La cantante Susana Alvarado pide oraciones para las personas damnificadas por las inundaciones causadas por las lluvias en Piura.

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La cantante Susana Alvarado, integrante de Corazón Serrano, compartió un mensaje de oración por las personas afectadas por las lluvias e inundaciones en Piura, donde una tormenta registrada la noche del jueves 26 de noviembre dejó calles, viviendas y parte de un hospital bajo el agua.

El pronunciamiento tuvo un significado especial debido a que Alvarado es piurana. Desde sus redes sociales, la vocalista se sumó a los mensajes de solidaridad dirigidos a las familias que enfrentan aniegos, pérdidas materiales y dificultades para retornar a sus viviendas.

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“Señor y Padre nuestro, te pedimos que protejas y consueles a todas las personas damnificadas por las lluvias e inundaciones, dándoles refugio seguro, paz en medio del temor y fuerza para reconstruir sus vidas”, expresó la artista en su mensaje.

La publicación se conoció mientras distintas zonas de Piura enfrentan las consecuencias de precipitaciones de fuerte intensidad, que también afectaron a la ciudad de Sullana. Vecinos de sectores anegados solicitaron apoyo para retirar el agua de sus viviendas y rescatar sus pertenencias.

Una publicación de Susana Alvarado pide apoyo espiritual y protección para las personas damnificadas a causa de las lluvias e inundaciones registradas en Piura.

Una tormenta dejó acumulados de más de 70 milímetros en Piura

El meteorólogo Abraham Levy señaló que las precipitaciones registradas en Piura y Sullana tuvieron una intensidad fuera de lo habitual. Según sus reportes, en una sola jornada habría caído un volumen de agua similar al que suele acumularse durante un año normal.

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La ciudad de Piura registró 73,2 milímetros de lluvia, mientras que la estación El Chira alcanzó 75,3 mm. En otros puntos de la región se reportaron acumulados de 48,9 mm en Hacienda Bigote, 47,7 mm en La Ardilla, 46,3 mm en Morropón y 41,4 mm en Salitral.

Levy calificó el episodio como la mayor tormenta desde 2017 en las principales ciudades de Piura. Durante la noche del jueves, indicó que varios sectores de la zona urbana y de la periferia superaban los 100 mm de acumulado.

Calles, viviendas y un hospital resultaron afectados por el agua

En la zona de Ignacio Merino, el agua llegó a una altura que alcanzó los hombros de algunas personas, de acuerdo con los reportes difundidos durante la emergencia. En Pachitea, familias alertaron sobre el ingreso de agua a sus casas y pidieron ayuda para evacuarla.

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La situación alcanzó también al hospital Cayetano Heredia, donde el agua ingresó a algunos ambientes. Equipos del Ejército y del Ministerio de Vivienda desplegaron labores de drenaje en los puntos más afectados.

Las lluvias dificultaron el tránsito en diferentes sectores urbanos y mantuvieron a la población en alerta ante la posibilidad de nuevas precipitaciones. Las características planas de Piura y Sullana, sumadas a las limitaciones en los sistemas de evacuación pluvial, favorecen la acumulación rápida de agua en calles y viviendas.

Un hombre empuja su motocicleta por una calle inundada en Piura tras las precipitaciones registradas en la región. (Walac Noticias)

El incremento de los caudales eleva el riesgo en la región

La emergencia incluye la crecida de los caudales que descienden desde la frontera con Ecuador. Levy informó que en esa zona se registraban más de 2.000 metros cúbicos por segundo, mientras que en la parte baja los trabajos de contención recibían un flujo cercano a 1.500 m³/s.

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Además, la activación de quebradas en provincias como Morropón, Ayabaca y Huancabamba aumenta el riesgo de inundaciones y de afectaciones en carreteras y localidades ubicadas cerca de los cauces.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) había emitido una alerta roja por precipitaciones de fuerte a extrema intensidad en el norte del país. El aviso incluye a Piura y Tumbes, con posibilidad de descargas eléctricas y ráfagas de viento.