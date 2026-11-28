Adrián Solís figura junto a un retrato en blanco y negro de Susy Aponte en el marco de una investigación policial. (Infobae Perú)

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El Poder Judicial dictó 18 meses de prisión preventiva contra Adrián José Solís Ruiz, ciudadano venezolano señalado por la Fiscalía como el presunto cabecilla del asesinato de la comunicadora y excandidata Susy Ysabel Aponte Polo, conocida como “China Polo”, el 19 de septiembre de 2026 en la ciudad de Caraz, provincia de Huaylas.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de la Provincia de Huaylas resolvió declarar fundado el requerimiento presentado por el fiscal Raúl Godos Sedán, quien expuso 51 elementos de convicción para sustentar la imputación por el delito de sicariato agravado. La resolución, a la que accedió Infobae, ordenó, además, oficiar a la Policía Nacional del Perú y notificar a la Oficina Central Nacional Interpol-Lima para tramitar la difusión internacional del mandato.

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La imputación

Según la tesis fiscal, Solís Ruiz no habría efectuado los disparos que mataron a Aponte Polo, sino que desempeñó un papel de intermediación entre una persona aún no identificada, conocida con el apodo de “Puré”, y Luis Iván Obispo Díaz, señalado como el ejecutor material del ataque.

Un documento judicial de Perú dispone dieciocho meses de prisión preventiva para Adrián José Solís Ruiz por la presunta comisión del delito de sicariato agravado.

La Fiscalía sostiene que, durante la primera semana de septiembre, Solís Ruiz contactó a Obispo Díaz desde Lima para proponerle el asesinato, con un pago inicial de 10 mil soles que luego se elevó a 15 mil soles a pedido del ejecutor. El 14 de septiembre, ambos se reunieron en Nuevo Chimbote, donde Solís Ruiz le habría entregado una pistola semiautomática Glock abastecida y le indicó que la víctima participaría en una actividad política cerca de la Universidad Tecnológica del Perú. El ataque no se concretó ese día por la presencia de efectivos policiales.

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Un segundo encuentro tuvo lugar el 15 de septiembre en Huaraz, donde se sumaron al grupo Alexandra Toro Montezuma, pareja de Solís Ruiz, y un ciudadano venezolano conocido como “Morocho”. El crimen finalmente se consumó cuatro días después, cuando Obispo Díaz interceptó a Aponte Polo en las inmediaciones del Mercado Central La Explanada y le disparó en la cabeza.

Tras el asesinato, Solís Ruiz escapó de Perú junto a Toro Montezuma, su pareja y también señalada como involucrada en el crimen contra la China Polo. El juzgado dispuso que la ejecución de la medida se concretaría una vez que fuera puesto a disposición de la jurisdicción peruana.

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Solís Ruiz permanece actualmente detenido en Venezuela. Toro Montezuma, por su parte, murió semanas después en un accidente de tránsito ocurrido en territorio venezolano.

‘China Polo’ fue asesinada en plena campaña electoral. Captura: YouTube.

Involucrado

El juzgado valoró como principal elemento de vinculación la declaración del propio Obispo Díaz, quien reconoció haber ejecutado el asesinato y relató que una persona identificada como “José” —a quien la Fiscalía vincula con Solís Ruiz— le propuso el crimen, le entregó el arma utilizada y coordinó los desplazamientos del grupo hasta Caraz.

La defensa técnica de Solís Ruiz cuestionó que ninguno de los elementos individuales —actas de registro, pericias balísticas, informes de necropsia, declaraciones testimoniales— mencionara su nombre de manera directa. El juzgado respondió que la evaluación debía realizarse de forma conjunta y no fragmentada, y recordó que el delito de sicariato sanciona también a quien ordena, encarga o actúa como intermediario en un sicariato, sin necesidad de haber accionado el arma.

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Decisión

El Juzgado determinó que concurrían los tres presupuestos exigidos por el Código Procesal Penal: sospecha fuerte de participación, prognosis de pena grave y peligro procesal, este último vinculado con el riesgo de fuga y la insuficiencia de medidas alternativas para asegurar la comparecencia del investigado.

El plazo de 18 meses, el máximo previsto para procesos complejos, se justificó por la pluralidad de personas investigadas, la extensión de las diligencias financieras y tecnológicas pendientes, y la necesidad de cooperación judicial internacional dado que la mayoría de los implicados son de nacionalidad venezolana.

La investigación continúa además sobre otros presuntos implicados, entre ellos Ronald José Toro Ardila, señalado como financista del crimen, y Paola Valderrama Salazar, identificada recientemente como una nueva presunta financista de la organización.

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