Roberto Mosquera fue confirmado como DT de Sporting Cristal para el 2027. Crédito: Instagram Sporting Cristal.

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La culminación de la temporada 2026 dejó un sabor agridulce en Sporting Cristal. A pesar de haber conseguido la Copa de la Liga, los ‘celestes’ se quedaron sin chances en la Liga 1. Sin embargo, desde la dirigencia han valorado que el trabajo de Roberto Mosquera en el segundo semestre es merecedor de la continuidad por todo el 2027.

La decisión se conoció a través de las redes sociales del club. Antes del anuncio, Sporting Cristal compartió una imagen con varios trajes, una prenda asociada al estilo de Roberto Mosquera en cancha, junto al mensaje “Listos para el 2027”, que anticipó la determinación de la institución.

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Más tarde, la entidad del Rímac difundió una publicación con la imagen oficial del entrenador y una frase breve para confirmar su futuro: “Roberto se queda”. El mensaje puso fin a las dudas que existían alrededor de su continuidad tras el cierre de la temporada nacional.

“El profe en Sporting Cristal tiene más páginas por escribir. El proceso continúa. Se cree. Se construye. Se consigue”, señaló el club en su comunicado. Con esa decisión, la dirigencia mantiene al técnico de 70 años, quien asumió el equipo a mitad de año y obtuvo resultados que modificaron el panorama deportivo.

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Roberto Mosquera se mantiene como entrenador de Sporting Cristal. Crédito: Copa de la Liga.

La renovación también compromete al cuadro celeste a construir un plantel capaz de responder desde el inicio de la campaña. La planificación del 2027 deberá contemplar una estructura competitiva para afrontar en paralelo la Liga 1 y la Copa Sudamericana, sin depender de una reacción tardía como ocurrió este año.

Mosquera conoce el entorno de Sporting Cristal y el medio local, factores que pesaron en la evaluación del club. El comando técnico tendrá ahora una pretemporada completa para instalar su idea de juego, revisar las necesidades del plantel y definir las incorporaciones para las dos competencias.

Así le fue a Roberto Mosquera en el 2026

El segundo ciclo de Mosquera en Sporting Cristal comprendió 27 encuentros oficiales entre Liga 1, Copa de la Liga y Copa Sudamericana. El equipo registró 18 victorias en total, además de cuatro empates y cinco derrotas, una producción que permitió recuperar posiciones en el Clausura y conquistar un trofeo.

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La Copa de la Liga fue el principal resultado de su etapa. Los ‘bajopontinos’ se impusieron 2-0 a Alianza Atlético en la final disputada en Trujillo y levantaron el primer título de la competencia, un logro que aseguró presencia internacional para la siguiente temporada.

Los 'celestes' derrotaron 2-0 a Alianza Atlético y celebraron el título en el Mansiche - Crédito: Bicolor .

En el Torneo Clausura, el equipo mantuvo opciones hasta la fecha final. Sporting Cristal se hizo fuerte en casa, donde encadenó resultados que le permitieron sostener la pelea, y consiguió además una victoria por 3-2 frente a Alianza Lima, uno de los partidos más exigentes de ese tramo.

La oportunidad más clara para acercarse al título se escapó en Tarma. El empate 1-1 ante ADT dejó a los ‘celestes’ sin margen en la parte decisiva del certamen, pese a que luego cerraron el Clausura con un 4-1 sobre Cienciano. El empate en Tarma terminó por condicionar el desenlace.

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Tres técnicos nacionales confirmados para la Liga 1 2027

Con la renovación de Mosquera, la Liga 1 2027 ya cuenta con tres entrenadores peruanos confirmados en los banquillos. Sporting Cristal apostó por la continuidad de su técnico, mientras que otros clubes también adelantaron decisiones luego de definir sus objetivos en el campeonato.

Víctor Rivera seguirá al frente de ADT tras lograr la permanencia del conjunto tarmeño. El presidente del club, Claudio Limaylla, indicó que el acuerdo está encaminado y que solo resta la formalización, por lo que el ‘Chino’ continuará al mando del ‘vendaval celeste’.

Víctor Rivera mantiene conversaciones más que avanzadas para continuar como entrenador de ADT. Crédito: Instagram Víctor Rivera.

José Soto es el otro estratega nacional asegurado para la próxima temporada. CD Moquegua renovó su vínculo después de que el exdefensor tomara el control del equipo en el tramo final y consiguiera mantenerlo en la máxima categoría del fútbol peruano.

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Jorge Araujo permanece como una posibilidad en Juan Pablo II, aunque el club todavía no comunicó su continuidad. El técnico sostuvo conversaciones con la institución de Chongoyape, pero la decisión oficial sigue pendiente.