Urresti tras boca de urna: “López Aliaga no hizo ni hará nada por Lima. Sería inconstitucional que le den credenciales”

La palabra de Daniel Urresti luego de los primeros resultados de las Elecciones Regionales 2026

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El hasta ahora candidato a la alcaldía de Lima por Podemos Perú, Daniel Urresti, cuestionó la eventual entrega de credenciales como alcalde a Rafael López Aliaga y sostuvo que sería “inconstitucional” que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) le permita asumir nuevamente el cargo, tras los resultados a boca de urna que sitúan en primer lugar a la lista de Renovación Popular.

“Ya él ha tenido su oportunidad, no hizo nada y no creo que haga nada por la seguridad de Lima”, declaró este domingo en diálogo con Latina tras conocer el flash electoral de Datum, que sitúa a la fórmula de López Aliaga en el primer lugar con el 31,2 % de las preferencias, seguida por la de Francis Allison, de Avanza País, con el 25,2 %.

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Carlos Bruce, de Somos Perú, figura en tercer lugar con el 15,9 %, mientras que Urresti registra el 8,7 %. “Yo no recuerdo que haya habido otras elecciones con estas características. Y es lamentable realmente, porque el Jurado Nacional de Elecciones ha demostrado una ineptitud increíble”, agregó.

López Aliaga, al igual que decenas de alcaldes en el país, busca eludir la prohibición para renovar mandato al presentarse en el número dos de la lista de su partido, mientras que su candidato titular a la alcaldía renunció y le dejó la vía libre para acceder de nuevo al cargo de manera indirecta, mediante esta sucesión.

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El JNE tiene pendiente dictaminar la legalidad de la estratagema usada por López Aliaga para volver a la comuna de Lima, pues de lo contrario debería ser la número tres en la lista la que asumiese el cargo en lugar de López Aliaga.

Sin embargo, hasta el momento las autoridades electorales han permitido que el líder de Renovación Popular haga campaña como si fuera el candidato titular de su partido, tanto en la publicidad electoral como en el debate con los demás postulantes, quienes han denunciado una “reelección encubierta”.

Urresti consideró que el organismo electoral debió resolver esa cuestión antes de las elecciones y criticó que los ciudadanos hayan acudido a votar sin conocer con certeza quién asumiría la Alcaldía de Lima en caso de una victoria de Renovación Popular.

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“Hemos sido unas elecciones en una nebulosa, sin saber quiénes realmente estaban candidateando a la alcaldía de Lima, quiénes realmente podían recibir las credenciales”, afirmó.

También cuestionó específicamente al presidente del órgano electoral, Roberto Burneo, a quien acusó de no haber cumplido su función. “Ha sido uno de los Jurados Nacionales de Elecciones más paupérrimos de los que hemos tenido en los últimos años”, manifestó.

Sostuvo que, si el JNE decide entregar las credenciales a López Aliaga, esa decisión sería contraria a la Constitución, según su interpretación del artículo 194, que establece que no hay reelección inmediata de alcaldes.

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“Si no le dan la credencial a López Aliaga, esta señora que venía como regidora número dos, nadie la conoce, nadie sabe cuáles son sus planes. Y si se la da a López Aliaga, para mí sería un acto inconstitucional”, afirmó.

Sobre su futuro político, el candidato de Podemos Perú señaló que no descarta continuar en la actividad política y afirmó que, si desde otro cargo puede contribuir a la seguridad ciudadana, lo hará.

“Lo que sí estoy seguro, o sea, estoy convencido, es que la seguridad de Lima no va a levantar en los próximos cuatro años. No veo yo por dónde pueda mejorar la seguridad ciudadana”, sostuvo.

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