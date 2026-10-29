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Perú enfrentará a Alemania: día, hora y canal TV del duelo histórico en fútbol femenino

Será la primera vez que la ‘bicolor’ enfrente a un rival europeo y a una selección campeona del mundo. Conoce todos los detalles de este amistoso

Antonio 'Tano' Spinelli valoró este encuentro histórico con uno de los campeones del mundo. Créditos: FPF.
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Buenas noticias para el fútbol femenino. La selección peruana se enfrentará a Alemania, uno de los campeones del mundo en la historia, en un amistoso sin precedentes. La Federación Peruana de Fútbol (FPF) anunció el encuentro como parte de su apuesta por el crecimiento de la disciplina.

Programación del Perú vs Alemania

Perú se medirá ante Alemania el viernes 4 de diciembre, a las 16:00 horas de Perú, en Río de Janeiro, Brasil. Aún no se confirmó el estadio que albergará este duelo histórico para la ‘bicolor’.

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En otros países, el partido comenzará a las 15:00 horas en México; 16:00 horas en Colombia y Ecuador; 17:00 horas en Estados Unidos, Bolivia, Chile y Venezuela; y 18:00 horas en Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay.

Canal TV del Perú vs Alemania

El amistoso será transmitido por Bicolor+ Premium, servicio que cuesta S/6,99 mensuales. Infobae Perú también realizará la cobertura del partido a través de su página web.

Perú chocará con Alemania en duelo amistoso femenino el próximo viernes 4 de diciembre.
Perú chocará con Alemania en duelo amistoso femenino el próximo viernes 4 de diciembre.

La opinión de ‘Tano’ Spinelli sobre el Perú vs Alemania

El entrenador de la selección nacional, Antonio Spinelli, anunció el amistoso en una entrevista con Bicolor+. El técnico expresó su entusiasmo por enfrentar a un rival de jerarquía en el cierre de 2026, un año que consideró importante para la reconstrucción del fútbol femenino en el país.

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“Teníamos una sorpresa. Esta es la última ventana FIFA del año y, justamente, es la más larga, ya que permite disputar hasta tres partidos. Habíamos planteado que este fue un año muy importante para el fútbol femenino, quizá el más importante en la construcción del fútbol femenino aquí en Perú, sobre todo a nivel de selección y federación. Veníamos trabajando desde hace varios meses con esta posibilidad. De hecho, la invitación llegó a través de esta selección. Podemos anunciar oficialmente que la selección femenina de Perú jugará el último partido del año ante Alemania”, expresó.

El ‘Tano’ también resaltó la relevancia del rival. “Para nosotros es un orgullo y algo histórico. No hemos jugado nunca ante selecciones europeas ni ante campeonas del mundo. Alemania es campeona del mundo, fue semifinalista de la última Eurocopa, ganó tres Eurocopas, obtuvo la medalla de plata en los Juegos Olímpicos y también ganó los Juegos Olímpicos. Estamos hablando de una selección de fuste, como también lo es en masculino. En femenino, ocupa el tercer puesto del ranking FIFA. Es una selección que siempre aspira a ganar Mundiales o títulos en cada competición que disputa”.

Antonio Spinelli (Infobae Perú/Carlos Diaz)
Antonio Spinelli anunció el amistoso de Perú con Alemania en una entrevista. (Infobae Perú/Carlos Diaz)

Perú enfrentará a República Dominicana en la previa

Antes del amistoso ante Alemania, la selección peruana femenina disputará dos partidos de preparación contra República Dominicana durante la fecha FIFA de noviembre.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que ambos encuentros se jugarán en la Videnita de Chincha, sede que el equipo dirigido por Antonio Spinelli ya utilizó en anteriores jornadas de trabajo.

El primer duelo se jugará el viernes 27 de noviembre, desde las 11:00 horas. Perú volverá a enfrentar al conjunto centroamericano el domingo 29, a partir de las 15:00 horas.

Selección peruana femenina jugará dos amistosos ante República Dominicana.
Selección peruana femenina jugará dos amistosos ante República Dominicana. Crédito: La Bicolor.

Estos compromisos permitirán al comando técnico observar a más futbolistas y consolidar una base competitiva de cara a los próximos desafíos internacionales, entre ellos el duelo frente a Alemania.

Los últimos partidos de la selección peruana femenina fueron ante Filipinas, en octubre. La ‘bicolor’ ganó el primer amistoso por 2-1, con un doblete de Raquel Bilcape, y perdió el segundo por 2-0. Ambos encuentros se disputaron en la Videnita de Chincha.

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