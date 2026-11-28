EFE/Alberto Estévez/Archivo

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El Ministerio de Salud (Minsa) anunció que los hospitales de Lima tendrán 200 camas UCI adicionales, tras advertir que la disponibilidad nacional de cuidados intensivos se mantiene bajo presión.

El titular de la cartera, Luis Dyer, afirmó que la ampliación está en marcha y que su despacho coordina un convenio con el sector privado para acceder a más unidades ante eventuales emergencias sanitarias.

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En diálogo con Exitosa Noticias, Dyer sostuvo que el país cuenta con 1.156 camas UCI a nivel nacional y que el nivel de ocupación llega al 87%.

“Sabemos que tenemos unas 1156 a nivel nacional, estamos a un 87 %. Pero también decirle a la población que el dengue en el tema de la UCI no tiene relación”, declaró. El ministro vinculó la ampliación con la capacidad de respuesta de los centros hospitalarios de la capital.

La cabeza del Minsa indicó que solo el 1,8% de las camas UCI está ocupado por pacientes con dengue. La cifra contrasta con la ocupación general y, según explicó, la ampliación proyectada busca atender cualquier demanda de cuidados especializados.

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“Estamos trabajando la ampliación en Lima a 200 unidades más y con la ACP, corriendo un convenio para usarlas de forma inmediata”, sostuvo durante la entrevista radial.

El ministro no precisó los hospitales que recibirán las nuevas unidades ni el cronograma para habilitarlas. Señaló, sin embargo, que la coordinación con el sector privado permitirá usar camas de forma inmediata si la red pública no dispone de cupos.

La medida contempla la articulación entre establecimientos cuando un paciente requiera vigilancia crítica, equipos especializados y atención que no pueda recibir en su lugar de residencia.

Al referirse a la situación en el norte, Dyer aseguró que el sistema de salud no ha colapsado tras las lluvias. Explicó que los Sistemas Alternativos de Recolección y Evacuación de Aguas de Lluvia, conocidos como Sares, dejaron de operar porque el agua alcanzó una altura que obligó a desconectar la energía.

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“Ahora están funcionando”, precisó el funcionario sobre esos equipos instalados para evacuar el agua acumulada en establecimientos sanitarios.

El ministro de Salud de Perú, Luis Williams Dyer Fernández, habla ante un micrófono durante una actividad oficial vinculada con la gestión del dengue.

Áncash y Lambayeque no tienen cupos

El anuncio ocurre mientras el Minsa declaró en emergencia la disponibilidad de camas UCI en el país. El reporte difundido hasta el 24 de noviembre ubicó a Áncash y Lambayeque con 100% de ocupación. Lambayeque tenía 42 camas ocupadas y Áncash registraba 26, según los datos citados.

En Piura, la ocupación alcanzaba 90,2% y quedaban cinco camas libres; La Libertad tenía 92,1% y cinco espacios disponibles, aunque tres correspondían al Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas Norte. En el Hospital de Especialidades de Sullana, los 19 cupos también estaban ocupados.

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El ministro afirmó que el Gobierno coordina con el Seguro Social de Salud (EsSalud) y las Fuerzas Armadas (FF. AA.) para habilitar espacios y ordenar derivaciones.

“Nos estamos preparando junto con los diferentes ministerios para poder tener una reacción mucho más rápida e inmediata”, indicó Dyer. El Minsa mantiene operativos los hospitales de campaña y prevé una coordinación con clínicas privadas si aumenta la demanda.