de partidazo clave entre Sporting Cristal y Alianza Lima: “Será una final”

Tras el tropiezo ante Cusco FC, el plantel celeste cerró filas y apunta al duelo del jueves con la mentalidad de quien juega una definición: sin margen de error y con Mosquera al frente de la recuperación

El arquero de Sporting Cristal encendió la previa del clásico del jueves con declaraciones contundentes: el guardameta aseguró que el plantel trabaja para corregir errores y llegar afilado al choque ante los blanquiazules. (Sporting Cristal)
El arquero de Sporting Cristal encendió la previa del clásico del jueves con declaraciones contundentes: el guardameta aseguró que el plantel trabaja para corregir errores y llegar afilado al choque ante los blanquiazules. (Sporting Cristal)

El portero celeste Diego Enríquez no esquivó la presión del momento y fue directo al hablar del partido ante Alianza Lima, programado para el jueves 29 de octubre a las 15.30 en el estadio Alberto Gallardo.

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06:16 hsHoy

Sporting Cristal vs Alianza Lima: posibles alineaciones

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Agustín Wallace, Yoshimar Yotún, Luis Iberico; Santiago González, Maxloren Castro y Michael Hoyos.
  • Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Juseppi García, Marco Huamán; Jesús Castillo, Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Federico Girotti.
Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026
Alineaciones de Alianza Lima vs Sporting Cristal por el Torneo Clausura 2026
06:15 hsHoy

Canal TV del Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026

El Alianza Lima vs Sporting Cristal se disputará en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El duelo será transmitido por L1 MAX, señal disponible en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. También podrá verse a través de la plataforma Liga 1 Play, que tiene una suscripción mensual de S/22,99.

Asimismo, Infobae Perú realizará la cobertura en vivo del encuentro en su sitio web, con la previa, el minuto a minuto y las declaraciones de los protagonistas.

Alianza Lima se medirá con Sporting Cristal por la Liga Femenina 2026. (entregrones)
Alianza Lima se medirá con Sporting Cristal por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. Crédito: entregrones.
06:15 hsHoy

A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026

El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal se jugará este jueves 29 de octubre a las 15:30 horas en Perú, Ecuador y Colombia. El inicio será a las 16:30 horas en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami).

A las 17:30 horas arrancará en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay. En México está previsto para las 14:30 horas, mientras que en España comenzará a las 22:30 horas.

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