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Directivo de Universitario revela la medida de clubes de Liga Peruana de Vóley tras fichar a Aixa Vigil: “No puedes ofender al presidente”

Fabrizio Acerbi dejó entrever que su relación con los dirigentes de otros equipos del campeonato se deterioró tras la contratación de la exvoleibolista de la Universidad San Martín

El directivo 'crema' dio una muestra de mala relación que tiene con los equipos de la Liga Peruana de Vóley a partir de la contratación de la punta nacional. Créditos: Tiempo Crema.
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Fabrizio Acerbi, jefe polideportivo de Universitario de Deportes, reveló una de las consecuencias de la contratación de Aixa Vigil, quien estaba afiliada a la Universidad San Martín antes del inicio de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027.

El dirigente afirmó que los demás clubes del campeonato decidieron excluirlo de las coordinaciones conjuntas. “Por el tema de Aixa nos sacaron del grupo de coordinación de los clubes en el vóley. Yo ya no estoy en ese grupo”, expresó en Tiempo Crema.

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Acerbi restó importancia a la medida y sostuvo que no cometió ninguna falta al fichar a la punta de la selección peruana. “Pero feliz de no estar, ¿no? Porque, si no estar es ir en contra de las cosas que afectan al club, voy a seguir no estando”, declaró.

El directivo también cuestionó a los equipos de la Liga Peruana de Vóley por sus críticas a Gino Vegas, presidente de la Federación Peruana de Vóley, quien intervino para que Vigil concretara su llegada a Universitario debido a que no tenía un contrato firmado con la Universidad San Martín.

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“Este es Universitario de Deportes y nosotros tenemos que liderar con el ejemplo y bajo ciertos valores que no vamos a pasar de ninguna manera. Uno puede criticar o no, pero no puede ofender a un presidente de una federación. No puedes tirar abajo la ley porque te provocó o porque te afectó”, añadió.

Acerbi ratificó su compromiso con la institución y aseguró que defenderá sus intereses. “Si hay otros que no lo quieren entender, cada uno es libre de actuar como quiera. Nosotros, todos los que estamos en el club, vamos a defender a Universitario de Deportes. Esto lo he dejado claro: no es el interés de Fabricio ni de Nancy. Esto es Universitario de Deportes y buscamos hacer lo mejor para el club. A veces sale, a veces uno puede equivocarse como persona, pero que no quede duda de que tenemos la mejor intención para eso”.

Directivo de Universitario revela la medida de clubes de Liga Peruana de Vóley tras fichar a Aixa Vigil.
Directivo de Universitario revela la medida de clubes de Liga Peruana de Vóley tras fichar a Aixa Vigil.

¿Qué pasó con Aixa Vigil?

Aixa Vigil protagonizó una controversia tras fichar por Universitario de Deportes mientras aún figuraba como afiliada a la Universidad San Martín. Según el reglamento, cada voleibolista peruana mantenía su afiliación con el club durante dos temporadas.

Pese a ello, Vigil optó por dejar San Martín porque no contaba con un contrato formal que respaldara esa permanencia. La Federación Peruana de Vóley aceptó su decisión, debido a que el club ‘santo’ no presentó ningún documento que impidiera su salida. De esta manera, la jugadora se sumó a la ‘U’ en la temporada 2026/2027.

Yudy Balcázar argumentó que el representante de la jugadora 'pisoteó' el reglamento peruano - Crédito: A Presión.

Universitario, líder de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027

Con Aixa Vigil como titular, Universitario de Deportes tuvo un arranque sólido en la primera fase de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. En la jornada inaugural, venció por 3-0 a Deportivo Soan y, en la segunda fecha, repitió el marcador ante Deportivo Wanka.

La ‘U’ lidera la tabla de posiciones con seis puntos y sin sets perdidos. Universidad San Martín suma la misma cantidad de unidades, aunque ocupa el segundo lugar por diferencia de sets.

En la próxima jornada, Universitario enfrentará a Olva Latino el sábado 31 de octubre, a las 19:00 horas, en el Polideportivo Lucha Fuentes de Villa El Salvador. Su rival llegará tras haberle ganado 3-0 al equipo Perú.

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