Perú

Papa León XIV en Perú: paso a paso para conseguir entradas en Ticketmaster para la misa en la Base Aérea Las Palmas

Cada entrada será nominada y deberá vincularse con un número de DNI o pasaporte. Cada persona podrá reclamar hasta ocho entradas para asistir a la cermonia que presidirá el pontífice

Una computadora portátil abierta sobre una mesa muestra en su pantalla la página web con el anuncio de la misa del papa León XIV
Las entradas para la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas son gratuitas y estarán disponibles a través de Ticketmaster del 5 al 8 de noviembre. (CAptura de video / Ticketmaster)
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A pocos días para la llegada de León XIV al Perú, Ticketmaster es la plataforma seleccionada para emitir las entradas gratuitas, digitales y nominativas para la Santa Misa que ofrecerá el pontífice el próximo lunes 16 de noviembre, a las 10:00 a.m., en la Base Aérea Las Palmas.

Según indicó la ticketera, el acceso a la plataforma virtual de distribución se organizará mediante una fila virtual con asignación aleatoria. La solicitud estará disponible por bloques del 5 al 8 de noviembre, desde las 10:00 a.m., a través del sitio web ticketmaster.pe. Los ciudadanos podrán entrar durante estos cuatro días a la plataforma para obtener su entrada gratis.

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Cada asistente deberá registrarse o iniciar sesión, además de consignar el nombre completo y el documento de identidad de cada persona que vaya a asistir al evento. Cada cuenta podrá gestionar hasta ocho entradas: una para el titular y hasta siete para acompañantes, que también deberán estar nominadas.

Papa León XIV
Papa León XIV

Las entradas serán personales e intransferibles. Una vez emitidas, no se podrán modificar los datos registrados y su ingreso solo se permitirá a los titulares de cada ticket asignado.

El día de la ceremonia será necesario presentar la entrada con código QR, en formato digital o impreso, junto con el documento de identidad físico. Los extranjeros deberán mostrar el pasaporte o el carné de extranjería.

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Los menores de edad podrán ingresar desde los 0 años, siempre que estén acompañados por su padre, madre o tutor y cuenten con su propia entrada. La información operativa se actualizará en ticketmaster.pe.

Nota en desarrollo...

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