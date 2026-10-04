Roberto Burneo aún no define entrega de credenciales a primeros regidores que fueron alcaldes en caso de ganar

El JNE desplegará cerca de 30 000 fiscalizadores en los locales de votación para supervisar el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 - Créditos: REUTERS/Angela Ponce.

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, brindó una rueda de prensa al inicio de la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y se refirió a los principales aspectos del proceso electoral que se desarrolla este domingo 4 de octubre.

Durante su pronunciamiento, también aclaró la situación de los alcaldes salientes que postulan como primeros regidores y precisó que todavía no existe una decisión sobre la entrega de credenciales en caso de que resulten elegidos.

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El titular del organismo electoral explicó que el pleno del JNE sí se pronunció sobre la posibilidad de que los alcaldes salientes puedan postular como primeros regidores. Sin embargo, señaló que este pronunciamiento no comprende el escenario posterior a una eventual elección, es decir, si alguno de estos candidatos obtiene el cargo y posteriormente corresponde determinar si puede asumir la alcaldía.

Por eso, de acuerdo con el funcionario, no hay hasta el momento una definición institucional sobre qué ocurriría en estos casos una vez conocidos los resultados de las elecciones.

El presidente del JNE pidió a candidatos y organizaciones políticas respetar las reglas democráticas y la voluntad expresada por los electores - Créditos: REUTERS/Angela Ponce.

Burneo pide una jornada electoral en paz y con respeto

Por otro parte, durante la rueda de prensa, el presidente del JNE destacó el trabajo de los integrantes del sistema electoral y señaló que el organismo desplegará cerca de 30 000 fiscalizadores en los locales de votación a nivel nacional. En esa línea, reconoció la labor de los miembros de mesa, a quienes consideró actores fundamentales para que millones de peruanos puedan ejercer su derecho al sufragio.

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Asimismo, Burneo exhortó a las instituciones encargadas de la seguridad a adoptar las medidas necesarias durante toda la jornada para proteger a los ciudadanos, miembros de mesa, trabajadores del sistema electoral y candidatos. También pidió a las organizaciones políticas y postulantes respetar las reglas democráticas y la decisión de los electores.

Roberto Burneo precisó que el JNE aún no define si los primeros regidores que fueron alcaldes recibirán la credencial de burgomaestre en caso de ser elegidos - Créditos: Andina.

El presidente del JNE invitó a los peruanos a acudir a votar con libertad y responsabilidad. Para quienes todavía no hayan definido su elección, recomendó revisar las propuestas de los candidatos y consultar la plataforma Voto Informado antes de emitir su voto.

Burneo también saludó la presencia de los observadores internacionales y destacó su aporte a la transparencia del proceso, así como al intercambio de experiencias y al fortalecimiento de las instituciones democráticas.

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Además, aseguró que el JNE continuará presente durante la votación, el escrutinio y las etapas posteriores, incluido el repliegue del material electoral.

Horario de votación y cierre de mesas

La atención en los locales de votación está programada para comenzar a las 7 a. m., siempre que las mesas hayan quedado instaladas. Por ello, los miembros de mesa titulares y suplentes deben acudir desde las 6 a. m. para verificar las ánforas, cédulas, actas y demás materiales necesarios para la jornada.

La votación finalizará oficialmente a las 5 p. m. No obstante, quienes se encuentren dentro del local antes de esa hora podrán emitir su voto. En cambio, las personas que lleguen después del cierre no podrán ingresar, por lo que se recomienda prever el tiempo de traslado.

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Una vez concluido el sufragio, los miembros de cada mesa procederán a revisar las cédulas, realizar el conteo de votos y llenar las actas correspondientes. Esta documentación será remitida al sistema electoral para el procesamiento de los resultados, mientras que las actas que presenten alguna observación serán derivadas a los Jurados Electorales Especiales.