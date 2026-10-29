Perú

El Niño eleva el nivel del mar en el norte del Perú: alertan sobre riesgos para playas, viviendas y negocios

La Marina de Guerra explicó que, en playas de poca pendiente, una elevación del nivel del mar puede hacer que el agua avance varios metros tierra adentro

La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, informó de su aviso a la opinión pública.
La Marina de Guerra del Perú, a través de la Dirección de Hidrografía y Navegación, informó de su aviso a la opinión pública. (Crédito: Andina)
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El nivel del mar se encuentra por encima de sus valores habituales en distintos puntos del litoral peruano debido al calentamiento de las aguas asociado al fenómeno El Niño costero. Esta condición aumenta el riesgo para las zonas cercanas a la costa, especialmente cuando coincide con mareas altas y oleajes anómalos.

Según los registros de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) de la Marina de Guerra del Perú, el martes 27 de octubre de 2026 se registraron anomalías de 57 centímetros en Talara, 52 centímetros en Paita y 50 centímetros en la isla Lobos de Afuera, respecto de los niveles normales.

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En un video difundido en sus canales oficiales, la entidad explicó que esta elevación puede hacer que el mar avance varios metros en playas de poca pendiente. En determinadas condiciones, el agua puede sobrepasar malecones y alcanzar calles, viviendas, hoteles y restaurantes, además de dañar infraestructuras y acelerar la erosión costera.

¿En qué zonas del Perú se ha elevado más el nivel del mar?

Los registros de la Dirección de Hidrografía y Navegación (DHN) muestran que el nivel medio del mar continúa por encima de sus valores habituales en las ocho estaciones mareográficas evaluadas. Aunque entre el 27 y el 28 de octubre se registraron ligeras disminuciones en varios puntos, las anomalías se mantuvieron elevadas.

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En el reporte del martes 27 de octubre, Talara presentó la mayor diferencia respecto de su nivel habitual, con 57 centímetros, seguida de Paita, con 52 centímetros, y la isla Lobos de Afuera, con 50 centímetros. Al día siguiente, las anomalías descendieron a 54 centímetros en Talara y 50 centímetros en Paita, mientras que en la isla Lobos de Afuera aumentaron a 53 centímetros.

Inusual evento tiene preocupada a la población, pero las autoriades de Imarpe envían un mensaje de tranquilidad.
Inusual evento tiene preocupada a la población, pero las autoriades de Imarpe envían un mensaje de tranquilidad. (Imarpe)

Estos valores indican cuánto se encuentra el nivel medio del mar por encima de su referencia habitual en cada estación. No significan que el agua haya avanzado esa misma distancia sobre la playa, pues el impacto en la costa también depende de la pendiente del terreno, las mareas y la intensidad del oleaje.

Los valores registrados el 27 de octubre fueron los siguientes:

  • Talara: 57 centímetros por encima de lo habitual.
  • Paita: 52 centímetros.
  • Isla Lobos de Afuera: 50 centímetros.
  • Chimbote: 48 centímetros.
  • San Juan: 38 centímetros.
  • Pisco: 37 centímetros.
  • Callao: 32 centímetros.
  • Matarani: 24 centímetros.

El meteorólogo Abraham Levy, conocido como el Hombre del Tiempo, vinculó el calentamiento del océano con las lluvias recurrentes en el norte del país y la sensación de bochorno. Los registros de la DHN del miércoles 28 de octubre confirman que, en algunas estaciones del litoral norte, la temperatura superficial del mar superó en 10 °C sus valores habituales. En Talara llegó a 28,3 °C, con una anomalía de 10,2 °C, mientras que en Paita alcanzó los 27,9 °C, con una anomalía de 10,5 °C.

En el balneario de Zorritos, en Tumbes, el avance del mar ya ha generado preocupación por los daños en establecimientos cercanos al litoral. Hace algunas semanas, reportes periodísticos advirtieron que las mareas altas y los fuertes oleajes habían afectado hoteles, restaurantes y viviendas construidos junto a la costa.

Según los empresarios citados en esos reportes, la pérdida progresiva de playa habría reducido en un 80 % la llegada de turistas, especialmente ecuatorianos. Además, alrededor de 20 hoteles habrían sufrido daños por la erosión costera, lo que ha ocasionado pérdidas económicas para los negocios de la zona.

El Niño costero extraordinario podría prolongarse hasta enero de 2027

El escenario oceánico descrito por la DHN coincide con las proyecciones del Comité Multisectorial encargado del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN). En su Comunicado Oficial N.° 18-2026, publicado el 16 de octubre, la entidad mantuvo el estado de alerta de El Niño costero y señaló que el calentamiento del mar frente a Perú podría alcanzar una magnitud extraordinaria hasta enero de 2027, para luego disminuir a fuerte hacia comienzos del otoño de ese año.

Mochila roja con botiquín, linterna y manta térmica sobre un muro de hormigón en un paseo marítimo inundado bajo el cielo nublado.
Una mochila de primeros auxilios reposa sobre un muro de contención en un paseo marítimo inundado por el oleaje durante un temporal. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El ENFEN también previó lluvias superiores a lo normal durante los últimos meses de 2026 en la costa norte, la costa central y la sierra norte occidental. Además, proyectó caudales por encima de lo habitual desde noviembre en los ríos Tumbes, Chira, Piura, La Leche y Jequetepeque, y desde diciembre en los ríos Rímac y Chillón.

Estas proyecciones no significan que todas las localidades experimentarán inundaciones o desbordes. Los efectos dependerán de la intensidad y distribución de las lluvias, las condiciones de los ríos y la exposición de cada zona.

Mientras continúa el monitoreo de las condiciones oceánicas, las autoridades recomiendan seguir los avisos oficiales de la DHN, el Senamhi y el ENFEN, especialmente en las localidades costeras expuestas al oleaje y en las áreas vulnerables a las precipitaciones.

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