Corte de agua para este lunes 12 de octubre por más de 10 horas: ¿Cuáles son las zonas afectadas?

Sedapal aconsejó a los usuarios reservar agua con anticipación en una cantidad suficiente para atender sus necesidades básicas mientras dure la suspensión del servicio - Créditos: Magnific.

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Sedapal anunció una nueva interrupción del servicio de agua potable para este lunes 12 de octubre en sectores de Lima Metropolitana. La suspensión se debe a trabajos de mantenimiento y optimización de las redes de distribución, que afectarán temporalmente a viviendas y negocios de las zonas comprendidas en el cronograma.

De acuerdo con la empresa, las intervenciones tienen como finalidad mejorar las condiciones de funcionamiento de la infraestructura de abastecimiento. La reposición del suministro se realizará de forma progresiva, una vez finalizadas las labores previstas en cada distrito.

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Frente a la restricción, Sedapal exhortó a los usuarios a tomar precauciones y reservar agua con anticipación para atender sus necesidades esenciales durante las horas en que no contarán con el servicio.

Sedapal anunció que está programado un corte de agua para lunes 12 de octubre - Créditos: Andina.

¿Cuáles son las zonas afectadas?

Villa María del Triunfo

A. H. Nuevo Horizonte

A. H. Fernando Belaúnde Terry

A. H. Las Antillas

A. H. Asunción de Cachuy

P.J. San Gabriel Alto

A. H. 8 de Diciembre

A. H. Virgen de Cocharcas

A. H. Señor de los Milagros

A. H. Ampl. Monte Bektu

A. H. Las Torres de San Gabriel Alto

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

San Juan de Lurigancho

A. H. Santa María Ampliación Sector Parcela 3

Agru. Corazón de Jesús Ampliación

A. H. Siglo XXI Sector Señor de los Milagros

A. H. Siglo XXI Sector Corazón de Jesús

A. H. Siglo XXI Sector Primavera

A. H. Siglo XXI Sector 27 de Marzo II etapa

Hora: 8 a. m. - 7 p. m.

Chaclacayo

Asoc. Los Cedros

Asoc. Ex - Fundo Bartolomé

Asoc. Huascarán

Asoc. Los Pinos

Asoc. Valle Hermoso

Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Sedapal exhortó a los vecinos a reservar agua antes del corte, en una cantidad suficiente para atender sus necesidades esenciales mientras dure la suspensión del suministro - Créditos: Magnific.

El Aquafono de Sedapal es un canal de atención para resolver dudas, reportar incidencias en las redes y recibir información sobre trámites relacionados con el agua potable y el alcantarillado en Lima y Callao. Los usuarios pueden comunicarse al (01) 317-8000, tanto desde un celular como desde un teléfono fijo.

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A través de esta línea, la empresa identifica cada solicitud y la deriva al área encargada. Para facilitar la atención, se recomienda tener a la mano el número de suministro, ubicado en la parte superior derecha del recibo de agua. En caso de no contar con esta información, es posible presionar el asterisco (*) cuando lo indique la operadora.

Además de la atención telefónica, Sedapal ofrece herramientas digitales para realizar consultas comerciales y acceder a información sobre el servicio. Según la entidad, el Aquafono funciona las 24 horas del día, mientras que la Oficina Virtual permite consultar datos del suministro sin necesidad de desplazarse hasta una sede presencial.

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Consejos ante el corte de agua

Almacena agua con anticipación en recipientes limpios y reserva una cantidad suficiente para beber, cocinar y realizar actividades de higiene personal durante la suspensión del servicio.

Utiliza depósitos seguros y mantenlos bien tapados para evitar que el agua se contamine mientras permanezca almacenada.

Administra las reservas según las necesidades de cada integrante del hogar y evita desperdiciar el recurso en actividades que puedan postergarse.

Reduce temporalmente el consumo de agua en tareas como lavar ropa, limpiar patios o regar jardines hasta que se restablezca el abastecimiento.

Consulta los canales oficiales de Sedapal para conocer los horarios del corte y las actualizaciones sobre la reposición del suministro en tu zona.