Keiko Fujimori se encuentra desde la noche del viernes 27 de noviembre en Piura, en donde supervisa los trabajos de rescate y mantenimiento ante las lluvias e inundaciones. (Foto: Andina)

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La presidenta Keiko Fujimori informó que ya coordinó con el titular del Ministerio de Economía (MEF), Elmer Cuba, el adelanto de bonos para familias afectadas por las inundaciones en Piura.

La mandataria indicó que el mecanismo de entrega será anunciado en los próximos días y que contempla el concurso de organismos multilaterales. La decisión forma parte de la respuesta oficial ante las lluvias que anegaron sectores de la región y dañaron viviendas, vías y sistemas de drenaje.

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“He hablado con el ministro Elmer Cuba para poder adelantar los bonos, y esto se va a hacer con las multilaterales”, declaró Fujimori durante una visita a las zonas afectadas.

“Ese anuncio lo vamos a hacer mañana o pasado mañana junto con el ministro de Economía”. La jefa de Estado no detalló el monto, la cantidad de beneficiarios ni la fecha de pago. Tampoco precisó las condiciones que deberán cumplir los hogares para acceder a la ayuda.

Durante el recorrido por Piura, Fujimori señaló que la prioridad inmediata es retirar el agua acumulada. Según explicó, están operativos el Sistema Alternativo de Evacuación de Aguas Pluviales (SARE), una trasvasadora y tres motobombas.

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Asimismo, añadió que se destinarán recursos para una olla común, aunque no indicó cuántas familias accederán ni dónde estarán los puntos de atención.

La presidenta Keiko Fujimori coordina las acciones de rescate y asistencia con autoridades locales durante las inundaciones en Piura. (Tv: Perú)

Gobierno prevé ayuda y pide equipos para evacuar el agua

Fujimori afirmó que, en cinco horas, cayó un volumen de lluvia comparable al que suele registrarse durante un año en la región. “Ha llovido en cinco horas lo que normalmente podría llover en un año, y por eso es que ha causado estas inundaciones terribles”, señaló.

La presidenta también sostuvo que solicitó al canciller que los USD 14 millones anunciados por el Gobierno de China se destinen a máquinas trasvasadoras, motobombas e hidrojets. “Estamos pidiendo que los 14 millones de dólares se conviertan en máquinas trasvasadoras, motobombas, hidrojets, para estar preparados”, expresó.

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El planteamiento no incluye plazos para la llegada de los equipos ni define la entidad encargada de distribuirlos. La mandataria indicó que las operaciones continuarán mientras las autoridades evalúan los daños y el funcionamiento del drenaje.

Durante su visita a la urbanización Ignacio Merino, mencionó trabajos previos de limpieza de cauces, descolmatación e instalación de geomallas. También dijo que, tras la emergencia y la reconstrucción, será necesario coordinar una respuesta entre los tres niveles de gobierno para reducir el impacto de futuras inundaciones.

Fujimori supervisó evacuaciones y habló de un Mega Niño

Fujimori llegó el viernes 27 de noviembre a Piura en una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú (FAP) y se trasladó a la urbanización Ignacio Merino, donde revisó las viviendas afectadas.

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Personal del Ejército participaba en la evacuación de agua, mientras brigadas distribuían alimentos y agua. La mandataria afirmó que los equipos rescataron a 400 personas, repartieron 1.500 litros de agua y entregaron 700 canastas de alimentos. Indicó que entre 10 y 15 personas permanecían en zonas comprometidas.

“Todavía hay cerca de diez o 15 personas dentro. Vamos a hacer una supervisión para asegurarnos de que se pueda evacuar a todas las personas”, declaró.