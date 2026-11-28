El afiche del evento La Noche Dorada 2 presenta una estructura circular iluminada con luces doradas sobre un fondo estelar junto con el logotipo de la producción.

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La agenda de boxeo entre creadores de contenido tendrá este sábado 28 de noviembre una de sus principales citas en Lima. ‘La Noche Dorada 2’, organizada por el streamer peruano ElZeein, reúne a 16 figuras digitales de Perú, Colombia, Chile y Ecuador en una cartelera de ocho combates que cerrará con el cruce entre Cañita y JH de la Cruz.

El evento se desarrolla en el Coliseo Eduardo Dibós, situado en el distrito limeño de San Borja. Además de las peleas, la programación incluye una alfombra dorada para invitados y presentaciones musicales, entre ellas las de Hermanos Yaipén y Bareto.

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La transmisión será gratuita y estará disponible para el público internacional mediante la plataforma Kick. La señal oficial se emitirá en el canal del organizador, ElZeein en Kick , sin transmisión confirmada por televisión abierta o de pago.

La transmisión de ‘La Noche Dorada 2’

La programación de ‘La Noche Dorada 2′ comenzó pasadas las 15:00 horas en Perú este sábado 28 de noviembre. Ese horario también corresponde a Colombia, Ecuador, Panamá y la costa este de Estados Unidos.

Para México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y la zona central de Estados Unidos, el inicio está previsto a las 14:00 horas. En tanto, el público de Venezuela, Bolivia, Puerto Rico y República Dominicana podrá conectarse desde las 16:00 horas.

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En Chile, Paraguay, Argentina y Uruguay, la emisión comenzará a las 17:00 horas. España tendrá la transmisión desde las 21:00 horas, mientras que en la costa oeste de Estados Unidos la señal estará disponible a partir de las 12:00 horas.

El sitio oficial del evento confirma que se trata de una cartelera con ocho peleas a tres asaltos de dos minutos y sitúa el inicio de la transmisión a las 15:00, hora peruana. También detalla que los horarios particulares de los combates permanecen por confirmar.

Por ello, quienes quieran seguir en directo el enfrentamiento de Cañita ante JH de la Cruz deberán conectarse desde el comienzo de la jornada o seguir la señal de Kick durante el desarrollo de la cartelera. La pelea estelar será la última de la noche, después de los siete cruces previos.

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Dónde ver la Noche Dorada 2 HOY: canal TV online para ver todos los combates de la velada de ElZeein.

Cañita y JH de la Cruz cerrarán una cartelera de ocho combates

El peruano Cañita y el colombiano JH de la Cruz encabezan el combate principal de la segunda edición de la velada. El duelo representa uno de los cruces internacionales de la noche y está programado como el octavo enfrentamiento.

Antes del estelar se disputará el semifondo entre el chileno Shelao y el peruano Piero Arenas. La programación también incluye las peleas de Bebote contra Kingteka, El Jeque ante Jota Shoy, Pulsera frente al ecuatoriano Ismael Sánchez, Sacha Uzumaki contra Neutro, Emetsuki ante Daniela Taquire y Pepita frente a Pauchikita.

Las siete peleas de la Noche Dorada 2 de ElZeein.

La cartelera anunciada es la siguiente:

Pepita vs. Pauchikita

Emetsuki vs. Daniela Taquire

Sacha Uzumaki vs. Neutro

Pulsera vs. Ismael Sánchez

El Jeque vs. Jota Shoy

Bebote vs. Kingteka

Shelao vs. Piero Arenas

JH de la Cruz vs. Cañita

La pelea entre Shelao y Piero Arenas tendrá el carácter de semifondo, mientras que JH de la Cruz y Cañita saldrán al ring al final de la velada. La organización no publicó la hora exacta de inicio para ninguno de los enfrentamientos individuales, ya que el cronograma dependerá de la duración de las actividades previas y de cada pelea.

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De acuerdo con la información difundida sobre el evento, el acceso presencial está permitido para mayores de 12 años. Los menores deberán ingresar acompañados por un adulto responsable y ambos deberán tener entradas para el mismo sector.

Kick será la única plataforma para seguir la velada en directo

El público que no asista al recinto podrá seguir la actividad desde cualquier dispositivo con acceso a internet. La emisión en el canal de ElZeein contempla la alfombra dorada, los números musicales y la totalidad de los combates.

La propuesta se inspira en los eventos de boxeo amateur que reúnen a personalidades de plataformas digitales y artistas. En esta edición, la organización congrega participantes de cuatro países y reserva el cierre para el cruce Perú-Colombia entre Cañita y JH de la Cruz.

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La Noche Dorada 2 se podrá ver por el canal de Kick de ElZeein.