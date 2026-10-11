Perú

Miembro del JNE viaja a Panamá esta semana sin que se resuelva si Rafael López Aliaga recibirá credenciales como alcalde de Lima

El Jurado Nacional de Elecciones deberá determinar si el líder de Renovación Popular, quien ya recibió credenciales para el periodo 2023-2026, puede recibir otras para el periodo siguiente

Miembro del JNE viaja a Panamá esta semana sin que se resuelva si Rafael López Aliaga recibirá credenciales como alcalde de Lima. (Foto: Composición - Infobae)
Miembro del JNE viaja a Panamá esta semana sin que se resuelva si Rafael López Aliaga recibirá credenciales como alcalde de Lima. (Foto: Composición - Infobae)
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El miembro titular del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, Rubén Jaime Torres Cortez, fue autorizado por el JNE para realizar un viaje a Panamá entre el 13 al 16 de octubre de 2026 y participar en la Séptima Asamblea Plenaria de la Red Mundial de Justicia Electoral entre los días 14 y 15 de octubre. Esto mientras la institución aún no emite un pronunciamiento oficial sobre si Rafael López Aliaga, quien podría ganar las Elecciones Municipales, podrá recibir o no las credenciales de alcalde electo.

La Presidencia del Tribunal Electoral de Panamá, que encabeza la Red Mundial de Justicia Electoral, invitó al presidente del Jurado Nacional de Elecciones o a su delegado a participar del evento. Es por ellos que Torres Cortez viaja en calidad de representante de la entidad.

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Según la norma legal emitida en el Diario El Peruano, el Tribunal Electoral de Panamá asumirá los gastos de pasajes aéreos, hospedaje, alimentación y transporte interno del funcionario peruano.

El Jurado Nacional de Elecciones destinará S/ 244,80 para la póliza de seguro internacional de Torres Cortez. La Oficina General de Planeamiento, Presupuesto y Modernización certificó el 25 de septiembre la disponibilidad de esos recursos en el presupuesto del pliego 031 para el ejercicio fiscal 2026.

Roberto Burneo viste un traje oscuro, anteojos y una cinta oficial roja y blanca mientras habla por un micrófono ante un podio
El Jurado Nacional de Elecciones aún no se pronuncia respecto a la situación en caso de que la lista de Renovación Popular sea la ganadora en las elecciones municipales para la alcaldía de Lima.

JNE decidirá si entrega credencial de alcalde a Rafael López Aliaga

El Pleno del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) deberá decidir si entrega la credencial de alcalde de Lima a Rafael López Aliaga si es que los resultados oficiales confirman el boca de urna de Datum para América Televisión.

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Como se recuerda, el líder de Renovación Popular postuló como primer regidor de Lima en las Elecciones Municipales ; sin embargo, debido a que Luis Rubio renunció a su candidatura a la alcaldía, quien asumiría el cargo de burgomaestre sería el propio López Aliaga.

En este punto es que llega la controversia porque López Aliaga fue elegido alcalde para el periodo 2023-2026 y la Constitución prohíbe la reelección inmediata de alcaldes.

El líder de Renovación Popular sostiene que su postulación no infringe dicha prohibición ya que no postula al cargo de alcalde, sino al de teniente alcalde y que en procesos anteriores se han registrado casos similares. Pero políticos y expertos cuestionan esa interpretación.

El ultraderechista Rafael López Aliaga, virtual ganador de la elección para alcalde de Lima, este domingo durante una rueda de prensa en Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejía
El ultraderechista Rafael López Aliaga, virtual ganador de la elección para alcalde de Lima, este domingo durante una rueda de prensa en Lima (Perú). EFE/ John Reyes Mejía

El tema se planteó en diversas oportunidades durante el proceso de inscripción, pero el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, por mayoría, se limitó a decir que la postulación de un alcalde como primer regidor no estaba prohibida.

Renovación Popular no descarta denunciar al presidente del JNE

La diputada Roxana Rocha, de Renovación Popular, afirmó que su partido no descarta denunciar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, si el organismo electoral adopta una decisión contraria a Rafael López Aliaga, quien figura como primer regidor de la lista de su agrupación para la alcaldía de Lima y que sería el encargado de asumir por segunda vez el cargo de alcalde luego de la renuncia del candidato Luis Rubio.

“Eso es una decisión que lo tomará el Comité Ejecutivo Nacional en su oportunidad de presentarse el negado caso”, declaró la parlamentaria a la prensa luego de conocerse los resultados iniciales de la elección.

Consultada expresamente sobre si su agrupación podría presentar una denuncia contra Burneo desde el Parlamento bicameral, la parlamentaria respondió: “No lo descartamos”, aunque remarcó que, por el momento, no existe una decisión al respecto.

Rocha señaló además que confía en que el JNE resolverá el caso conforme a la legislación electoral. “Pensamos que el Jurado Nacional de Elecciones lo está pensando. Son cinco los miembros y van a emitir una resolución justa y dentro del marco de la ley”, afirmó.

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