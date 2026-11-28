Cobertura informativa sobre la explosión de un vehículo en un campo minado en el sector del Hito 16, en el límite fronterizo entre Chile y Perú. Personal del Ejército de Chile, especialistas en desactivación de explosivos y funcionarios de la Policía de Investigaciones inspeccionan el automóvil siniestrado en el terreno desértico. Mandos militares y autoridades gubernamentales de Arica y Parinacota entregan declaraciones oficiales sobre los peritajes en curso.

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Una camioneta que se dirigía desde Chile hacia Perú por un paso no habilitado explotó al activar una mina antitanque en el sector del Hito 16, en la frontera entre ambos países. El hecho ocurrió a las 23:30 horas del viernes 27 de noviembre, dentro de un campo minado ubicado en la región chilena de Arica y Parinacota, frente a la zona sur del Perú.

De acuerdo con Teletrece , una patrulla militar detectó la aproximación de tres vehículos al área restringida. Uno de ellos cruzó la alambrada que delimita el perímetro preventivo y detonó un explosivo instalado en el terreno. La investigación busca establecer si había personas dentro de la unidad y si existen víctimas.

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La camioneta quedó inutilizada en el mismo lugar tras la detonación. El ingreso ocurrió en un sector que cuenta con señalización y cierre perimetral debido a la presencia de artefactos explosivos, según el comunicado de la Jefatura de Área Fronteriza (JAF) de Arica y Parinacota, difundido el 28 de noviembre.

Cuatro militares inspeccionan un vehículo blanco destrozado junto a un perímetro marcado con cintas rojas en un terreno árido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El documento indicó que una patrulla militar realizaba tareas de vigilancia cuando observó el desplazamiento de los vehículos cerca del campo minado. Los efectivos avanzaron hacia el punto, pero cuando estaban a unos 300 metros de distancia se produjo la explosión.

Fiscalía investiga si había ocupantes en la camioneta

La Fiscalía de Frontera de Arica y Parinacota asumió las diligencias junto con personal especializado del Ejército de Chile y la Policía de Investigaciones de Chile (PDI). Hasta el momento, las autoridades no confirmaron el hallazgo de restos humanos en el interior de la camioneta ni informaron sobre personas heridas.

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El fiscal de frontera, Hugo Puebla, señaló que el equipo investigador acudió al Hito 16 tras la alerta del Ejército por la presencia de un vehículo que habría activado una mina antivehículos. Precisó que las labores continúan para determinar la secuencia del hecho y establecer si hubo ocupantes.

Un letrero rojo con la palabra minas permanece en un terreno desértico donde un vehículo yace volcado al fondo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El acceso al área requiere medidas de seguridad debido a que se trata de un campo minado. La presencia de explosivos limita el ingreso inmediato de peritos y obliga a coordinar las diligencias con las unidades militares que conocen la disposición del terreno.

La JAF sostuvo que el vehículo ingresó luego de cortar la alambrada de cierre preventivo, la cual se encontraba señalizada y demarcada conforme a las normas vigentes. La institución anunció que recopila los antecedentes para ponerlos a disposición del Ministerio Público chileno.

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Otros dos vehículos estaban cerca del sector minado

Las autoridades también investigan la presencia de otros dos vehículos en las cercanías del Hito 16 al momento de la explosión. La hipótesis inicial apunta a que las unidades podrían haber mantenido algún tipo de coordinación, aunque no existen conclusiones oficiales sobre su participación ni sobre la identidad de sus ocupantes.

Un comunicado de la Jefatura de Área Fronteriza informa sobre el ingreso de un vehículo y una detonación en un campo minado en el límite entre Chile y Perú.

El delegado presidencial regional de Arica y Parinacota, Cristian Sayes Maldonado, afirmó que el vehículo buscaba cruzar hacia Perú por una vía no autorizada. Tras la detonación, acudieron al lugar efectivos del Ejército, integrantes de la Brigada de Homicidios de la PDI y representantes de la Fiscalía de Frontera.

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El incidente ocurrió poco más de dos meses después de otra explosión registrada en septiembre en la misma zona fronteriza. En aquella ocasión, una camioneta ingresó a un campo minado y quedó destruida por el estallido, mientras las autoridades debieron esperar condiciones de seguridad para acceder al lugar.

La Fiscalía de Frontera deberá determinar ahora quiénes viajaban en la camioneta, cómo logró cruzar el cierre perimetral y qué relación tuvieron los otros vehículos detectados cerca del área restringida.