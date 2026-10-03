Roberto Burneo: “Siempre van a haber críticas al JNE, pero eso nos mueve a seguir trabajando”

Transmisión periodística en la que Roberto Burneo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), ofrece una rueda de prensa sobre el desarrollo del proceso electoral. Durante sus declaraciones, el funcionario aborda asuntos relacionados con las garantías del sistema electoral, la prudencia en la toma de decisiones institucionales y la validez de los documentos de identidad vencidos para la participación de los ciudadanos en los comicios.

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El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, respondió este viernes a los cuestionamientos de varios candidatos a la Alcaldía de Lima por la falta de una decisión sobre la entrega de credenciales a los primeros regidores que podrían asumir el cargo edil tras los comicios del 4 de octubre. Burneo afirmó que las resoluciones del organismo se toman “con independencia, prudencia y objetividad”, al margen de las presiones externas.

En diálogo con Canal N durante una fiscalización del proceso distribución de material electoral en Lima, el presidente del JNE llamó a la ciudadanía a mantener la confianza en el sistema electoral pese a las críticas recibidas por la institución en los últimos días. “Invocamos a la ciudadanía que tenga confianza en el sistema electoral, en el JNE. Siempre va a haber críticas, pero eso no nos mueve más que a seguir trabajando arduamente a efecto de garantizar a los ciudadanos a quienes debemos todo nuestro trabajo y toda nuestra responsabilidad a efecto de seguir luchando y defendiendo la voluntad ciudadana”, sostuvo.

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Las críticas se concentran en el caso de Rafael López Aliaga, candidato a primer regidor de Renovación Popular en Lima. Debido a que su lista no cuenta con un candidato a la alcaldía, el primer regidor asumiría dicho cargo si la lista resulta ganadora. Mecanismo denominado como “reelección encubierta”.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Roberto Burneo, ofrece un discurso durante una actividad oficial en Perú.

A días de la jornada electoral, el JNE no había definido si entregaría la credencial de alcalde a López Aliaga en caso de triunfo de su agrupación. El propio Burneo había declarado días atrás que la decisión correspondía exclusivamente al Pleno. “Yo no puedo hacer una opinión personal, ni siquiera como presidente, es el pleno el que va a tomar ya las decisiones”, señaló.

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La falta de definición generó el reclamo de varios candidatos a la Alcaldía de Lima. Carlos Bruce, postulante por Somos Perú, llevó su cuestionamiento ante la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y calificó la demora del organismo como un riesgo para la legitimidad del proceso. “¿Cómo puede ser que faltando tres días no se sepa quién es el candidato al alcalde? Buscamos que esta elección no sea invalidada, que exprese el sentir de los limeños. Esperamos que el JNE tome las acciones necesarias para que así sea”, declaró el candidato de Somos Perú.

Frente a ese escenario, Roberto Burneo defendió todo el trabajo del JNE durante los comicios y aseguró que “todas las decisiones jurisdiccionales van a seguir tomándose con la independencia, la prudencia y la tranquilidad y la objetividad que la Constitución y la ley nos mandan”.

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“Nosotros somos totalmente profesionales y somos magistrados que estamos tomando la decisión y que la ciudadanía les invocamos la tranquilidad del caso, que el Jurado Nacional siempre va a actuar de la misma forma, apegados a la Constitución, apegados a la ley y vamos a tomar las decisiones que la oportunidad merezcan y van a ser debidamente motivadas y comunicadas y transparentadas como lo venimos haciendo en cada una de las etapas”, afirmó el presidente del organismo electoral.