UNI lanza cursos gratis sobre IA: conoce el link de la inscripción y la lista completa de materias

La Universidad Nacional de Ingeniería (UNI), a través del Centro de Tecnologías de Información y Comunicaciones (CTIC), anunció la apertura del registro para su nueva convocatoria de cursos virtuales gratuitos con inteligencia artificial integrada.
Las matrículas estarán disponibles hasta el 02 de noviembre a través de su portal oficial (https://cursosgratuitos.uni.edu.pe/). El inicio general de clases está programado a partir del mismo día del cierra de inscripciones y está dirigido a estudiantes y egresados de universidades e institutos de todo el país, así como a personal de las Fuerzas Armadas, trabajadores del sector público y miembros de la sociedad civil.
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Para acceder a estos cursos, los postulantes deben contar con un correo institucional perteneciente a su centro de estudios o entidad pública (@institución.gob.pe), permitiéndose también la inscripción de integrantes de la sociedad civil con cuenta de Gmail.
La oferta formativa contempla clases en vivo dictadas por docentes experimentados y acceso a un aula virtual con contenidos actualizados en áreas como Inteligencia Artificial, Ciberseguridad, Gestión de Proyectos, Cloud Computing y Ciencia de Datos. Quienes culminen satisfactoriamente podrán optar por un certificado con un costo de S/50 por curso.
¿Cuáles son los cursos disponibles?
- Análisis de Datos con Excel
- Ciencia de Datos 1: Exploratory Data Analysis
- Ciencia de Datos 2: Big Data
- Estadística básica con SPSS
- Excel con Macros
- Power BI - Básico
- Power BI - Intermedio
- SQL - BASE DE DATOS 1
- SQL - BASE DE DATOS 2
- CCNA CISCO: Automation & Security
- CCNA CISCO: Fundamentos de Redes
- CCNA CISCO: Switching & Wireless
- Ciberseguridad: Análisis de malware (C|AM)
- Ciberseguridad: CyberSOC (C|CS)
- Ciberseguridad: Ethical Hacking (C|EH)
- Ciberseguridad: Pentesting Web (C|PW)
- Ciberseguridad: Pentesting y Técnicas de Ataque (C|PTA)
- Ciberseguridad: Seguridad Perimetral (C|SP)
- Fundamentos de Firewall Fortinet
- Ansible: Automatización de Servidores en Linux
- AWS Architect 1
- Azure Fundamentals
- Cloud Computing: AWS - Azure - Google Cloud
- Fundamentos de Docker: Crea y Despliega Aplicaciones
- Fundamentos de Linux
- Git y GitHub: Control de Versiones Software
- CANVA: Diseño Visual Creativo
- Diseño Gráfico con Inteligencia Artificial
- Comunicación de Alto Impacto
- Diseño y Gestión de Proyectos I+D+i+e
- Fundamentos de Gestión de Proyectos bajo el enfoque PMI - 1
- Fundamentos de Gestión de Proyectos bajo el enfoque PMI - 2
- Fundamentos de Gestión de Proyectos bajo el enfoque Scrum
- Fundamentos de Proyectos de Inversión Pública
- Gestión del Tiempo
- Ingeniería de la Cadena de Suministro (Steam Logistics)
- Liderazgo y Trabajo en Equipo
- MS Project aplicado a la Gestión de Proyectos
- Primavera P6 - Enterprise Project Portfolio Management
- Análisis de Negocio para la Transformación Digital
- Business Process Management - BPM con software Bizagi
- Finanzas: Principios y Tendencias para la Toma de Decisiones Tecnológicas
- Gestión Financiera con Excel
- Gestión por Procesos
- Lean Manufacturing
- Six Sigma
- Autocad 1: Dibujos planos a escala
- Autocad 2: Dibujos (isometría e Impresiones)
- Autocad 3: Renderizado e Iluminación
- Autodesk Inventor
- Fundamentos de Civil 3D
- Modelado para edificaciones con BIM 1 (Revit)
- Modelado para edificaciones con BIM 2: Elaboración de expedientes técnicos
- Solidworks
- Aplicaciones de Inteligencia Artificial
- Automatización de Negocios con Gemini
- Computación Cuántica
- Fundamentos de ESP32: IOT
- Fundamentos de Geovisores Web
- Geoinformática y Teledetección Aplicada
- IA aplicada a la Gestión Pública: Recursos Humanos
- Procesamiento de Imágenes con openCV
- Fundamentos de ISO 14001 - Sistema de Gestión Ambiental
- Fundamentos de ISO 19011 - Auditoría de Sistemas de Gestión
- Fundamentos de ISO 27001: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
- Fundamentos de ISO 31000: Gestión del Riesgo
- Fundamentos de ISO 45001:2018 - Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo
- Fundamentos de ISO 9001 - Sistema de Gestión de la Calidad
- Fundamentos de ISO/IEC 17025 - Gestión de la Calidad en Laboratorios de Ensayo y Calibración
- Fundamentos de ITIL® 4
- Fundamentos de SSOMA
- Copilot Office 365
- Herramientas Digitales Básicas: Excel y Word
- Power Apps
- Power Automate
- Desarrollo de Aplicaciones con Inteligencia Artificial Gemini
- Fundamentos de C++
- Javascript Básico
- LATEX
- Programación en PYTHON Básico
- Programación en PYTHON Intermedio
Para resolver dudas o solicitar más detalles, los interesados pueden escribir vía WhatsApp al 971 683 282 o enviar un mensaje al correo electrónico pit@uni.edu.pe. De igual forma, es posible acercarse directamente a las instalaciones de la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) para recibir atención de manera presencial.
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