El buque multipropósito B.A.P. Tacna transporta 18 000 litros de agua potable hacia Piura para asistir a las poblaciones damnificadas por las inundaciones. (Foto: Ministerio de Defensa)

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Las inundaciones que afectan a Piura llevaron a reforzar el envío de ayuda humanitaria hacia el norte del país. Esta vez, la Marina de Guerra del Perú movilizó el B.A.P. Tacna con 18 mil litros de agua potable, un recurso indispensable para las familias que enfrentan las consecuencias de las intensas precipitaciones y las dificultades que estas generan en sus localidades.

El buque multipropósito llegará este domingo 29 de noviembre al terminal portuario de Terminales Portuarios Euroandinos, en Paita. El agua fue procesada y envasada a bordo mediante una planta desalinizadora instalada en la embarcación, y será distribuida por personal naval en las zonas vulnerables de la provincia.

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El desplazamiento fue anunciado por el ministro de Defensa, Rafael Belaunde, y forma parte de una operación del Gobierno que contempla el envío de cinco buques multipropósito para atender las emergencias relacionadas con el fenómeno El Niño.

Oficiales navales y autoridades inspeccionan las bolsas con agua potable procesadas en el buque B.A.P. Tacna para abastecer a las poblaciones afectadas por las lluvias en Piura. (Foto: Ministerio de Defensa)

B.A.P. Tacna es el segundo buque que lleva ayuda humanitaria a Piura

La embarcación se convirtió en la segunda unidad naval movilizada hacia el norte del país. La primera fue el B.A.P. Paita, que zarpó a inicios de noviembre desde la Base Naval del Callao con destino al puerto de Paita.

El despliegue busca fortalecer la capacidad de respuesta ante las emergencias y facilitar el traslado de recursos, el relevo de personal y el abastecimiento de las zonas que necesitan asistencia.

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“Tenemos cinco buques que van a estar al servicio del Perú y en atención al fenómeno de El Niño. Eso nos da una capacidad de desplazamiento y atención muy importante ante los afectados, pero también para reabastecer, relevar al personal y, logísticamente, será muy importante”, manifestó el titular del Ministerio de Defensa.

Miembros de la Marina de Guerra del Perú envasan agua potable en el buque B.A.P. Tacna para asistir a las familias afectadas por las inundaciones en Piura. (Foto: Ministerio de Defensa)

Piura recibe toneladas de alimentos, agua y materiales para enfrentar las inundaciones

El envío de agua a bordo del B.A.P. Tacna se suma a las donaciones gestionadas por el sector privado para atender a las familias damnificadas. Según informó la asociación Hombro a Hombro, se movilizaron 48 toneladas de ayuda humanitaria hacia Piura, mediante una coordinación con el Indeci y el Programa Mundial de Alimentos.

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Entre los productos enviados figuran 2.228 pares de botas, 5.404 repelentes, 5.000 sacos terreros y 1.480 canastas de alimentos. La ayuda también comprende alrededor de 20 toneladas de agua que ya se encuentran en la región.

Las donaciones fueron posibles gracias a los aportes de empresas privadas, que entregaron implementos y recursos económicos para contribuir con la atención de las poblaciones afectadas por las precipitaciones en Piura y Sullana.

Varias personas caminan por una calle inundada por las lluvias asociadas al fenómeno de El Niño en la ciudad de Piura. (Latina)

Indeci instala albergues temporales para las familias damnificadas

Las autoridades también desplegaron acciones de asistencia directa en los sectores afectados. El 27 de noviembre, representantes del Indeci, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego y el Ministerio de Defensa llegaron a Piura para coordinar la respuesta ante las inundaciones.

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Como parte de la atención, se entregaron 480 botellas de agua de tres litros, donadas mediante Hombro a Hombro. También se distribuyeron 700 canastas de alimentos y 700 botellas de agua de siete litros en la urbanización Ignacio Merino, distrito de Piura.

La entrega se realizó directamente en viviendas ubicadas en zonas inundadas, con participación de efectivos del Ejército, representantes de la Fundación Romero y personal del Indeci. Para facilitar el traslado de las donaciones se utilizaron vehículos militares.

Piura: profesoras se reencuentran tras dramático rescate del Ejército en quebrada de Morropón. Captura: Ministerio de Defensa.

En cuanto a los espacios de refugio, el organismo informó que instaló 25 carpas en el Coliseo Los Algarrobos, con capacidad para recibir aproximadamente a 125 personas. También coordinó la habilitación de albergues temporales en los distritos de Castilla y Veintiséis de Octubre.

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El Indeci aseguró que sus almacenes se encuentran abastecidos al 100 % de su capacidad para atender los requerimientos de bienes de ayuda humanitaria de los gobiernos regionales y locales.