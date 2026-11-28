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El sábado 28 de noviembre, Clíver Huamán Sánchez, conocido como Pol Deportes, cumplió uno de sus grandes objetivos. El joven de 17 años, que ganó notoriedad tras narrar la final de la Copa Libertadores 2025 desde un cerro cercano al estadio Monumental, fue el presentador oficial del partido decisivo entre Palmeiras y Estudiantes de La Plata en Montevideo.

El adolescente peruano apareció en la transmisión de ESPN desde el campo de juego del estadio Centenario, escenario de la definición del torneo de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol). Tras recibir el pase de los comentaristas, dirigió un mensaje de superación a los jóvenes.

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“Hace un año subí una montaña para relatar la final más importante del continente, con un teléfono y un sueño. Quería que mi pueblo sintiera la misma emoción y la misma pasión que yo. Nunca imaginé que hoy estaría acá, viviendo esta historia desde adentro. ¿Están listos? ¡Bienvenidos! Hoy se juega por la gloria eterna”, expresó antes del inicio del partido.

La participación de Pol Deportes en esta nueva final del certamen continental generó numerosos comentarios positivos en redes sociales de aficionados peruanos y de otros países. Medios internacionales también retomaron la historia de superación del joven nacido en Andahuaylas.

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Pol Deportes hace historia en la final de la Copa Libertadores 2026: de narrar desde un cerro a ser el presentador oficial.

Una historia de superación

Cliver Huamán Sánchez, conocido como Pol Deportes, convirtió una transmisión improvisada en el inicio de una trayectoria que lo llevó de Andahuaylas al fútbol internacional.

En noviembre de 2025, viajó a Lima para narrar la final de la Copa Libertadores entre Flamengo y Palmeiras. Como no pudo ingresar al Estadio Monumental, instaló un teléfono, un trípode y un micrófono artesanal en el cerro Puruchuco, en Ate. La transmisión por TikTok se viralizó y multiplicó su alcance en redes.

El impacto de ese relato le abrió espacio en medios peruanos e internacionales, mientras su estilo de narración en español y quechua llevó su identidad andahuaylina a nuevas audiencias.

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Pocos días después de narrar la final de la Libertadores, recibió una invitación de Peter Arévalo para participar en la transmisión oficial del partido entre Alianza Lima y Sporting Cristal por la Liga 1.

Pol Deportes relató el inicio del segundo tiempo del encuentro desde la cabina del Estadio Nacional, donde también conoció a Paolo Guerrero. Tras el partido, el delantero le regaló su camiseta y cumplió otro de los sueños del adolescente.

El joven periodista jamás olvidará este día. (Video: L1MAX)

En diciembre de 2025, viajó a España para relatar el partido entre Real Madrid y Manchester City por la Liga de Campeones en el Santiago Bernabéu.

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En enero de 2026, cubrió el amistoso entre Alianza Lima e Inter Miami por la Noche Blanquiazul en el estadio Alejandro Villanueva. Allí, Lionel Messi firmó su camiseta durante el ingreso del plantel estadounidense al recinto.

El documental La Voz del Sueño, producido por TV Globo y centrado en su historia, ganó el premio a Mejor Reportaje en los Sportel Awards 2026, celebrados en Mónaco. Meses más tarde, Telemundo anunció su incorporación al equipo que cubrió el Mundial 2026, disputado en Estados Unidos, Canadá y México.

Acompaña al joven reportero de 'Pol Deportes' en su emocionante viaje a México para cubrir el Mundial. Desde el avión, anuncia su aventura y al llegar, se lleva la increíble sorpresa de ser reconocido por los hinchas mexicanos. Video: Instagram Pol Deportes / Latina 'Arriba mi gente'

Su recorrido dio visibilidad a la narración deportiva bilingüe y a jóvenes comunicadores de origen andino. El 28 de noviembre de 2026, un año después de aquella transmisión, fue el presentador oficial de la ceremonia de apertura de la final continental en Montevideo.

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