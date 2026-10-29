Perú

UNI lanza cursos gratis sobre IA: conoce el link de la inscripción y la lista completa de materias

Los cursos cuentan con la guía de docentes especializados y permiten ingresar a un aula virtual para consultar las sesiones grabadas y reforzar los conocimientos adquiridos a lo largo de la capacitación

cursos gratis-UNI-Perú-23 de abril
La UNI lanza más de 80 cursos gratuitos para el público - Créditos: Andina.
Guardar

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), a través del Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones (CTIC), anunció la apertura del registro para su nueva convocatoria de cursos virtuales gratuitos con inteligencia artificial integrada.

Las matrículas estarán disponibles hasta el 02 de noviembre a través de su portal oficial (https://cursosgratuitos.uni.edu.pe/). El inicio general de clases está programado a partir del mismo día del cierra de inscripciones y está dirigido a estudiantes y egresados de universidades e institutos de todo el país, así como a personal de las Fuerzas Armadas, trabajadores del sector público y miembros de la sociedad civil.

PUBLICIDAD

El Programa de Iniciación Tecnológica (PIT) reúne una propuesta formativa orientada a distintas áreas de especialización, como análisis de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial, programación, gestión de proyectos, diseño digital e ingeniería - Créditos: Magnific.
El Programa de Iniciación Tecnológica (PIT) reúne una propuesta formativa orientada a distintas áreas de especialización, como análisis de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial, programación, gestión de proyectos, diseño digital e ingeniería - Créditos: Magnific.

Para acceder a estos cursos, los postulantes deben contar con un correo institucional perteneciente a su centro de estudios o entidad pública (@institución.gob.pe), permitiéndose también la inscripción de integrantes de la sociedad civil con cuenta de Gmail.

La oferta formativa contempla clases en vivo dictadas por docentes experimentados y acceso a un aula virtual con contenidos actualizados en áreas como Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Gestión de Proyectos, Cloud Computing y Ciencia de Datos. Quienes culminen satisfactoriamente podrán optar por un certificado con un costo de S/50 por curso.

El Programa de Iniciación Tecnológica (PIT) contempla una oferta académica enfocada en diversas áreas de especialización, entre ellas análisis de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial, programación, gestión de proyectos, diseño digital e ingeniería - Créditos: Andina.
El Programa de Iniciación Tecnológica (PIT) contempla una oferta académica enfocada en diversas áreas de especialización, entre ellas análisis de datos, ciberseguridad, inteligencia artificial, programación, gestión de proyectos, diseño digital e ingeniería - Créditos: Andina.

¿Cuáles son los cursos disponibles?

  • Análisis de Datos con Excel
  • Ciencia de Datos 1: Exploratory Data Analysis
  • Ciencia de Datos 2: Big Data
  • Estadística básica con SPSS
  • Excel con Macros
  • Power BI - Básico
  • Power BI - Intermedio
  • SQL - BASE DE DATOS 1
  • SQL - BASE DE DATOS 2
  • CCNA CISCO: Automation & Security
  • CCNA CISCO: Fundamentos de Redes
  • CCNA CISCO: Switching & Wireless
  • Ciberseguridad: Análisis de malware (C|AM)
  • Ciberseguridad: CyberSOC (C|CS)
  • Ciberseguridad: Ethical Hacking (C|EH)
  • Ciberseguridad: Pentesting Web (C|PW)
  • Ciberseguridad: Pentesting y Técnicas de Ataque (C|PTA)
  • Ciberseguridad: Seguridad Perimetral (C|SP)
  • Fundamentos de Firewall Fortinet
  • Ansible: Automatización de Servidores en Linux
  • AWS Architect 1
  • Azure Fundamentals
  • Cloud Computing: AWS - Azure - Google Cloud
  • Fundamentos de Docker: Crea y Despliega Aplicaciones
  • Fundamentos de Linux
  • Git y GitHub: Control de Versiones Software
  • CANVA: Diseño Visual Creativo
  • Diseño Gráfico con Inteligencia Artificial
  • Comunicación de Alto Impacto
  • Diseño y Gestión de Proyectos I+D+i+e
  • Fundamentos de Gestión de Proyectos bajo el enfoque PMI - 1
  • Fundamentos de Gestión de Proyectos bajo el enfoque PMI - 2
  • Fundamentos de Gestión de Proyectos bajo el enfoque Scrum
  • Fundamentos de Proyectos de Inversión Pública
  • Gestión del Tiempo
  • Ingeniería de la Cadena de Suministro (Steam Logistics)
  • Liderazgo y Trabajo en Equipo
  • MS Project aplicado a la Gestión de Proyectos
  • Primavera P6 - Enterprise Project Portfolio Management
  • Análisis de Negocio para la Transformación Digital
  • Business Process Management - BPM con software Bizagi
  • Finanzas: Principios y Tendencias para la Toma de Decisiones Tecnológicas
  • Gestión Financiera con Excel
  • Gestión por Procesos
  • Lean Manufacturing
  • Six Sigma
  • Autocad 1: Dibujos planos a escala
  • Autocad 2: Dibujos (isometría e Impresiones)
  • Autocad 3: Renderizado e Iluminación
  • Autodesk Inventor
  • Fundamentos de Civil 3D
  • Modelado para edificaciones con BIM 1 (Revit)
  • Modelado para edificaciones con BIM 2: Elaboración de expedientes técnicos
  • Solidworks
  • Aplicaciones de Inteligencia Artificial
  • Automatización de Negocios con Gemini
  • Computación Cuántica
  • Fundamentos de ESP32: IOT
  • Fundamentos de Geovisores Web
  • Geoinformática y Teledetección Aplicada
  • IA aplicada a la Gestión Pública: Recursos Humanos
  • Procesamiento de Imágenes con openCV
  • Fundamentos de ISO 14001 - Sistema de Gestión Ambiental
  • Fundamentos de ISO 19011 - Auditoría de Sistemas de Gestión
  • Fundamentos de ISO 27001: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
  • Fundamentos de ISO 31000: Gestión del Riesgo
  • Fundamentos de ISO 45001:2018 - Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
  • Fundamentos de ISO 9001 - Sistema de Gestión de la Calidad
  • Fundamentos de ISO/IEC 17025 - Gestión de la Calidad en Laboratorios de Ensayo y Calibración
  • Fundamentos de ITIL® 4
  • Fundamentos de SSOMA
  • Copilot Office 365
  • Herramientas Digitales Básicas: Excel y Word
  • Power Apps
  • Power Automate
  • Desarrollo de Aplicaciones con Inteligencia Artificial Gemini
  • Fundamentos de C++
  • Javascript Básico
  • LATEX
  • Programación en PYTHON Básico
  • Programación en PYTHON Intermedio

Para resolver dudas o solicitar más detalles, los interesados pueden escribir vía WhatsApp al 971 683 282 o enviar un mensaje al correo electrónico pit@uni.edu.pe. De igual forma, es posible acercarse directamente a las instalaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para recibir atención de manera presencial.

PUBLICIDAD

Temas Relacionados

UNIcursos gratisinteligencia artificialIAUniversidad Nacional de Ingenieríaperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Luego de una década, el clásico regresa al estadio Alberto Gallardo con una cita crucial para que los ‘celestes’ renueven sus chances de aspirar al título

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Independencia: JEE proclama como primer regidor al actual alcalde Alfredo Reynaga

Jurado de Lima Norte no se pronunció sobre el aparente caso de reelección inmediata. Al igual que en otros casos detectados, quien postulaba al cargo de burgomaestre renunció en medio del proceso electoral

Independencia: JEE proclama como primer regidor al actual alcalde Alfredo Reynaga

SUTEP afirma que “la huelga nacional no es un imposible” si el Gobierno no atiende sus demandas

Las demandas incluyen un mayor financiamiento educativo, reglamentación de pensiones, así como subsidios destinados a las familias de profesores fallecidos, según expuso la dirigencia sindical

SUTEP afirma que “la huelga nacional no es un imposible” si el Gobierno no atiende sus demandas

Nuevo sueldo mínimo de S/1.230 ya se paga y Sunat aprobó nueva versión de planilla electrónica

Alza de la RMV ya se aplica para los sueldos que se pagan este octubre por las labores del mes. También la Sunat adecuó la PDT Planilla Electrónica-Plame

Nuevo sueldo mínimo de S/1.230 ya se paga y Sunat aprobó nueva versión de planilla electrónica

Concierto gratuito de Max Castro: fecha, lugar y detalles para asistir

El intérprete convocó a sus seguidores para una presentación especial, que tendrá capacidad reducida y requerirá registro antes del ingreso

Concierto gratuito de Max Castro: fecha, lugar y detalles para asistir
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Independencia: JEE proclama como primer regidor al actual alcalde Alfredo Reynaga

Independencia: JEE proclama como primer regidor al actual alcalde Alfredo Reynaga

Reprograman audiencia donde se evaluará exclusión de Marisel Linares: Juez sufrió accidente

El TC ya tomó una decisión sobre la ley de amnistía a policías y militares

Renuncia el vocero de Ahora Nación en la Cámara de Diputados

Vladimiro Montesinos saldría en noviembre y estaría dispuesto a asesorar al Gobierno, afirma su abogado

ENTRETENIMIENTO

Concierto gratuito de Max Castro: fecha, lugar y detalles para asistir

Concierto gratuito de Max Castro: fecha, lugar y detalles para asistir

Luciana Fuster agradece ser la nueva directora del Miss Grand Perú y anuncia cambios: “Se me presentó la oportunidad y la acepté”

Cassandra Sánchez de la Madrid publica mensaje tras salida de Jessica Newton y nombramiento de Luciana Fuster en Miss Grand Perú

Marko, el comediante que fue delivery y hoy triunfa en YouTube con ‘Caso 1992’: su agradecimiento a Perú y admiración por Hablando Huevadas

Leslie Stewart se pronuncia tras atropello de su hijo a anciana de 82 años y asegura que la familia le pide 50 mil soles

DEPORTES

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Clausura y Acumulada

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026 HOY: así van los equipos en la fecha 14 del Torneo Clausura y Acumulada

Directivo de Universitario revela la medida de clubes de Liga Peruana de Vóley tras fichar a Aixa Vigil: “No puedes ofender al presidente”

Perú enfrentará a Alemania: día, hora y canal TV del duelo histórico en fútbol femenino

Alianza Lima vs Sporting Cristal EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Julieta Lazcano confiesa cómo quedó su relación con jugadoras de Alianza Lima y el impacto de las críticas: “Se habló mucho de mi profesionalismo”