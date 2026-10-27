Consigue tu terreno o casa a precio de remate: Sunat subastará inmuebles mañana 28 de octubre

Sunat realizará subasta de inmuebles, con precios de remate. La inscripción es gratis. - Crédito Composición Infobae/Captura de Sunat

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Este miércoles 28 de octubre la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) realizará en Lima el sexto remate de bienes embargados a deudores que no regularizaron su situación a pesar de las distintas facilidades brindadas. En esta oportunidad se subastarán 29 bienes inmuebles valorizados en S/8 millones 822 mil 593,57.

Para participar en el remate solo debe presentar su DNI. La subasta se realizará bajo la modalidad de “sobre cerrado”, que permite a los postores presentar sus propuestas en un ánfora, resultando ganador quien haya realizado la mayor oferta económica, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos.

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Los interesados deberán acercarse a la sede de la Sunat, ubicada en Av. Arenales 335-357 en el Cercado de Lima (al costado del Fuero Militar Policial), cumpliendo las condiciones establecidas aquí o llamar a los celulares 970 589 308 y 964 408 217. La inscripción y participación es totalmente gratuita.

Sunat remata terrenos y viviendas

Entre los bienes que se rematarán destacan siete terrenos ubicados en Ica cuyos precios base oscilan entre S/349 mil y S/546 mil. También se incluye una casa en San Miguel, una vivienda en Villa El Salvador, una casa en Los Olivos y otra en Vista Alegre (Nazca) que pueden resultar de interés para quienes buscan adquirir inmuebles para vivienda o inversión.

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La lista entera de inmuebles a continuación:

Estacionamiento en San Isidro, Lima - S/54 mil 292,65

Estacionamiento en San Isidro, Lima - S/54 mil 292,65

Estacionamiento en Santiago de Surco, Lima - S/48 mil 834,62

Estacionamiento en San Isidro, Lima - S/44 mil 913,49

Estacionamiento en San Isidro, Lima - S/43 mil 110,50

Estacionamiento en San Isidro, Lima - S/42 mil 69,40

Estacionamiento en Jesús María, Lima - S/33 mil 963,38

Estacionamiento en Ancón, Lima - S/26 mil 987,45

Estacionamiento en Pueblo Libre, Lima - S/25 mil 933,76

Estacionamiento en Pueblo Libre, Lima - S/25 mil 524,74

Casa en San Miguel, Lima - S/756 mil 76,07

Casa en Los Olivos, Lima - S/350 mil 904,28

Casa en Vista Alegre (Nasca), Región Ica - S/198 mil 497,25

Local comercial en Cercado de Lima, Lima - S/57 mil 320,21

Local comercial en Cercado de Lima, Lima - S/45 mil 487,24

Oficina en San Juan de Lurigancho, Lima - S/42 mil 781,02

Oficina en San Juan de Lurigancho, Lima - S/28 mil 949,56

Terreno en Ica, Región Ica - S/546 mil 508,65

Terreno en Ica, Región Ica - S/352 mil 189,09

Terreno en Ica, Región Ica - S/351 mil 76,87

Terreno en Ica, Región Ica - S/350 mil 67,42

Terreno en Ica, Región Ica - S/350 mil 18,49

Terreno en Ica, Región Ica - S/349 mil 740,26

Terreno en Ica, Región Ica - S/349 mil 533,33

Terreno en Carabayllo, Lima - S/204 mil 42,51

Terreno en Villa El Salvador, Lima - S/29 mil 44,26

Vivienda en Villa El Salvador, Lima - S/565 mil 346,00

Departamento en Ancón, Lima - S/450 mil 482,29

Depósito en Surquillo, Lima - S/10 mil 664,26.

Así son las subasta de Sunat, con precios de remate para terrenos, locales comerciales, casas y departamentos.

Oficinas y locales comerciales

La oferta comprende, además, oficinas en San Juan de Lurigancho, locales comerciales en el Cercado de Lima y un departamento en Ancón. Asimismo, se rematarán terrenos en Carabayllo y Villa El Salvador, según la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) .

Cabe precisar que la subasta también contempla un grupo de estacionamientos en San Isidro, Pueblo Libre, Santiago de Surco, Jesús María y Ancón, que representan una alternativa atractiva en distritos con alta demanda. Por último, se incluye un depósito en Surquillo.

Un total de 17 inmuebles serán ofertados en la sede de Lima el próximo 24 de enero | Foto composición: Infobae Perú / Sunat.

¿Por qué Sunat remata estos bienes?

La subasta de la Sunat tiene como objetivo rematar bienes embargados a deudores que no regularizaron su situación tributaria pese a las distintas facilidades que se les brindaron. La oferta puede resultar de interés para quienes buscan un inmueble para vivienda o como inversión.

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Pero antes de ofertar, revisa en el portal oficial las condiciones y requisitos de cada bien. La adjudicación está sujeta al cumplimiento de los requisitos establecidos por la Sunat.

El enlace oficial es el siguiente: https://rematestributarios.sunat.gob.pe/