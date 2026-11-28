El presentador Andrés Hurtado participa en una audiencia para solicitar el cambio de la prisión preventiva que cumple por presunto tráfico de influencias.

Guardar

El abogado defensor de Andrés Hurtado ‘Chibolín’, William Castillo, anunció que presentará el próximo lunes un pedido de cese de prisión preventiva para su defendido, luego de que el juez Juan Carlos Checkley anulara el requerimiento acusatorio en su contra, donde se pedían 30 años de prisión contra el exconductor de televisión.

Hurtado permanece recluido en el penal de Lurigancho desde hace dos años y dos meses, en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias vinculado a la devolución de unas barras de oro incautadas a Javier Miu Lei, y otros presuntos intercambio de favores. “Esta es la primera batalla que la gana y hay que darle el mérito porque es una batalla ganada. La guerra continúa, pero es una batalla ganada que puede ponerlo en la libertad que él ansía”, declaró Castillo, quien agregó: “Ojalá que en diciembre pueda tener en realidad un regalo navideño que sea su libertad”.

PUBLICIDAD

Según explicó el defensor, la nulidad dictada por Checkley no se limita a un aspecto procesal menor. Recordó que durante la investigación preparatoria, la Fiscalía había imputado a Hurtado el delito de tráfico de influencias en su modalidad real, pero en el requerimiento acusatorio final lo acusó bajo la modalidad simulada, una variación que, según Castillo, afecta el derecho de defensa.

Hurtado permanece recluido desde setiembre de 2024.

“Resulta que al haberse declarado nulo el requerimiento fiscal, la Fiscalía va a tener que elaborar una nueva imputación que no se hizo durante ese plazo investigatorio”, señaló el abogado. Esa discrepancia entre la imputación original y la acusación formal fue el motivo central que llevó al juez a ordenar la reformulación del documento.

PUBLICIDAD

De acuerdo con Castillo, el proceso de reformulación fiscal tomará al menos un mes. “Yo creo que esto debe tardar por lo menos una semana y media por lo mínimo, probablemente más”, indicó, y añadió que, una vez presentado el nuevo requerimiento, la defensa dispondrá de 10 días hábiles para observarlo.

En ese contexto, el abogado confirmó que el pedido de libertad para Hurtado se presentará este lunes ante el Poder Judicial. “Mañana mismo lo redacto, el lunes lo presento”, afirmó. La solicitud se sustentará en la ausencia temporal de una acusación formal contra su defendido, condición que, según la defensa, haría inviable mantener la medida de prisión preventiva.

PUBLICIDAD

La situación de Andrés Hurtado

Castillo describió un deterioro en la condición física y emocional de Hurtado durante su reclusión. El exconductor de televisión, dijo el abogado, padece hipertensión y otros males crónicos que requieren medicación constante. “Una persona libre, medicada con males crónicos, imagínate cómo padece con males crónicos como los que él tiene. Ahora, prívalo de libertad, pues no está bien dentro de su estado de salud”, explicó el abogado.

Según el defensor, Hurtado ha decidido por voluntad propia no recibir visitas de familiares ni amigos durante su detención. Sus dos hijas, implicadas en un proceso paralelo por presunto lavado de activos, no han regresado a Estados Unidos y tampoco lo visitan. El abogado también se refirió a una hija menor de 10 años, cuya situación fue invocada en las resoluciones judiciales para argumentar falta de arraigo familiar, un punto que Castillo calificó de injusto. “Decir que no tiene arraigo familiar o que no ha probado que él pase alimentos a la hija es de verdad una cosa bastante inhumana”, sostuvo.

PUBLICIDAD

Elizabeth Peralta también se encuentra en prisión preventiva por este caso. Foto: captura

Niega cargos

Respecto al fondo de la investigación, Castillo rechazó que existan elementos que acrediten el presunto tráfico de influencias. La hipótesis fiscal sostiene que Andrés Hurtado habría actuado como nexo entre un interesado en recuperar el oro incautado a Miu Lei y la fiscal Peralta, a quien el conductor llamaba “mamá”.

El defensor remarcó que la fiscal Peralta no tenía competencia sobre el caso de las barras de oro ni emitió resolución alguna para su devolución. “No hay ninguna prueba, no hay ningún medio objetivo y el fiscal no tenía ninguna injerencia ni había una situación de dependencia o de jerarquía”, afirmó Castillo, quien también cuestionó las versiones sobre el supuesto cobro de un millón de dólares por parte de Hurtado, al señalar la ausencia de depósitos u otro respaldo documental.

PUBLICIDAD