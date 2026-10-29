Reprograman audiencia donde se evaluará exclusión de Marisel Linares: Juez sufrió accidente

Marisel Linares entregó su camioneta a Adrián Villar, implicado en la muerte de Lizeth Marzano. Captura: Domingo al día.

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El Poder Judicial reprogramó la audiencia donde se evaluará el pedido de la periodista Marisel Linares para ser excluida del proceso en el que se le investiga por presunto encubrimiento a su hijastro Adrián Villar, quien atropelló a la deportista Lizeth Marzano.

El Juzgado había programado la audiencia de excepción de improcedencia de acción para el miércoles 28 de octubre a las 2:30 de la tarde. Sin embargo, esta no se realizó debido a que el magistrado “a cargo tiene cita médica en horas de la tarde debido a un accidente doméstico sufrido”, según la nota del relator del Juzgado.

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“Al mérito de la razón que antecede; téngase presente y REPROGRÁMESE la AUDIENCIA PÚBLICA DE EXCEPCIÓN DE IMPROCEDENCIA DE ACCIÓN, la misma que se llevará a cabo el día 9 DE NOVIEMBRE DEL 2026 a las HORA 03:30PM”, se lee en la resolución a la que accedió Infobae.

Una resolución judicial de Lima dispone la postergación de una audiencia penal hasta el 9 de noviembre de 2026 debido a un accidente doméstico de la jueza a cargo.

Como se recuerda, la defensa de Linares planteó una excepción de improcedencia de acción a fin de que el Juzgado de la Investigación Preparatoria determine si los hechos que se le imputan encuadran en el delito de encubrimiento. En este recurso no se evalúa los elementos de convicción, sino si el relato de la Fiscalía cumple con las condiciones específicas del delito.

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El encubrimiento personal se encuentra tipificado en el artículo 404 del Código Penal, que en su tipo base establece que “el que sustrae a una persona de la persecución penal o a la ejecución de una pena o de otra medida ordenada por la justicia, será reprimido con pena privativa de libertad no menor de 3 ni mayor de 6 años”.

Adrián Villar pide salir en libertad

Adrián Villar, hijastro de la periodista Marisel Linares, pidió al Poder Judicial que cese la prisión preventiva que cumple desde febrero por la muerte de la deportista Lizeth Marzano. El Juzgado de Investigación Preparatoria Especializado en Tránsito y Seguridad Vial ya programó la audiencia para evaluar el pedido el 18 de noviembre, a las 8:10 de la mañana, días antes de que la medida cumpla su plazo máximo.

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La prisión preventiva contra Villar rige desde su detención, el 26 de febrero de este año, y según lo dispuesto por la justicia vencerá el 25 de noviembre. La audiencia del 18 de noviembre definirá si el investigado continúa recluido o si la Fiscalía logra que se prolongue la medida, algo que todavía no solicitó formalmente.

La Fiscalía dio por cerrada la etapa de investigación preparatoria contra Villar y, según pudo conocer Infobae, deberá presentar en los próximos días la acusación formal. El fiscal a cargo del caso también tendrá que resolver la situación de Linares, a quien investiga por un posible encubrimiento del hecho.

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El debate en torno a la periodista gira en torno a la aplicación de la excusa absolutoria, una figura legal que exime de pena a los familiares cercanos que buscan proteger de la justicia al autor de un delito.

El caso

En marzo de este año, la Novena Sala Penal de Apelaciones de Lima confirmó los 9 meses de prisión preventiva contra Villar y rechazó el recurso presentado por su defensa. El tribunal ratificó entonces la resolución del Trigésimo Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima y consideró que no existían argumentos para que el investigado enfrentara el proceso en libertad.

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El caso se originó el 17 de febrero de este año, alrededor de las 11:20 horas, cuando Marzano corría por la avenida Camino Real, en el distrito limeño de San Isidro. Un vehículo Chevrolet color gris, conducido por Villar, cruzó hacia el carril derecho, subió parte de la carrocería a la berma e impactó por la espalda a la deportista, que fue arrojada varios metros hasta la intersección con la calle Juan C. Cavero.

Pese al impacto, el conductor no se detuvo y continuó su trayecto a gran velocidad. Marzano quedó tendida en la calzada y fue trasladada al Hospital Casimiro Ulloa, donde los médicos le diagnosticaron un traumatismo encéfalo craneano grave. La joven falleció a las 00:08 horas del 18 de febrero en ese mismo centro de salud.

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