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Renovación Popular no descarta denunciar al presidente del JNE si decide contra López Aliaga, afirma diputada

La parlamentaria Roxana Rocha señaló que el partido evaluaría acciones contra Roberto Burneo si el organismo electoral impide el retorno de López Aliaga a la alcaldía de Lima

Renovación Popular no descarta denunciar a Roberto Burneo, presidente del JNE, si el organismo electoral adopta una decisión contraria a Rafael López Aliaga
Renovación Popular no descarta denunciar a Roberto Burneo, presidente del JNE, si el organismo electoral adopta una decisión contraria a Rafael López Aliaga
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La diputada Roxana Rocha, de Renovación Popular, afirmó este domingo que su partido no descarta denunciar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, si el organismo electoral adopta una decisión contraria a Rafael López Aliaga, quien figura como primer regidor de la lista de su agrupación para la alcaldía de Lima.

“Eso es una decisión que lo tomará el Comité Ejecutivo Nacional en su oportunidad de presentarse el negado caso”, declaró a la prensa tras conocerse los resultados a boca de urna que sitúan a la lista de Renovación Popular en el primer lugar de la elección municipal capitalina, con un 31,2 %.

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Consultada expresamente sobre si su agrupación podría presentar una denuncia contra Burneo desde el Parlamento bicameral, la parlamentaria respondió: “No lo descartamos”, aunque remarcó que, por el momento, no existe una decisión al respecto.

Rocha señaló además que confía en que el JNE resolverá el caso conforme a la legislación electoral. “Pensamos que el Jurado Nacional de Elecciones lo está pensando. Son cinco los miembros y van a emitir una resolución justa y dentro del marco de la ley”, afirmó.

Rafael López Aliaga
La eventual denuncia será evaluada por el Comité Ejecutivo Nacional del partido, según afirmó la diputada Roxana Rocha, quien aclaró que todavía no existe una decisión al respecto

El sondeo a pie de urna de Datum difundido por América Televisión otorgó a la lista de Renovación Popular el 31,2 % de los votos, seguida por Avanza País, de Francis Allison, con 25,2 %; Somos Perú, de Carlos Bruce, con 15,9 %; y Podemos Perú, de Daniel Urresti, con 8,7 %.

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López Aliaga ganó las elecciones municipales de 2022 para ser el alcalde de Lima para el período 2023-2026, pero dimitió en 2025 para ser candidato presidencial, y pese a que fue elegido senador, renunció también a ser parlamentario para tratar de volver a la alcaldía.

Al igual que decenas de alcaldes en el país, busca eludir la prohibición para renovar mandato al presentarse en el número dos de la lista de su partido, mientras que su candidato titular a la alcaldía renunció y le dejó la vía libre para acceder de nuevo al cargo de manera indirecta, mediante esta sucesión.

El JNE tiene pendiente dictaminar la legalidad de la estratagema usada por López Aliaga para volver a la alcaldía, pues de lo contrario debería ser la número tres en la lista la que asumiese el cargo en lugar de él.

Rocha dijo confiar en que el JNE resolverá el caso conforme a la ley y destacó que los cinco integrantes del pleno deberán emitir una resolución sobre la situación de López Aliaga
Rocha dijo confiar en que el JNE resolverá el caso conforme a la ley y destacó que los cinco integrantes del pleno deberán emitir una resolución sobre la situación de López Aliaga

Sin embargo, hasta el momento, las autoridades electorales le han permitido que haga campaña como si fuera el candidato titular, tanto en la publicidad electoral como en el debate con los demás postulantes, quienes cuestionan su candidatura por considerar que supone una “reelección encubierta”.

‘Porky’, como se le conoce popularmente, reiteró en esta jornada su desconfianza hacia las autoridades electorales e insistió sin pruebas consistentes en sus denuncias de supuesto “fraude” cometido en su contra en las presidenciales, cuando en la primera vuelta hubo grandes retrasos en la apertura de locales de votación en Lima, su bastión electoral, y él se quedó a muy pocos votos de pasar a la segunda vuelta.

En estos comicios, que llegan apenas cuatro meses después de las elecciones presidenciales y a los que estaban convocados más de 26,3 millones de peruanos, se escogen a las autoridades locales que tendrá el país andino para el período 2027-2030, entre ellas 25 gobernadores regionales, 196 alcaldes provinciales y 1.892 alcaldes distritales.

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