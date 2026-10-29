Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Tarde de reencuentros
El clásico tendrá dos protagonistas con pasado en la vereda opuesta. Luis Advíncula volverá al estadio Alberto Gallardo, recinto donde jugó durante cinco temporadas y con el que fue campeón nacional en 2012 y 2014. Su llegada a Alianza Lima generó malestar en parte de la hinchada ‘celeste’, que prepara un recibimiento especial con billetes impresos con la imagen del lateral.
En el lado de Sporting Cristal estará Hernán Barcos, referente de Alianza Lima y máximo goleador extranjero de su historia. El delantero argentino, bicampeón con los ‘íntimos’ en 2021 y 2022, enfrentará por primera vez al club con el que construyó una identificación que, según él mismo afirmó tras firmar por los rimenses, no cambiará por su presente profesional.
¿Cómo llegan Sporting Cristal y Alianza Lima?
Sporting Cristal y Alianza Lima llegan al clásico de este jueves con 25 puntos y la obligación de ganar para sostenerse en la pelea por el Torneo Clausura. Ambos están a tres unidades del líder Sport Huancayo, aunque el cuadro ‘celeste’ presenta una mejor diferencia de goles, con +11 frente al +8 de los ‘íntimos’.
Alianza Lima atraviesa una racha de cuatro victorias consecutivas. El equipo ‘blanquimorado’ recuperó terreno en la tabla, donde marcha séptimo con 13 partidos disputados. Una victoria en el estadio Alberto Gallardo puede acercarlo a la cima y reforzar su candidatura en la recta final.
Sporting Cristal, por su parte, había encadenado tres triunfos antes de caer ante Cusco FC en su última presentación. El conjunto rimense se ubica cuarto, también con 25 unidades, y buscará recuperarse ante su rival directo para evitar que Alianza lo alcance o supere en la clasificación.
Últimos enfrentamientos
Alianza Lima y Sporting Cristal se han visto las caras en innumerables ocasiones a lo largo de la historia del fútbol peruano. Sin embargo, si contamos los últimos 10 enfrentamientos, nos daremos cuenta de que hay una paridad con seis empates, tres triunfos para los ‘celestes’ y uno para los ‘blanquiazules’.
El último choque se dio el 9 de mayo del presente año, en el marco de la jornada 14 del Torneo Apertura. El estadio Alejandro Villanueva fue testigo del empate 1-1 entre ambos equipos con los goles de Gustavo Cazonatti y Esteban Pavez.
Se viene un partidazo: Sporting Cristal recibirá a Alianza Lima en el estadio Alberto Gallardo este jueves 29 de octubre, y ya se vive un ambiente de final adelantada. Este duelo no es un clásico más, definirá la lucha por el título del Torneo Clausura 2026.
La última vez Alianza Lima visitó el Alberto Gallardo
La última visita de Alianza Lima al estadio Alberto Gallardo fue el 3 de julio de 2016. El equipo de La Victoria venció 2-0 a Sporting Cristal por el Torneo Clausura de aquella temporada.
Con Víctor Hugo Carrillo como árbitro, Lionard Pajoy abrió el marcador para los ’íntimos’ en el primer tiempo. El delantero colombiano le dio ventaja a su equipo antes del descanso.
Óscar ’Neka’ Vílchez anotó el segundo tanto en la etapa complementaria. El volante recibió una asistencia de Andy Pando y definió por encima del arquero Diego Jenny para establecer el resultado definitivo.
Aquel encuentro tuvo presencia de ambas hinchadas. Roberto Mosquera dirigía a Alianza Lima y Mariano Soso era el entrenador de Sporting Cristal. Diez años después, Mosquera estará al frente del cuadro ’bajopontino’ para enfrentar al club que condujo en esa victoria.
El portero celeste Diego Enríquez no esquivó la presión del momento y fue directo al hablar del partido ante Alianza Lima, programado para el jueves 29 de octubre a las 15.30 en el estadio Alberto Gallardo.
Sporting Cristal vs Alianza Lima: posibles alineaciones
- Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano Da Silva; Agustín Wallace, Yoshimar Yotún, Luis Iberico; Santiago González, Maxloren Castro y Michael Hoyos.
- Alianza Lima: Alejandro Duarte; Luis Advíncula, Renzo Garcés, Juseppi García, Marco Huamán; Jesús Castillo, Gianfranco Chávez, Fernando Gaibor, Jairo Vélez; Eryc Castillo, Kevin Quevedo y Federico Girotti.
Canal TV del Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026
El Alianza Lima vs Sporting Cristal se disputará en el estadio Alberto Gallardo por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026. El duelo será transmitido por L1 MAX, señal disponible en Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. También podrá verse a través de la plataforma Liga 1 Play, que tiene una suscripción mensual de S/22,99.
Asimismo, Infobae Perú realizará la cobertura en vivo del encuentro en su sitio web, con la previa, el minuto a minuto y las declaraciones de los protagonistas.
A qué hora juega Alianza Lima vs Sporting Cristal por Torneo Clausura 2026
El partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal se jugará este jueves 29 de octubre a las 15:30 horas en Perú, Ecuador y Colombia. El inicio será a las 16:30 horas en Venezuela, Bolivia y Estados Unidos (Miami).
A las 17:30 horas arrancará en Argentina, Brasil, Uruguay, Chile y Paraguay. En México está previsto para las 14:30 horas, mientras que en España comenzará a las 22:30 horas.