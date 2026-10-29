Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

En el lado de Sporting Cristal estará Hernán Barcos , referente de Alianza Lima y máximo goleador extranjero de su historia. El delantero argentino, bicampeón con los ‘ íntimos ’ en 2021 y 2022, enfrentará por primera vez al club con el que construyó una identificación que, según él mismo afirmó tras firmar por los rimenses, no cambiará por su presente profesional.

El clásico tendrá dos protagonistas con pasado en la vereda opuesta. Luis Advíncula volverá al estadio Alberto Gallardo, recinto donde jugó durante cinco temporadas y con el que fue campeón nacional en 2012 y 2014. Su llegada a Alianza Lima generó malestar en parte de la hinchada ‘ celeste ’, que prepara un recibimiento especial con billetes impresos con la imagen del lateral.

06:16 hs

¿Cómo llegan Sporting Cristal y Alianza Lima?

Sporting Cristal y Alianza Lima llegan al clásico de este jueves con 25 puntos y la obligación de ganar para sostenerse en la pelea por el Torneo Clausura. Ambos están a tres unidades del líder Sport Huancayo, aunque el cuadro ‘celeste’ presenta una mejor diferencia de goles, con +11 frente al +8 de los ‘íntimos’.

Alianza Lima atraviesa una racha de cuatro victorias consecutivas. El equipo ‘blanquimorado’ recuperó terreno en la tabla, donde marcha séptimo con 13 partidos disputados. Una victoria en el estadio Alberto Gallardo puede acercarlo a la cima y reforzar su candidatura en la recta final.

Sporting Cristal, por su parte, había encadenado tres triunfos antes de caer ante Cusco FC en su última presentación. El conjunto rimense se ubica cuarto, también con 25 unidades, y buscará recuperarse ante su rival directo para evitar que Alianza lo alcance o supere en la clasificación.