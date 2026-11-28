Dónde ver Alianza Lima vs Perú Sub 19 por la Liga Peruana de vóley 2026/27

La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tendrá transmisión gratuita para el público peruano a través de Latina TV. Los partidos podrán seguirse por señal abierta en el canal 2 y en la frecuencia 702 en alta definición, sin necesidad de una suscripción.

El torneo también estará disponible en las plataformas digitales de Latina TV. La página web y la aplicación oficial del canal permitirán seguir los encuentros por internet.

Por su parte, Infobae Perú ofrecerá las previas de los compromisos y el relato punto a punto de los partidos. El medio publicará las acciones destacadas, los marcadores de cada fecha y la tabla de posiciones actualizada.