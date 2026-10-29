UNI lanza cursos gratis sobre IA: conoce el link de la inscripción y la lista completa de materias

La UNI lanza más de 80 cursos gratuitos para el público - Créditos: Andina.

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La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), a través del Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones (CTIC), anunció la apertura del registro para su nueva convocatoria de cursos virtuales gratuitos con inteligencia artificial integrada.

Las matrículas estarán disponibles hasta el 02 de noviembre a través de su portal oficial (https://cursosgratuitos.uni.edu.pe/). El inicio general de clases está programado a partir del mismo día del cierra de inscripciones y está dirigido a estudiantes y egresados de universidades e institutos de todo el país, así como a personal de las Fuerzas Armadas, trabajadores del sector público y miembros de la sociedad civil.

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El Programa de Iniciación Tecnológica (PIT) reúne una propuesta formativa orientada a distintas áreas de especialización, como análisis de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial, programación, gestión de proyectos, diseño digital e ingeniería - Créditos: Magnific.

Para acceder a estos cursos, los postulantes deben contar con un correo institucional perteneciente a su centro de estudios o entidad pública (@institución.gob.pe), permitiéndose también la inscripción de integrantes de la sociedad civil con cuenta de Gmail.

La oferta formativa contempla clases en vivo dictadas por docentes experimentados y acceso a un aula virtual con contenidos actualizados en áreas como Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Gestión de Proyectos, Cloud Computing y Ciencia de Datos. Quienes culminen satisfactoriamente podrán optar por un certificado con un costo de S/50 por curso.

El Programa de Iniciación Tecnológica (PIT) contempla una oferta académica enfocada en diversas áreas de especialización, entre ellas análisis de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial, programación, gestión de proyectos, diseño digital e ingeniería - Créditos: Andina.

¿Cuáles son los cursos disponibles?

Análisis de Datos con Excel

Ciencia de Datos 1: Exploratory Data Analysis

Ciencia de Datos 2: Big Data

Estadística básica con SPSS

Excel con Macros

Power BI - Básico

Power BI - Intermedio

SQL - BASE DE DATOS 1

SQL - BASE DE DATOS 2

CCNA CISCO: Automation & Security

CCNA CISCO: Fundamentos de Redes

CCNA CISCO: Switching & Wireless

Ciberseguridad: Análisis de malware (C|AM)

Ciberseguridad: CyberSOC (C|CS)

Ciberseguridad: Ethical Hacking (C|EH)

Ciberseguridad: Pentesting Web (C|PW)

Ciberseguridad: Pentesting y Técnicas de Ataque (C|PTA)

Ciberseguridad: Seguridad Perimetral (C|SP)

Fundamentos de Firewall Fortinet

Ansible: Automatización de Servidores en Linux

AWS Architect 1

Azure Fundamentals

Cloud Computing: AWS - Azure - Google Cloud

Fundamentos de Docker: Crea y Despliega Aplicaciones

Fundamentos de Linux

Git y GitHub: Control de Versiones Software

CANVA: Diseño Visual Creativo

Diseño Gráfico con Inteligencia Artificial

Comunicación de Alto Impacto

Diseño y Gestión de Proyectos I+D+i+e

Fundamentos de Gestión de Proyectos bajo el enfoque PMI - 1

Fundamentos de Gestión de Proyectos bajo el enfoque PMI - 2

Fundamentos de Gestión de Proyectos bajo el enfoque Scrum

Fundamentos de Proyectos de Inversión Pública

Gestión del Tiempo

Ingeniería de la Cadena de Suministro (Steam Logistics)

Liderazgo y Trabajo en Equipo

MS Project aplicado a la Gestión de Proyectos

Primavera P6 - Enterprise Project Portfolio Management

Análisis de Negocio para la Transformación Digital

Business Process Management - BPM con software Bizagi

Finanzas: Principios y Tendencias para la Toma de Decisiones Tecnológicas

Gestión Financiera con Excel

Gestión por Procesos

Lean Manufacturing

Six Sigma

Autocad 1: Dibujos planos a escala

Autocad 2: Dibujos (isometría e Impresiones)

Autocad 3: Renderizado e Iluminación

Autodesk Inventor

Fundamentos de Civil 3D

Modelado para edificaciones con BIM 1 (Revit)

Modelado para edificaciones con BIM 2: Elaboración de expedientes técnicos

Solidworks

Aplicaciones de Inteligencia Artificial

Automatización de Negocios con Gemini

Computación Cuántica

Fundamentos de ESP32: IOT

Fundamentos de Geovisores Web

Geoinformática y Teledetección Aplicada

IA aplicada a la Gestión Pública: Recursos Humanos

Procesamiento de Imágenes con openCV

Fundamentos de ISO 14001 - Sistema de Gestión Ambiental

Fundamentos de ISO 19011 - Auditoría de Sistemas de Gestión

Fundamentos de ISO 27001: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información

Fundamentos de ISO 31000: Gestión del Riesgo

Fundamentos de ISO 45001:2018 - Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Fundamentos de ISO 9001 - Sistema de Gestión de la Calidad

Fundamentos de ISO/IEC 17025 - Gestión de la Calidad en Laboratorios de Ensayo y Calibración

Fundamentos de ITIL® 4

Fundamentos de SSOMA

Copilot Office 365

Herramientas Digitales Básicas: Excel y Word

Power Apps

Power Automate

Desarrollo de Aplicaciones con Inteligencia Artificial Gemini

Fundamentos de C++

Javascript Básico

LATEX

Programación en PYTHON Básico

Programación en PYTHON Intermedio

Para resolver dudas o solicitar más detalles, los interesados pueden escribir vía WhatsApp al 971 683 282 o enviar un mensaje al correo electrónico pit@uni.edu.pe. De igual forma, es posible acercarse directamente a las instalaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para recibir atención de manera presencial.

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