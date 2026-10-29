Luciana Fuster agradece ser la nueva directora del Miss Grand Perú y anuncia cambios: “Se me presentó la oportunidad y la acepté”

Luciana Fuster se dirige a sus seguidores a través de una transmisión en redes sociales tras el anuncio de su nombramiento como directora de Miss Grand Perú. Durante el video, la modelo aborda los detalles de la propuesta efectuada por la organización internacional y señala que organizará un concurso para seleccionar a la próxima representante del país.

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Luciana Fuster asumió la dirección de Miss Grand Perú y anunció que introducirá cambios en la forma en que se elegirá a la próxima representante nacional para el certamen internacional. La modelo peruana, ganadora de Miss Grand International 2023, se pronunció por primera vez luego de que se hiciera oficial su nombramiento.

La designación implica un relevo en la conducción de la franquicia, que antes estuvo vinculada a Jessica Newton. Fuster expresó su entusiasmo por el nuevo desafío y agradeció a Nawat, propietario de la organización internacional, por la confianza depositada en ella.

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A través de sus redes sociales, la modelo compartió un mensaje tras conocer que su nuevo cargo ya había sido difundido de manera oficial. “Llorando lágrimas de alegría. Gracias mi familia por siempre. Gracias por esta gran oportunidad y confiar en mí. Significa mucho viniendo de ti”, escribió en una publicación dirigida al responsable de la franquicia.

Luciana Fuster agradece ser la nueva directora del Miss Grand Perú 2027.

La exreina de belleza también relató detalles de cómo vivió ese momento. Durante una transmisión en vivo, contó que se encontraba ocupada con trámites bancarios y gestiones administrativas relacionadas con la organización cuando apareció el anuncio en las redes.

Aunque sabía que asumiría la dirección de Miss Grand Perú, la publicación oficial le permitió tomar dimensión pública de la responsabilidad. “Estoy demasiado feliz con el respaldo, con el apoyo, ahora sí ya soy la directora”, expresó ante sus seguidores.

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Fuster indicó que ya trabaja en las primeras decisiones para su gestión. Entre ellas figura la organización de un concurso para escoger a la próxima representante peruana en Miss Grand International, en lugar de optar por una designación directa.

La nueva directora señaló que pretende abrir una competencia entre las aspirantes interesadas en llevar la banda del país. Con esa medida, descartó las llamadas elecciones “a dedo”, una modalidad que suele generar cuestionamientos entre los seguidores de los certámenes de belleza.

Luciana Fuster emite declaraciones sobre su designación como directora del Miss Grand Perú junto a una fotografía de su paso por el certamen.

También pidió que el proceso se desarrolle en un clima de respeto hacia las participantes. “Les pido calma, apoyo y respeto con las chicas porque finalmente van a competir para la misma finalidad que es representar a Perú”, manifestó durante su transmisión.

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Hasta ahora, Fuster no ha revelado cuándo comenzarán las inscripciones ni cuáles serán las condiciones que deberán cumplir las candidatas. Tampoco se conocen los criterios de evaluación, el formato del concurso o la fecha en que se anunciará a la próxima ganadora.

Jessica Newton respondió con un mensaje sobre elegir la felicidad

El nombramiento de Luciana Fuster puso nuevamente la atención sobre Jessica Newton, quien había estado al frente de la franquicia peruana. La confirmación del cambio dejó abierto el interrogante sobre las razones de la transición, ya que ninguna de las partes ha explicado de forma pública los motivos de la salida de la organizadora.

Newton recurrió a su cuenta de Instagram luego de que se difundiera la designación de Fuster. Allí publicó una fotografía en la que aparece sonriente junto a un mensaje breve: “Si tienes que elegir, siempre elige ser feliz”.

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La publicación generó reacciones entre sus seguidores, algunos de los cuales vincularon la frase con el cambio de dirección en Miss Grand Perú. Una usuaria le preguntó si no había sido feliz al frente de la franquicia y en su relación con Nawat.

¿Qué dijo Jessica Newton tras ser reemplazada por Luciana Fuster en Miss Grand Perú?. Captura: IG.

La organizadora respondió sin entrar en detalles sobre su experiencia en el certamen. “Yo vivo el presente, por eso elijo ser feliz”, escribió en los comentarios de la publicación.

Por el momento, no se han anunciado declaraciones conjuntas entre Newton y Fuster ni mayores precisiones sobre el traspaso de la franquicia. La expectativa se concentra ahora en las medidas que adoptará la nueva directora y en la convocatoria que definirá a la próxima candidata peruana para Miss Grand International.

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