Estos son los alimentos que ya subieron y los que podrían encarecerse en los próximos meses por el Fenómeno El Niño

El fenómeno El Niño presiona los precios de los alimentos y materiales de construcción en Perú.

Guardar

El fenómeno El Niño comienza a generar estragos que van más allá de las lluvias, las inundaciones y la sequía. El clima, el alza del diésel y los problemas de transporte ya presionan los precios de varios productos en los mercados peruanos, desde el pescado y el limón hasta el choclo, la papa, los huevos y algunos materiales de construcción.

El impacto no será idéntico en todo el país ni supondrá un alza inmediata de toda la canasta básica. Dependerá de la evolución de las lluvias en el norte, la falta de agua en zonas altoandinas, el estado de las carreteras y la capacidad de los mercados para recibir productos de regiones alternativas.

PUBLICIDAD

Aun así, los antecedentes de 1998 y 2017 muestran que las alteraciones climáticas suelen trasladarse a los bolsillos a través de la menor oferta y los mayores costos logísticos.

Vale precisar que el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) proyecta que la inflación cerrará 2026 en 3,8%, por encima de su rango meta de entre 1% y 3%, y advierte que el fenómeno El Niño y el alza de los combustibles podrían prolongar las presiones sobre los precios.

El diésel eleva los fletes y puede trasladarse a los precios de los alimentos

El diésel no solo afecta a los conductores. Es uno de los principales costos para llevar papa, verduras, frutas, pescado, pollo y otros alimentos desde las chacras, puertos y granjas hacia los mercados de las ciudades.

PUBLICIDAD

El exviceministro de Energía y Minas Pedro Gamio alertó que el precio del diésel pasó de alrededor de S/ 12 en marzo a cerca de S/ 30. En declaraciones a Canal N, señaló que la dependencia de las importaciones deja al país expuesto a la cotización internacional y a los problemas de distribución que pueden provocar los bloqueos de vías.

El Gobierno anunció 500 millones de soles para subsidiar combustibles ante el alza del diésel.

El Gobierno incluyó el encarecimiento del petróleo y del diésel entre los riesgos para la economía y anunció S/ 500 millones para subsidiar combustibles. El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) sostiene que el fenómeno El Niño, el precio internacional del crudo y las altas tasas de interés conforman los principales choques externos para Perú.

PUBLICIDAD

No obstante, el antecedente de 2017 obliga a matizar. Durante el Niño Costero de ese año, el precio mayorista del diésel bajó en marzo. El problema central no fue necesariamente el valor del combustible, sino el costo de transportar mercancías por rutas dañadas o interrumpidas.

Bonito, perico y limón ya registran alzas en mercados de Lima

Los pescados son uno de los primeros rubros donde el efecto ya es visible. En el mercado José Carlos Mariátegui, de Canto Grande, en San Juan de Lurigancho, el kilo de bonito entero pasó de S/ 7 u S/ 8 a entre S/ 10 y S/ 11. El filete subió de S/ 15 o S/ 16 a S/ 20 por kilo.

PUBLICIDAD

El perico, otra especie habitual en las cevicherías y hogares, pasó de S/ 25 o S/ 26 a S/ 34 por kilo. Comerciantes vincularon el incremento con la menor disponibilidad de especies asociada al calentamiento del mar.

Las alteraciones climáticas afectaron históricamente los cultivos de caña de azúcar en La Libertad y Lambayeque.

El efecto sobre el bonito no siempre sigue la misma dirección. Durante el Niño Costero de 2017, la mayor presencia temporal de especies de aguas cálidas, como bonito y caballa, llegó a aumentar la oferta y bajar los precios en parte del año. Luego, los cambios en el mar y la oferta irregular revirtieron la tendencia.

El limón también muestra aumentos en distintos distritos. En Surquillo, el kilo pasó de S/ 3,50 a S/ 4; en Canto Grande, de S/ 4 a S/ 4,50; y en Balconcillo, de S/ 4,20 a S/ 4,60. En 2017, este producto tuvo uno de los incrementos más pronunciados: su precio llegó a crecer 133% en agosto, tras los daños en la producción del norte.

PUBLICIDAD

Choclo, tomate, papa y cebolla quedan expuestos a las lluvias y la sequía

El choclo es uno de los alimentos con una variación más marcada. La mano de primera se vendió a S/ 18 en el Gran Mercado Mayorista de Lima, frente a los S/ 6 u S/ 8 que costaba antes, según comerciantes. La mano de segunda se ofrecía entre S/ 13 y S/ 15.

En mercados minoristas, una unidad de choclo pasó de costar entre S/ 1 y S/ 2,50 a ubicarse entre S/ 3 y S/ 3,50. El tomate también muestra variaciones: en el mercado Lobatón, de Lince, el kilo subió de S/ 4 a S/ 6, mientras la arveja pasó de S/ 8 a S/ 12 por kilo.

PUBLICIDAD

La papa amarilla figura entre los productos que deben vigilarse. Reportes comerciales la ubicaron entre S/ 6 y S/ 7 por kilo, frente a un rango previo de S/ 4,50 a S/ 5,50. En Santa Anita, sin embargo, el precio mayorista promedio fue de S/ 3,88 el 22 de octubre, mientras la papa blanca se cotizó en S/ 1,08 y la cebolla roja en S/ 2,65. La diferencia responde a que los precios mayoristas no incluyen los márgenes de comercialización al consumidor.

El precio del bonito y del perico subió en los mercados de Lima por el calentamiento del mar.

El azúcar y los huevos tienen antecedentes de aumentos durante otros Niños

El azúcar cuenta con antecedentes directos. En 2017, su precio aumentó 14,3% entre enero y mayo, luego de que inundaciones y temperaturas elevadas afectaran plantaciones de caña en La Libertad y Lambayeque. En 1998, la producción de caña cayó 17,7% por las inundaciones y las dificultades para cosechar y trasladar el producto.

PUBLICIDAD

Los huevos y el pollo enfrentan otra clase de presión. La Asociación Peruana de Avicultura estimó que el costo de producción de huevos podría haberse incrementado entre 10% y 15% por el maíz, la soya y el mayor precio de los fletes. Si se bloquea una carretera, puede faltar producto en Lima y sobrar en zonas productoras, una distorsión que repercute sobre los precios.

El revés para los próximos meses será determinar si las alzas actuales se consolidan o si el abastecimiento desde otras regiones permite contenerlas. El Mercado Mayorista de Lima mantiene un ingreso promedio de 7.420 toneladas diarias, por lo que no existe, hasta ahora, un escenario general de desabastecimiento.

PUBLICIDAD