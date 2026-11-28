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¡Sábado de vóley! Alianza Lima se enfrentará a Perú Sub 19 por la fecha 7 de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. Las ‘blanquiazules’ afrontarán su penúltimo duelo de cara al Mundial de Clubes de vóley, que iniciará el martes 8 de diciembre en Sao Paulo.
¿Cómo llega Alianza Lima al duelo?
Las ‘blanquiazules’ buscarán sumar un triunfo más que le permita mantenerse en los primeros lugares de la Liga Peruana de vóley 2026/2027. La reciente celebración de Alianza Lima fue con Atlético Atenea por 3-0 con parciales de 25-22, 25-18 y 25-20.
El equipo de Alejandro Schneider también se viene preparando para el Mundial de Clubes de vóley 2026 que se jugará en Sao Paulo. El choque con la selección peruana juvenil será el penúltimo ensayo de las ‘íntimas’ de cara su participación en el torneo internacional.
¿Cómo llega la selección peruana al duelo?
El combinado nacional juvenil no ha podido ganar hasta el momento en la Liga Peruana de vóley 2026/2027, pero su participación no es determinante en la competencia ya que el objetivo es obtener el mayor ritmo deportivo para los próximos torneos internacionales.
Dónde ver Alianza Lima vs Perú Sub 19 por la Liga Peruana de vóley 2026/27
La Liga Peruana de Vóley 2026/2027 tendrá transmisión gratuita para el público peruano a través de Latina TV. Los partidos podrán seguirse por señal abierta en el canal 2 y en la frecuencia 702 en alta definición, sin necesidad de una suscripción.
El torneo también estará disponible en las plataformas digitales de Latina TV. La página web y la aplicación oficial del canal permitirán seguir los encuentros por internet.
Por su parte, Infobae Perú ofrecerá las previas de los compromisos y el relato punto a punto de los partidos. El medio publicará las acciones destacadas, los marcadores de cada fecha y la tabla de posiciones actualizada.
Horarios de Alianza Lima vs Perú Sub 19 por la Liga Peruana de vóley 2026/2027
Alianza Lima enfrentará a la selección peruana el sábado 28 de noviembre por la séptima fecha de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027. El partido se jugará en el Polideportivo Lucha Fuentes, ubicado en el distrito de Villa El Salvador.
El encuentro comenzará a las 17.00 en Perú, Colombia y Ecuador. En Bolivia y Venezuela, el inicio será a las 18.00. Para Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil, el duelo está programado para las 19.00.
Así va la lucha por los primeros lugares
Universidad San Martín mantiene el liderato de la Fase 1 de la Liga Peruana de Vóley 2026/2027, tras completar seis jornadas con puntaje perfecto.
El equipo santo sumó 18 puntos luego de ganar todos los partidos que disputó en el inicio de la competencia. Su campaña le permite mantenerse por encima de sus perseguidores en la tabla.
Alianza Lima ocupa la segunda posición con 17 unidades. El cuadro blanquiazul jugó un encuentro más que el líder.
Regatas Lima aparece en el tercer puesto con 12 puntos, mientras que Universitario de Deportes ocupa el cuarto lugar con la misma cantidad.