Perú

Roberto Burneo aún no define entrega de credenciales a primeros regidores que fueron alcaldes en caso de ganar

El presidente del JNE pidió a candidatos y organizaciones políticas respetar las reglas democráticas y la voluntad expresada por los electores

El JNE desplegará cerca de 30 000 fiscalizadores en los locales de votación para supervisar el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 - Créditos: REUTERS/Angela Ponce.
El JNE desplegará cerca de 30 000 fiscalizadores en los locales de votación para supervisar el desarrollo de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 - Créditos: REUTERS/Angela Ponce.
Guardar

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, brindó una rueda de prensa al inicio de la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 y se refirió a los principales aspectos del proceso electoral que se desarrolla este domingo 4 de octubre.

Durante su pronunciamiento, también aclaró la situación de los alcaldes salientes que postulan como primeros regidores y precisó que todavía no existe una decisión sobre la entrega de credenciales en caso de que resulten elegidos.

PUBLICIDAD

El titular del organismo electoral explicó que el pleno del JNE sí se pronunció sobre la posibilidad de que los alcaldes salientes puedan postular como primeros regidores. Sin embargo, señaló que este pronunciamiento no comprende el escenario posterior a una eventual elección, es decir, si alguno de estos candidatos obtiene el cargo y posteriormente corresponde determinar si puede asumir la alcaldía.

Por eso, de acuerdo con el funcionario, no hay hasta el momento una definición institucional sobre qué ocurriría en estos casos una vez conocidos los resultados de las elecciones.

El presidente del JNE pidió a candidatos y organizaciones políticas respetar las reglas democráticas y la voluntad expresada por los electores - Créditos: REUTERS/Angela Ponce.
El presidente del JNE pidió a candidatos y organizaciones políticas respetar las reglas democráticas y la voluntad expresada por los electores - Créditos: REUTERS/Angela Ponce.

Burneo pide una jornada electoral en paz y con respeto

Por otro parte, durante la rueda de prensa, el presidente del JNE destacó el trabajo de los integrantes del sistema electoral y señaló que el organismo desplegará cerca de 30 000 fiscalizadores en los locales de votación a nivel nacional. En esa línea, reconoció la labor de los miembros de mesa, a quienes consideró actores fundamentales para que millones de peruanos puedan ejercer su derecho al sufragio.

PUBLICIDAD

Asimismo, Burneo exhortó a las instituciones encargadas de la seguridad a adoptar las medidas necesarias durante toda la jornada para proteger a los ciudadanos, miembros de mesa, trabajadores del sistema electoral y candidatos. También pidió a las organizaciones políticas y postulantes respetar las reglas democráticas y la decisión de los electores.

Roberto Burneo precisó que el JNE aún no define si los primeros regidores que fueron alcaldes recibirán la credencial de burgomaestre en caso de ser elegidos - Créditos: Andina.
Roberto Burneo precisó que el JNE aún no define si los primeros regidores que fueron alcaldes recibirán la credencial de burgomaestre en caso de ser elegidos - Créditos: Andina.

El presidente del JNE invitó a los peruanos a acudir a votar con libertad y responsabilidad. Para quienes todavía no hayan definido su elección, recomendó revisar las propuestas de los candidatos y consultar la plataforma Voto Informado antes de emitir su voto.

Burneo también saludó la presencia de los observadores internacionales y destacó su aporte a la transparencia del proceso, así como al intercambio de experiencias y al fortalecimiento de las instituciones democráticas.

Además, aseguró que el JNE continuará presente durante la votación, el escrutinio y las etapas posteriores, incluido el repliegue del material electoral.

Horario de votación y cierre de mesas

La atención en los locales de votación está programada para comenzar a las 7 a. m., siempre que las mesas hayan quedado instaladas. Por ello, los miembros de mesa titulares y suplentes deben acudir desde las 6 a. m. para verificar las ánforas, cédulas, actas y demás materiales necesarios para la jornada.

La votación finalizará oficialmente a las 5 p. m. No obstante, quienes se encuentren dentro del local antes de esa hora podrán emitir su voto. En cambio, las personas que lleguen después del cierre no podrán ingresar, por lo que se recomienda prever el tiempo de traslado.

Una vez concluido el sufragio, los miembros de cada mesa procederán a revisar las cédulas, realizar el conteo de votos y llenar las actas correspondientes. Esta documentación será remitida al sistema electoral para el procesamiento de los resultados, mientras que las actas que presenten alguna observación serán derivadas a los Jurados Electorales Especiales.

Temas Relacionados

Roberto BurneoJNEJurado Nacional de EleccionesElecciones 2026 en PerúERM 2026Elecciones Municipales y Regionales 2026peru-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Dónde votar en las Elecciones municipales y regionales 2026? Consulta tu local de votación y mesa de sufragio en Perú

La ONPE habilitó una plataforma digital para que los ciudadanos verifiquen el centro asignado, su dirección, número de mesa y condición de miembro de mesa antes de los comicios del domingo 4 de octubre

¿Dónde votar en las Elecciones municipales y regionales 2026? Consulta tu local de votación y mesa de sufragio en Perú

¿A qué hora empiezan las votaciones en Perú HOY domingo 4 de octubre? Horario oficial de las Elecciones municipales y regionales 2026

Lima Metropolitana, Callao y regiones vuelven a las urnas. Recuerda que el horario de ingreso de electores es luego de que se instalen las mesas de votación donde ejercerán su derecho a voto

¿A qué hora empiezan las votaciones en Perú HOY domingo 4 de octubre? Horario oficial de las Elecciones municipales y regionales 2026

Elecciones Regionales y Municipales 2026: qué se elige, cómo se vota y qué debes saber hoy domingo 4 de octubre

Más de 26 millones de ciudadanos elegirán gobernadores, alcaldes y regidores entre las 7:00 y las 17:00 con el DNI como único documento válido para sufragar

Elecciones Regionales y Municipales 2026: qué se elige, cómo se vota y qué debes saber hoy domingo 4 de octubre

Limeños acuden desde temprano a sus locales de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

La jornada electortal de hoy, domingo 4 de octubre, comenzó con filas en el Cercado de Lima, donde ciudadanos esperaban la habilitación del proceso para depositar su voto desde antes de las siete de la mañana

Limeños acuden desde temprano a sus locales de votación para las Elecciones Regionales y Municipales 2026

Abren las mesas de votación en Perú: así comenzó la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026

La jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 empezó con la instalación progresiva de las mesas de sufragio. En algunas zonas del interior, este proceso se concretó antes de las 7:00 a. m.

Abren las mesas de votación en Perú: así comenzó la jornada de las Elecciones Regionales y Municipales 2026
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

¿Dónde votar en las Elecciones municipales y regionales 2026? Consulta tu local de votación y mesa de sufragio en Perú

¿Dónde votar en las Elecciones municipales y regionales 2026? Consulta tu local de votación y mesa de sufragio en Perú

Elecciones Regionales y Municipales 2026: qué se elige, cómo se vota y qué debes saber hoy domingo 4 de octubre

¿No apareces en el padrón para emitir tu voto?: Conoce el procedimiento para pedir la exoneración de multa cuando no se puede sufragar

¿Hay valla electoral en las Elecciones Municipales y Regionales 2026? Qué dice la ley sobre los partidos y candidatos

Elecciones Perú 2026: Así será el desarrollo de la jornada electoral desde la apertura de mesas hasta el cierre de las votaciones

ENTRETENIMIENTO

Miranda Capurro responde a detractores por su primer protagónico en ‘Amigo, por ahí no es’: “Denme el beneficio de la duda”

Miranda Capurro responde a detractores por su primer protagónico en ‘Amigo, por ahí no es’: “Denme el beneficio de la duda”

Bailarina acusa de presunta agresión sexual a coreógrafo de Corazón Serrano, Jeremy Iturri

Corazón Serrano expulsa definitivamente a coreógrafo Jeremy Iturri tras la denuncia pública de una presunta agresión sexual

Robbie Williams cantará su segundo show en el Estadio San Marcos: nueva fecha, más localidades y precios de entradas

Plim Plim trae a Lima por primera vez su show ‘Especial Navidad’: fecha, lugar y precios de entradas

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 4 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 4 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Camila Alfaro lamenta las bajas de Gianella Chanca y Ariana Vásquez para el Sudamericano Sub 19 de Vóley: “Daremos todo por ellas”

Partidos de hoy, sábado 3 de octubre de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Mr Peet fue contundente sobre la titularidad de Oliver Sonne en la selección peruana tras errores en amistosos: “La gente se enamora por la facha”

Emily Zinger revela que Universitario y Alianza Lima quisieron ficharla y explica por qué se decidió por San Martín